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在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24姐妹淘甜美食光

高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
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【文●姐妹淘部落客】

高雄七賢鴨肉飯環境 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯環境 圖／姐妹淘部落客
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外觀看起來真的是有點髒亂，位子也不多，用餐時間大概都要排隊

高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
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但就是有一種魅力讓這些人潮趨之若鶩，即使沒有冷氣要排隊也一定要吃到

高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
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店員數量很多，不管內用外帶都要排隊，內用先找好位子就來排，看他前方的店員夾肉夾個不停

高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
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下水湯料多實在也只要40元，尤其是他的湯頭可以嘗到濃濃鴨香味兒

高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
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鴨肉飯肥瘦適中，淋上香噴噴的鴨油，還有去膩的薑片，很快地就被掃光

高雄七賢鴨肉飯之豆芽菜 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯之豆芽菜 圖／姐妹淘部落客
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豆芽菜吃起來又脆又新鮮，雖說是時價，但是價格也都在幾10元左右

高雄七賢鴨肉飯鴨肉切盤 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯鴨肉切盤 圖／姐妹淘部落客
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切一盤鴨肉來的是鴨腿，居然只要50元，實在太令人驚豔，而且除了入味以外又軟嫩，真的是不可多得的美味

高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
高雄七賢鴨肉飯 圖／姐妹淘部落客
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就這一碗不知牽起了多少喜愛鴨肉人的心

姐妹淘甜美食光

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