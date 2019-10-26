漫遊屏東安坡部落 探索山林童玩祕境 體驗傳統美食DIY
（圖片提供／茂林國家風景區管理處）
位於屏東三地門鄉的安坡部落，近年來致力發展「童玩」產業，目前已開發出百餘種童玩形式。茂林國家風景區管理處長期協助屏東縣原鄉藝文產業聯盟推廣協會，發展安坡部落觀光產業特色，近期特別結合部落山林資源，打造出部落童玩祕境。帶大家深度走入自然生態的體驗場域，學會如何善用當地資源，親手製作各式創意童玩，例如：部落傳統趕鳥器（嘎嘎器）、竹製火把、水槍、竹蜻蜓等，探索山林的一百種玩法。
（圖片提供／茂林國家風景區管理處）
來到安坡部落，除了童玩教育體驗場域之外，更別錯過部落的傳統美食「初魯克」，口感有些類似麻糬，但內餡非常特別，有現搗花生粉、芝麻糖粉及韭菜鮪魚等口味。不僅讓遊客可以體驗製作過程，部落族人還用心搭配解說展板，從原料選擇、蒸煮細節、搗米器皿介紹到料理製作的技巧等。透過詳細的圖文解說，讓美食體驗除了趣味性之外，還兼具文化傳承的教育意義，相當適合三五好友或家族旅遊，來趟別具新意的部落深度之旅。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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協會除了推出童玩及美食主題體驗之外，還搭配迎賓儀式、部落導覽及特色風味餐等內容，推出半日和一日套裝遊程，另提供10人以上團體的客製化包團服務。目前11月9日（六）的遊程，歡迎散客報名參加，一個人也能暢遊部落，省去自己揪團的尷尬。遊程洽詢專線：（08）795-8665、0953-251-585，或上網搜尋「安坡童玩王國-djineljepan部落」FB粉絲專頁。
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