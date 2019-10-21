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屏東神山部落小旅行 體驗部落廚房的飲食魅力

2019-10-21 22:03欣傳媒

屏東霧台鄉是個以魯凱族為主的原民之鄉，其中鄰近霧台部落的神山部落（又被稱為下霧台），不僅有自然美景的神山瀑布，部落內保存完整的傳統石板屋，更傳達出當地族人對傳統文化的重視。近年來，神山部落社區發展協會積極推動部落廚藝學校、手作串珠、手採咖啡等遊程體驗，讓人在飽覽山林景色之餘，還能深度感受部落的飲食與文化魅力。

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神山部落是霧台重要的魯凱族部落之一，部落內處處可見代表魯凱族的百步蛇、百合、陶甕等圖騰意象，就連街屋建築、巷弄階梯等，也多使用石板來建構，讓神山部落呈現強烈又豐富的原民藝術氣氛。

但不同於其他部落的是，神山部落力推餐飲文化體驗，讓遊客從食材的取得到製作成為桌上的料理，都能深入參與，藉此來了解部落的實際生活。此外，遊客還能透過部落的工藝手作DIY體驗，或在導覽員介紹下走訪神山瀑布、頭目巷道、耶穌聖心堂等景點，感受深度且特殊的原民文化小旅行。

打卡山間秘境神山瀑布  遠望谷川大橋

順著台24線進入神山部落前，會先經過有著高達99公尺全台最高橋墩的「谷川大橋」，谷川大橋是霧台鄉唯一的聯外必經橋樑，兩側各設有觀景平台，可從不同角度欣賞大橋美景與溪谷的壯麗景色。西側觀景台上較為開闊，並設有「八八風災英雄紀念碑」；東側觀景台則有大型百合花的裝置藝術，由於造型特殊，也成為不少人的打卡景點。

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西側觀景台設有「八八風災英雄紀念碑」，視野較為開闊。
西側觀景台設有「八八風災英雄紀念碑」，視野較為開闊。
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來到神山部落，必訪的自然景點就是「神山瀑布」，這裡曾是當地魯凱族人的禁地，但美麗的景致在開放後成為不少遊客眼中的山林秘境。過往前往神山瀑布的舊山徑較為狹窄濕滑，2019年新整修的步道開放，路程相對安全許多，途中還能行走吊橋穿越峽谷，更增添旅途樂趣。

東側觀景台大型百合花的裝置藝術，吸引不少人前來打卡。
東側觀景台大型百合花的裝置藝術，吸引不少人前來打卡。
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神山瀑布依地勢上下分為三、四層，走近時可感受飛瀑帶起的水霧撲面而來，頓感清涼舒適，伴隨著隆隆作響的水聲與綠色山景，更彷彿為身心洗淨煩憂。瀑布下方的水潭、溪谷，則吸引不少人親近戲水，唯溪谷濕滑且部分水域較深，仍建議遠觀即可，小心安全。

神山瀑布是來到神山部落必訪的秘境。
神山瀑布是來到神山部落必訪的秘境。
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循著新開放的步道前往神山瀑布，沿途還有跨越峽谷的吊橋增添樂趣。
循著新開放的步道前往神山瀑布，沿途還有跨越峽谷的吊橋增添樂趣。
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採山芋、拔野菜  部落廚房親嚐風味餐

接近中午時分，此行跟隨著「Sama食堂」來到山芋頭田，親手從泥土間挖出一顆顆小巧的山芋頭，接著清洗後，就可搗成芋頭泥，再後加入糖、油、堅果等，製作成「香酥芋頭餅」。過程中可以捏出喜愛的大小形狀，就連味道甜鹹都能自己決定。

為推廣部落料理，神山部落首創全台第一間「部落廚藝學校」，並由參與的餐廳推出結合農事採集與料理食材的遊程。遊客可在部落媽媽或青年的帶領下，親自走進田間採收當令食材如山芋頭、南瓜、龍鬚菜、紅藜、甲酸漿葉等，同時認識各種食材的特性。之後再將食材製作成當天的午餐或甜點，邊玩邊做、邊做邊吃，過程相當有趣。

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在部落青年的講解下，親自在山芋頭田挖出一顆顆小巧的山芋頭。
在部落青年的講解下，親自在山芋頭田挖出一顆顆小巧的山芋頭。
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親自採收的山芋頭，清洗後就可搗成芋頭泥，再製作成香酥芋頭餅。
親自採收的山芋頭，清洗後就可搗成芋頭泥，再製作成香酥芋頭餅。
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當然想品嚐道地風味餐，神山部落也絕對可滿足需求。不少餐廳提供由甲酸漿葉包裹芋頭粉（小米粉）與豬肉製成的「吉拿富」、烤肉等風味餐，就算想吃甜點也有愛玉、烤芋餅等選擇，每家餐廳各有特色，選擇相當多元。

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神山部落宛如霧台的廚房，有許多餐廳提供各式風味餐，選擇相當多元。
神山部落宛如霧台的廚房，有許多餐廳提供各式風味餐，選擇相當多元。
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採咖啡、炒生豆  品味濃郁咖啡香

霧台一帶日治時期由日本人引進了阿拉比卡種的咖啡，但隨後因日人離開而逐漸荒廢。近年來在地居民重新種回咖啡，還推廣採咖啡、炒（烘）咖啡等DIY體驗，成為特色遊程之一。

來到咖啡園，在霧台產銷班班長杜俊文介紹下，可直接了解種植咖啡的過程，以及觀察咖啡成熟與否、採摘的方式等等。接著就可穿梭咖啡樹間，實際感受當個「咖啡農」的滋味。

霧台產銷班班長杜俊文介紹如何採摘咖啡。
霧台產銷班班長杜俊文介紹如何採摘咖啡。
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整顆紅透的咖啡果食材可採摘，另外也要觀察蒂頭的顏色變化。
整顆紅透的咖啡果食材可採摘，另外也要觀察蒂頭的顏色變化。
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採完咖啡，就到霧台魯凱文物館前的部落文化廣場，尋找「達穩樂安阿桃咖啡」的沙春桃指導炒咖啡的方法。曾在2018年得到全國手沖咖啡大賽第四名的阿桃姊，擅長將日曬後的生豆，以鐵鍋手炒的方式烘焙，原本淺灰色的生豆，在不斷翻炒後逐漸變成深褐色，陣陣咖啡香更是撲鼻而來。最後，現場沖泡品嚐一下親手炒出的咖啡滋味，還能裝袋成掛耳式咖啡包，帶回家慢慢品味。

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原本淺灰色的生豆，在不斷翻炒後逐漸變成深褐色，十分有趣。
原本淺灰色的生豆，在不斷翻炒後逐漸變成深褐色，十分有趣。
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阿桃姊示範另一種以漏杓炒咖啡的方式。
阿桃姊示範另一種以漏杓炒咖啡的方式。
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炒好的咖啡豆，現場就可磨粉享用。
炒好的咖啡豆，現場就可磨粉享用。
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最後還能裝袋成掛耳式咖啡包，帶回家慢慢享用。
最後還能裝袋成掛耳式咖啡包，帶回家慢慢享用。
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串珠DIY  見證旅途回憶

來到神山部落，還能參加琉璃串珠手鍊、布面月亮吊飾等DIY的體驗。在神山部落公主、同時也是社區發展協會工藝組組長趙燕芬的指導下，首先了解琉璃珠上圖騰代表的勇士之珠、愛情之珠、尊貴之珠等的不同含意。接著，就可實際動手玩起串珠，為神山之行留下寶貴的紀念品。

在神山部落公主指導下，實際來場串珠體驗。
在神山部落公主指導下，實際來場串珠體驗。
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魯凱族的琉璃珠，不同圖騰各自有不同含意喔。
魯凱族的琉璃珠，不同圖騰各自有不同含意喔。
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夜宿霧光雲臺  感受朝夕雲霧變化

若想體會神山部落的日夜變化，入住甫於2019年開幕的「霧光雲臺」相當合適。園區內六間獨立的山屋客房，被高聳的林木環繞，場域開闊舒適。面山谷側則可居高臨下，飽覽群山與朝夕雲霧的變化，戶外並有涼亭區可泡茶，放空發呆都相當愜意。

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霧光雲臺有絕佳的視野，可飽覽群山景色。
霧光雲臺有絕佳的視野，可飽覽群山景色。
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霧光雲臺在空間設計上，以魯凱族的圖騰與現代風格結合，室內外都可見創意巧思。客房內部的空間挑高且寬敞，讓人在溫暖舒適的氣氛下度過一夜好眠。隔天一早，陽光順著戶外陽台灑入室內，躺在床上，就能與戶外的山景打招呼呢。

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挑高的室內格局，寬敞舒適。
挑高的室內格局，寬敞舒適。
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Info

霧光雲臺

地址：屏東縣霧台鄉霧台村神山巷74號

電話：（08）790-2345

房價（一泊二食）：雙人房1,888元起（每人）、四人房1,588元起（每人）、和室房 988元起（每人），並可預約高鐵高雄站來回接送500元（每人）。

神山部落遊程資訊

一日遊行程，包括部落廚藝學校（含一餐）、部落導覽、手作DIY（亦可安排2、4、6小時的半天行程）；10人成團，每人999元。詳情請電洽：神山社區發展協會  劉小姐：0912-136697，或至「神山部落」臉書粉絲留訊。

文／張立宇

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

咖啡瀑布DIY

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