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超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12聯合新聞網 文／遊妤思

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供(以下同)
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屏東里港除了必吃餛飩、豬腳之外，這家隱身在超隱密巷弄的平價麵店必追！「阿里港 義成伯の麵店」自1974年營業傳承至今已經40多年，第三代發揮巧思將昔日的廢棄豬舍改造成充滿日式造景的懷舊庭園餐廳，不只有好吃又平價的麵食小吃，還是個適合IG拍照打卡的人氣景點！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供
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圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供
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阿里港義成伯の麵店在2017年改裝開幕，將老舊廢棄的豬舍改建成充滿日式風格的用餐環境，搭配綠意盎然的庭園造景及生態池，瞬間成為絕美的日式懷舊餐廳，簡直彷彿一秒來到了日本京都，讓人忍不住直拍照！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供(以下同)
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圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供
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由於位處於隱密的巷弄之中，室內座位不多，加上口耳相傳成為人氣造訪餐廳，假日來訪通常是人潮滿滿，因此建議一到訪的民眾，優先向店家索取號碼牌，再到庭園邊拍照邊候位，待店家叫到號碼即可入座並點菜了。

一般人以為這麼漂亮的庭園造景，餐點應該不便宜，沒想到阿里港義成伯の麵店菜單價格，居然非常的親民。推薦此店家的網友肥獅子，特別提及「麻醬乾麵」是必點的主餐之一，麵體咀嚼起來很有口感，麻醬的香氣十足；「豬肝湯」湯頭自然甘甜，無腥味且熟度剛剛好；必點小菜「菜捲」，外層酥脆不油膩，吃起來脆脆甜甜好涮嘴。一邊用餐還可以一邊欣賞窗戶外綠意造景，真是十足愜意。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供
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阿里港義成伯の麵店座落在永樂路上的小巷弄之中，許多人首訪到來時常不得其門而入，最快的方式就是先找到知名的里港扁食富，在他的斜對面也就是永樂路19號旁的巷子進去，就可以發現阿里港義成伯の麵店囉！雖然位置超級隱密，但店家生意極好，人多時需要耐心候位哦！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供
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阿里港 義成伯の麵店

地址：屏東縣里港鄉玉田村永樂路21之5號(建議導航輸入永樂路19號)

電話：08-7752811

時間：週一~週日 8:00~17:30 (週二公休)

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