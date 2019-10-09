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雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo、Alice@ReadyGo

首圖：llliiioaix、gray0311、r.ii.s.a

想看國慶煙火卻不知道高屏可以去哪玩？趁著國慶雙十連假來趟高屏之旅吧！最新的高雄熱門景點都幫你統整好啦.~高雄不只是台灣第二大城，更是許多美食、美景的集散地.。近幾年蓬勃發展觀光地區，多了許多熱門的旅遊景點。讓你來高雄不只有得吃有得玩，還能拍照玩打卡。來高雄不只有發大財，還可以上熱門！

►打卡景點

前鎮之星

前鎮之星，高雄第二道自行車天橋，位在凱旋捷運站旁，是一座政府專門規劃給行人以及自行車專用的友善天橋。潔白的橋身與建築蜿蜒的曲線在建築落成時造成不小的轟動，許多遊客都遠道而來，爭先目睹這座號稱高雄最美的人行天橋。牽著腳踏車沿著前鎮之星的自行車道慢慢往上前行，視線裡，高雄城市的風景樣貌也開始有所不同，尤其是橋體本身的流線型設計，在陽光的照耀下，建築倒映在地面上的光影很美。

圖/IG@mokina19901216
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地址│高雄市前鎮區凱旋四路21-15號

交通│高雄捷運凱旋站1號出口

棧貳庫KW2

位於駁二特區旁，高雄香蕉碼頭對面的棧貳庫，是高雄最新的打卡景點，從試營運到現在不過半年多的時間，園區裏頭不只有很多文青小店好逛，戶外還打造了白色旋轉木馬，供喜歡拍照打卡的你享用。棧貳庫前身是日治時期作為存放砂糖用的倉庫，到現在已經超過百年的歷史。10幾年前，曾將此處改建為漁人碼頭，紅極一時，當年『痞子英雄』的拍攝地也是在這取景，近幾年政府及民間公司合作將此打造成藝文景點，賦予這塊土地全新生命。

圖/IG@cooldanny1214
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圖/IG@art_xiong
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地址│高雄市鼓山區蓬萊路17號

交通│搭乘輕軌到C13駁二蓬萊站或C14哈瑪星站後，步行約3 分鐘就可以抵達棧貳庫。

營業時間│10：00~21：00

鉛筆公園

第一次聽到鉛筆不是拿來寫字，而是拿來量身高的呢！來到高雄，絕對不能錯過一個網美必去的打卡景點–「鉛筆公園」，位於高雄市立美術館旁的秀拉兒童遊戲廣場，有五顏六色、長短不一的巨型鉛筆，模樣超吸睛。除此之外，還有可愛的告白水管讓你悄悄地對著你心愛的人說出心內話，童心未泯的你來到這裡絕對能玩得過癮啦！

圖/IG@jiayi__221
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圖/IG@bonnie7967
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地址│高雄市鼓山區美術館東二路50號

悅誠廣場

悅誠廣場是今年（2019）6/5開始於高雄試營運的複合式商場，為全台首創「森林系圖書館」，館內綠意盎。其重金打造的兩層樓高書牆堪稱媲美韓國首爾的「星空圖書館」，也就是韓劇「德魯納酒店」的拍攝景點，從一開幕就吸引了大批人潮前來朝聖.。它的特色除了15公尺高的書牆外，還有劇場是的樓梯、英倫風的誠品.，以及全台唯一的威士忌圖書館，館藏有超過250種威士忌供民眾品嘗.。

圖/IG@ihongtaiwan
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圖/IG@xiao_ting0613
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地址│高雄市三民區民族一路427號

交通│凹子底捷運站搭乘接駁車

營業時間│11:00 ~ 22:00

►自然系景點

柴山秘境海灘

柴山秘境海灘是一處峭壁，站在峭壁上可以一覽180度的海景，整個海平面瞬間盡收眼底，相當漂亮！在峭壁左側則有一條小路可以攀繩往下降到沙灘上，兩旁都是礫石，因此十分需要注意安全，不建議帶年紀太小的小朋友到此遊玩，免得受傷。此外，還要注意這邊是獼猴的大地盤，到這邊遊玩的旅客不建議手上拿著食物唷！遇到獼猴的時候也千萬不可以餵食，和他們保持基本距離就可以囉，他們不會主動攻擊人類的！

圖/IG@chinghsiang_photo
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圖/IG@shaoqi.photography
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圖/IG@wildkidsweetheart
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地址│高雄市鼓山區柴山大路41之2號

岡山之眼

2019年2月重新開園的高雄美景崗山之眼，是高雄首座天空步道.。2018年2月4號試營運之後，一直是IG、FB打卡的熱門景點.。岡山之眼以唯美的小提琴頭作為外型設計，用24條放射狀吊索支撐整座天空步道.，全長88公尺，共約8層樓高，可俯瞰阿公店水庫、遠眺中央山脈主稜的北大武山、台灣海峽及市區的八五大樓。站在橋上微風徐徐吹來，彷彿演奏大自然的樂曲，居高臨下的視野將整個高雄市美景盡收眼底。

圖/IG@_fj_lovelife
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圖/IG@lulujiating
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地址│高雄市岡山區 (可設導航-阿公店森林公園)

交通│捷運紅線到捷運南岡山站，從1號出口搭「紅68」至大莊公園轉搭崗山之眼觀光公車或共乘計程車前往崗山之眼園區

營業時間│平日9:00 ~17:00、假日9:00 ~ 18:00 (周一公休)

月世界

大自然運用祂的鬼斧神工打造世界奇景–「惡地地形」的月世界，不僅是明信片上的美景，更曾登上美國有線電視CNN版上的旅遊頭條！從國道三號就能眺望月世界的外貌，一座座尖聳灰禿禿的山層地形，從高處俯視欣賞，風景相當壯觀，真正踏入月世界園區，遊走在惡地裡頭，還真有種踏上月球的fu！

圖/IG@liupami
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地址│高雄市田寮區崇德里月球路36號

交通│高鐵台南站→沙旗美月世界快線公車→月世界

►美食打卡

碳佐麻里時代園區

2018年跨年前夕，號稱全亞洲最美的燒肉餐廳，在高雄榮重登場啦！斥資三億打造超美的用餐環境、氛圍，碳佐麻里時代園區內，有一黑一白的建築，非常亮眼！白色建築內為碳佐麻里燒肉，另一棟黑色建築則為碳佐麻里火鍋新品牌，目前還在籌畫中。純白的建築外觀，令人嘆為觀止的水上建築，用樹木及流水隔絕了室外的喧囂，猶如優雅氛圍中，隱藏都市裡的桃花源。

圖片來源：官方FB
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圖/IG@woo_ludan
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地址│高雄市前鎮區時代南一路85號 (高雄時代店)

營業時間│平日11:30 ~00:00、假日11:00 ~ 00:00

奧斯汀人文咖啡AUSTIN COFFEE

奧斯汀人文咖啡是一位藝術家開的咖啡館，走進復古的紅磚走廊，映入眼簾的是灰色的屋頂、黃色磚牆、再搭配一旁的綠色植栽，所有的擺飾框出了奧斯汀人文咖館迷人鄉村風格的特色。來到餐廳戶外用餐區就像是踏入了峇里島，享受著異國風情，超有度假的感覺~

圖/IG@elena_0921
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地址│高雄市小港區立群路100號

交通│捷運小港站，小港醫院２號出口

營業時間│週一至週日 10:00 ~ 22:00

野好PICNIC COFFEE

位在高雄鳳山五甲公園的一角，專屬都市的小角落，有家可愛的文青小店。樸實但充滿綠意的小屋，搭配有點斑駁的門板，整個透出一股清新的味道。野好是由老屋改建，四周由植物包圍.，門口外有個充滿南洋風的貨櫃屋，和一台綠色的復古車.，整家店面散發出都市幽靜的感覺，十分適合假日愜意的早晨呢.！

圖/IG@gray0311
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圖/IG@alice3332000
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地址│高雄市鳳山區三誠路189巷31號

營業時間│週日至週二 08:00 ~ 16:00

週四至週六 08:00 ~ 16:00、20:00 ~ 01:00

延伸閱讀>>【 高雄景點｜鼓山 】2019最新高雄景點-棧庫群，海港市集、賞夕陽、玩沙灘

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