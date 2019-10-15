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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：katezzaza、c_cy124qq

「如果海會說話，如果風愛上砂，如果有些想念遺忘在某個長假。」是否覺得每次去屏東的海邊玩總是人擠人？熙來攘往的遊客讓美麗的海灘變得有那麼一點不平靜，今天ReadyGo就要告訴你連屏東在地人都不一定知道的超美秘境海灘，除了海邊之外，屏東還藏著一幅世界名畫以及梅花鹿保護區等等，快來看在哪裡！

►秘密海灘

星砂灣

你也受夠人滿為患的白沙灣了嗎，來到墾丁其實還有一些遊客較少的美麗海灘，這次推薦的是後壁湖附近的星砂灣，確切位置在後壁湖漁港出口燈塔的南側，這片小沙灘的恬靜氛圍讓人有種來到國外的錯覺，清澈的碧綠色海水和藍白鄉間的小燈塔更是星砂灣最迷人的特點，享受美景同時也記得別留下垃圾或任意撿拾當地的星砂，才能保留它最原始的美麗喔。

圖/IG@katezzaza
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圖/IG@evachang03
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地址｜屏東縣恆春鎮大光路123號

小狗灣

墾丁下潭子的小狗灣是一個連在地人都不一定知道的玩水秘境，筆直的大馬路上旁邊有條不起眼的小路，那便是小狗灣的路口，兩旁都是雜草，不仔細看很容易就錯過。要到達小狗灣，必須經過一段陡峭又崎嶇的坡路，一定要注意安全。步行約五分鐘就會看到柳暗花明的美景，水晶般透明的海水，海蝕壺穴的獨特景觀，彷彿來到了熱帶島嶼。

圖/IG@yi_ting00
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圖/IG@ww7852963
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地址｜從貓鼻頭公園入口前叉路，往小巴里島方向有條不起眼的小叉路

►打卡景點

大鵬灣海上教堂

海上教堂位於大鵬灣國家風景區內的大鵬灣國際休閒特區，挑高的鵝黃色教堂建築佇立在300公尺長的海堤盡頭，與海水藍及天空藍形成好看的對比色，吸引不少戀人前來朝聖，除了是熱門的拍照打卡點之外，更成為了在海平面上見證愛情的聖地。

圖/IG@sherry17sherry
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圖/IG@chenxuliang319
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圖/IG@vivian06041
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大鵬灣國際休閒特區

地址｜屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號

費用｜免入園費，園區清潔停車費每台車100元、機車50元，全額可以抵遊樂設施消費。

海上教堂

地址｜屏東縣東港鎮大鵬路53號

開放時間｜9:00 ~ 18:00(內部暫不開放參觀)

鹿境梅花鹿生態園區

鹿境梅花鹿生態園區是恆春當地的梅花鹿保護區，又有「墾丁版奈良」之稱。自然脫落的鹿角是拍攝鹿境梅花鹿生態園紀念照的最佳道具，園區內裝置藝術也很容易就佔滿你的手機記憶體，除了餵食、觸摸的互動體驗外，也設有文青禮品小店，去墾丁不要再只是玩水，文創風格的梅花鹿園區，也是很棒的生態體驗。

圖/IG@raina0614
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圖/IG@yvette19881022
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圖/IG@yahannn
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地址｜屏東縣恆春鎮恆公路1097之1號

開放時間｜9:00 ~ 18:00

門票｜全票200/人

I/O STUDIO屏東縣青創聚落

台灣貨櫃屋景點真的是層出不窮，相較於其他貨櫃屋，色彩繽紛的英文字母讓青創聚落年輕了許多，草地上的每個造景也都充滿了設計感，讓人感覺的到園區的用心。七彩時光隧道是最多人拍照打卡的地方，彷彿可以穿越過去回到那無憂無慮的童年，貨櫃物也結合了小朋友最愛的溜滑梯，假日來這邊拍拍照，逛逛園區內的市集、文創工作室，何嘗不是一種放鬆。

圖/IG@lyw_unique
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圖/IG@yihsin0402
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圖/IG@little.a.eating
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地址｜屏東縣屏東市勝利路77號

營業時間｜週二至週日 14:00 ~ 21:00

恆春3000啤酒博物館

啤酒博物館的外觀像是一座工廠，內部裝潢也採工業風，館內展示了各式各樣千奇百怪的啤酒罐、開罐器，令人驚訝不已。其中，最特別的這面啤酒牆，由世界各地的玻璃啤酒杯組成，透明的玻璃酒杯中穿插了有顏色的啤酒杯，排列出BEER的字樣，十分壯觀。另一個特點則是由成千上萬的啤酒標籤拼湊出的世界名畫 ─ 蒙娜麗莎的微笑，雖然地方不大，但到恆春不防可以順路去看看。

圖/IG@queen65_travel
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圖/IG@moxmo218
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址｜屏東縣恆春鎮草埔路29-1號

營業時間｜週一至週日 11:00 ~ 18:00 (週四公休)

門票｜入場費100元

►特色咖啡

愛琴海岸海景咖啡廳

希臘風格的愛琴海岸咖啡廳是墾丁熱門的打卡咖啡廳，純白色的建築、圓形的月亮吊椅、渡假風的帳篷讓人有置身國外的感覺，在這邊點杯飲料，吹著海風欣賞著美麗的海景，愜意的可以待上一個下午，旁邊下去就是沙灘，親子出遊玩累了也很適合到這邊歇息一會。

圖/IG@c_cy124qq
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圖/IG@moxmo218
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地址｜屏東縣枋山鄉中山路三段37號

營業時間｜週一至週日 10:00 ~ 20:00

樹夏飲事

樹夏飲事在鳳凰樹下乍看像棟殘破不堪的廢墟老屋，仔細走訪才發現它更像個充滿巧思和設計的藝術品，石塊堆疊環繞四周，不規則狀的泥牆和整棟透明的房屋風格強烈卻相容不衝突，屋外的老鳳凰樹在5、6時更會綻滿火紅的花朵，成為許多人特地前來拍照的景點。餐廳內的手作藝品和特色家具打造出歐式鄉村與復古風交織的氛圍，舒服地讓人想待上大半天。

IG@shih_su
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IG@tingshi_
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地址｜屏東縣恆春鎮恆西路12-21號

營業時間｜上午10:00 – 下午5:30

電話｜0928 568 099

延伸閱讀>>【高雄懶人包】高雄還能去哪玩？最新熱門打卡景點大放送啦~

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