亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

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今年屏東好熱鬧！除了台灣燈會和國慶煙火之外，設計界的年度盛事「台灣設計展」，也第一次移師屏東舉辦，於10月5日～10月20日盛大開展。本次以「超級南—超級南方．非常台灣」為主題，跨界邀集了台灣各領域的設計師，精心規劃出3大展區和2個設計熱點，以「特色產業」、「文化觀光」、「社會福利」等議題為核心，全方位展現屏東的特色、經驗和驕傲，共同見證屏東不一樣的城市亮點。

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# 主展區－台糖縣民公園

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「2019台灣設計展」的主展區，選在深具歷史意涵的「台糖縣民公園」（原台糖紙漿廠）。不同於以往擁有多個展館的模式，這次在廣達兩千坪的偌大倉庫內，打造出5大展覽區和1家設計賣店。大家總認為設計離自己很遙遠，因此特別融入生活化的超市概念，更獨創手推車裝置藝術「雲霄推車」，抬起頭就可以看到環繞整個展場的軌道和推車，不僅增添活潑動感的設計魅力，更成功吸引每一位參觀者的目光！

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順著展區動線參觀，會先來到深具未來感的「屏東西」展區，認識完檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可、紅藜等6種屏東冠軍農產之後，走進清透純白的陳列空間裡，打破傳統的刻板印象，會看到以全新設計概念包裝的在地農產品，帶給大家煥然一新的感官體驗。屏東的運動風潮盛行，接下來的「屏動能」展區，完整展現出屏東人的運動能量和競賽佳績，還有各式MIT優質運動產品及創意生活業者商品也在此亮相喔。

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逛到一半肚子餓了嗎？就來品嘗設計展限定研發的「好屏便當」，選用在地食材、每天新鮮現做，而且有6種不同風味可以選擇，一定要來嘗鮮看看。此外，一旁還有琳瑯滿目的「超級市集」，販賣屏東文創、設計生活、在地農產、工藝道具、家飾品、特色餐飲等商品，等著大家來選購。

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屏東的老年人口比率占全縣人口15%，高於全台平均值的13%，因此高齡長照是屏東社會福利網相當重要的一環。在展區的最後面，有一排以樂齡友善示範社區為主題的「屏安村」展區，可以親身體驗最新的高齡「生活行動輔具」、針對行動不便者開發的「自動洗頭機」、運用在地農產設計的「失智症非藥物輔療工具包」等，讓設計走入生活，讓長輩擁有更先進的完善照顧。

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接著再逆時針往前走，會看到一座宛如小型的觀光工廠，在「屏東製」展區呈現出各式在地知名物產，不僅有可以拍照打卡的大型裝置藝術亮點，每日還會精選觀光工廠的特色體驗，囊括DIY手作、課程教學等限定活動，快把握機會到活動官網報名。最後是創意感十足的「屏東YA」展區，打破對屏東的既定印象和舊有框架，特別去除所有景點的名稱和介紹，以全新角度來理解這片土地，抱著未知開始觀看學習。最令人印象深刻的是，這裡的每個景點前方，都有放置條碼牌，大家可以自行將牌子拿到收銀台刷條碼，就會列印出像明細單的景點介紹，宛如真的來到了超市購物，非常佩服設計師的用心與巧思。

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除了室內展區之外，這次設計展更打造出「夜遊光體驗」，於每日晚上17時～21時登場。透過絢麗的燈光投影，以及身歷其境的音效，並結合地貌特性，規劃出4大主題情境：大家可以先在入口處拍下個人照片，之後會發現你的照片投影在主展區的牆面上，相當驚喜！再來沿著公園後方的樹林，欣賞在樹上飛舞的光環、河裡游出美麗的幻彩魚，伴隨著大自然的蟲鳴、潮汐生，感受意象不到的奇幻世界。

# 衛星展區－屏東菸葉廠

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見證台灣菸草產業歷史的「屏東菸葉廠」，是「2019台灣設計展」的衛星展區之一，主要有「屏東教育設計展」、「國際青年設計交流展」和「菸草廠加工機具保存展」等展覽。「屏東教育設計展」以閩南語「底家哦」為題，打破習以為常的學校或教室之刻板印象，透過沉浸式的體驗和故事情境包裝設計，規劃出「從做中學」的在地教育冒險體驗。

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「國際青年設計交流展」則攜手60位來自台灣、日本和韓國的設計新秀，透過不同的生活體驗與國際視野，取用屏東在地素材，設計出「海洋文化」和「土地認同」的獨特作品，值得細細欣賞。而坐落於菸廠中心的「菸葉除骨複薰加工區」，現場仍保留了美製除骨機、台灣製複薰機、裝桶壓榨機等機具，經過導覽人員的詳細解說，了解菸葉的歷史演變和加工過程。洋溢荒涼廢墟氛圍的加工區，讓人有種穿越時間回到過去的錯覺，也曾是電影和MV場景的取景地喔。

# 衛星展區－勝利星村創意生活園區

「2019台灣設計展」的另一處衛星展區，就位在「勝利星村創意生活園區」，以「吟、土、風、人」為主題，結合聲音、影像和生活，譜出屏東動人的在地故事。「勝利星村創意生活園區」含括勝利新村和崇仁眷村成功區，其中勝利新村過去是陸軍眷村，後來許多官舍都已登錄為歷史建築，如今進駐了獨立書店、咖啡館、文創小店等，充滿濃濃的文青風格。

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走進一家家深具特色的獨立書店，木質地板透出溫暖的氛圍，找幾本喜愛的書籍，坐在陽光灑落的窗台邊，盡情享受悠閒寧靜的閱讀時光，也深深吸引了每位到訪的旅人。在屏東勝利星村，也有各式不同風格的獨立書店，像是位於孫立人紀念館中的「南國青鳥」，以台灣研究與人文關懷為核心精神，擁有精心設計的舒適閱讀空間，以及多元豐富的系列藏書，讓人沉浸在書香氣息中，久久難以忘懷。

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前身為鳳山陸軍官校歷任校長宿舍，「大樹冊店」又名為「將軍之屋」，如今搖身變為親子共讀的圖書館。館內約有2,500冊兒童及青少年讀物，更特別打造出造型獨特的生命樹，讓小朋友可以窩在樹洞裡閱讀書籍。「繫。本屋」為複合式的獨立書店，店主目前就讀師大台文博士班，這裡不僅是書店，還經常舉辦講座和手作活動，兼具了傳遞知識的平台。

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此外，只要在勝利星村，就可以品嘗到來自三地門部落的好滋味！「奧山咖啡」不僅販售部落小農優質農產品和精美工藝品，還提供使用部落農產品製作而成的簡餐、點心和飲料，其中特別推薦紅藜奶茶、黑咖啡、小米甜甜圈等，有機會一定要來嘗嘗看。

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Info

2019台灣設計展

時間：2019年10月5日（六）～10月20日（日）

地點：主展區－台糖縣民公園（屏東縣屏東市台糖街66號）、衛星展區－屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、設計熱點－屏東美術館、竹田西勢樂智園區

官網：2019台灣設計展

【同場加映！自由行必看】

# 文青打卡點－職人町

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眼前3棟繽紛的彩繪建築，塗鴉用色大膽、主題鮮明，散發歐式小鎮異國風情，原來這就是近來屏東超人氣的景點「職人町」。原為林務局屏東林管理處的老舊宿舍，經過了外觀和內部的重新翻修裝潢，搖身變成讓在地青年築夢的創業基地，可提供27個空間與44個單位進駐，目前有咖啡廳、肉品店、影像工作室、怪獸原型雕塑工作室等，種類相當多元。此外，職人町不定時還會舉辦青創市集、現場音樂演奏等活動，歡迎大家一起來玩！

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Info

職人町

地點：屏東縣屏東市仁德路43巷5號

電話：（08）733-6435

官網：屏東縣職人町

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鄰近屏東夜市的「隆興汕頭火鍋」，是在地老饕推薦必吃的美食。寬敞明亮的用餐空間，擺放著許多的圓桌，讓大夥圍爐一起吃火鍋。牆上掛著肉品的價目表，才發現原來這裡的牛肉是以「斤」為單位，非常豪邁呢！新鮮現切的霜降牛肉和梅花豬肉，肉質軟嫩多汁、入口即化，鮮甜的原味就很好吃。除了備有多樣的醬料之外，在冰櫃裡還有琳瑯滿目的火鍋料可供選擇，特別推薦鮮蝦、丸子類、花枝漿等，搭配鮮美的獨門湯頭，令人回味再三。

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Info

隆興汕頭火鍋

地點：屏東縣屏東市謙正巷1-1號

電話：（08）755-2211

官網：隆興汕頭火鍋

# 老市場新滋味－阿西冰店

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隱身於傳統的屏東西市場裡，「阿西冰店」以冷色調的牆面設計，佐以暖色系的木質裝潢，再搭配暖黃的幾盞吊燈和簡單吧檯，讓人誤以為來到了文青風咖啡廳。在因緣際會之下，阿西從花蓮搬到屏東定居，結識了對活化西市場很有想法的同事和朋友，便選在西市場創業開設了阿西冰店。阿西選用屏東在地物產食材，研發出多種不同口味，像是清新爽口的甘蔗檸檬、濃郁香甜的岩鹽花生、純香美味的黑芝麻等。另有現點現做的阿西雞蛋仔，不僅口味多元，口感更外酥內軟，配上冰品一起吃更是絕配喔。

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Info

阿西冰店

地點：屏東縣屏東市和平路296號（西市場內）

電話：0909-789-498

粉絲專頁：阿西冰店

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！