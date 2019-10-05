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走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01udn走跳旅遊

文、圖／緹雅瑪

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屏東青創新景點『屏東縣職人町』分為三小區域組合，一棟棟搶眼的彩繪建築，就像是走進了童話魔法世界裡！！

假日和家人到屏東旅遊拍照，屏東職人町無非是最好的選擇，職人町在近幾個月內，陸續進駐了不少美食餐廳、文青網美咖啡文創商品店…等等，除了拍照外，更可吃美食、逛文創商品，是屏東縣的觀光文創新景點。

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職人町位於仁德路上，二旁有收費停車格，但車位有限，建議停放在公園路上的停車格，再走路過來！！從「林業服務小棧」轉進去沒多久就到了。這裡距離屏東環球購物中心很近，散步到職人町後，再去購物看電影都很方便。

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哇呼…我們從公園路走過來看到的第一棟(C區)是粉紅歐洲宮廷風建築，是不是很夢幻！！

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在第1棟(C區)及第2棟(B棟)之間的走道，是必拍點打卡點之一，精緻繽紛、文創感強烈，吸引遊客停下腳步，大拍特拍。

接下來就以緹編有興趣的店家，來大致作介紹…

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像極了魔街方塊的「自遊玩玩具實驗室」(C棟)，吸引大小朋友的目光，還未到營業時間，很可惜就無法走進去玩玩具了。

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「長安製麵」(C棟)還在整理規劃中，傳統手工日曬製麵是由竹科工作返鄉的吳氏夫妻2人經營，現今傳承到第三代，值得期待！！

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第2棟是「平埔黑豬」，隔壁就是服務中心(B棟)，我們午餐就是在平埔黑豬，平價實在的台式好味道，很推薦來吃個便餐。

樓上的文創大部份的營業時間都還未到就沒有上去逛了！

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各個藝術家的作品，在每個區域…等待你來發掘、合影。

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「Montana Cans Taiwan」(C棟)噴漆彩繪藝術專用的噴漆專門店。

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對面「 猻物咖啡」(B棟)，今天的下午茶就是在這裡享用，店內設計是個性純白風格，當然還有專業職人咖啡，逛累了…很推薦來個優閒午茶時光。

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接著來到第2棟(B棟)與第3棟(A棟)之間，上面的藝術裝置，氣氛更熱絡。

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第3棟(A棟)除了「食糖吧」(A棟)側邊也有開放後門可以進入，其他店面入口在另一邊(林森路上)。

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「食糖吧」1樓是墨綠色，2樓像是薑餅糖霜屋般…最喜歡就這一棟，讓人好想吃糖，也超級好拍！！

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從”仁德路”和”林森路”拍攝的職人町，是不是華麗又壯觀呢？？

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「食糖吧」(A棟)的正門入口，發現他們家的消費很親民，差點變心來這裡下午茶了。

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從林森路上拍的第3棟(A棟)，「洗鞋王」最顯眼，看了都想脫下鞋子拿去送洗了^^

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目前「職人町」大部份品牌店家、餐廳已陸續進駐，未來會更熱鬧，一起來走訪個夢幻文創區吧！

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屏東縣職人町

連結：FB | 官網

地址：屏東縣屏東市仁德路43

電話：08-7663155

營業時間：每家店營業時間不同


文章來源：緹雅瑪美食旅遊趣　　FB：緹雅瑪 美食旅遊趣

文創咖啡下午茶屏東旅遊

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走走停停、拍拍寫寫，旅遊達人們把一路上的美景盡收眼底，最美好的人事物都將收錄在udn走跳旅遊世界裡！
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