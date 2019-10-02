台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭 隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權提供 分享 facebook

喜歡泰式料理的朋友，不能錯過這一間「夜泰美泰式料理」，充滿南洋熱帶雨林氣息的美味餐廳，竟隱身在高雄小港的淨園休閒農場裡。夜泰美用木頭、茅草、玻璃落地窗搭建打造出9間叢林系玻璃亭，被滿滿棕櫚樹環繞包圍，每間都是擁有冷氣的獨立包廂，濃濃南洋風格，讓人感覺彷彿瞬間就來到普吉島！

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要介紹夜泰美餐廳前，先讓大家認識高雄小港「淨園休閒農場」，是一處能賞飛機、結合休閒農場特色景點咖啡廳，賞機秘境園區裡能欣賞草泥馬、河馬、紅鶴、非洲獅等動物，簡直就像是一個小型動物園，更是一間適合大小朋友一起光顧、許多網紅來到高雄必拍必逛的景點，每到秋冬浪漫的落羽松區更是受到歡迎，近期則是增加了一間南洋叢林系「夜泰美」泰式料理餐廳！

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挑高設計玻璃亭搭配上四周大量綠意盎然的樹木，給人完全放鬆的氛圍，彷彿一秒飛到泰國渡假啦！一坐進後，挑高設計的玻璃發呆亭讓人直想發呆放空，從室內往戶外望去的視野也是極佳，攬入四周的熱帶森林，這感覺像極了在國外島嶼度假餐廳的情境裡。

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來到這裡可以單點也可以選擇套餐，有涼拌、炸物、熱炒、青菜、咖哩、清蒸、烤物、主食、湯、飲料、甜點等，非常多元又道地美味的泰式料理供選擇，網友肥獅子特推泰式脆皮海鮮、月亮蝦餅、泰式烤沙爹等，餐點水準到位，酸辣分明的口感，讓人忍不住多吃了幾碗泰國米飯，更彷彿真的來到泰國嚐泰式料理一樣。

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提醒大家，進入淨園休閒農場需要購買門票，門票費用可以折抵園區消費，也可使用折抵夜泰美泰式料理餐廳消費，比較特別的夜泰美泰式餐廳是以包廂計算，4-6人座小包廂，低消是1200元、7-8人座大包廂，低消是2400元，另計10%服務費用！所以淨園休閒農場除了選擇在園區走逛，看看動物、享受近距離飛機起降的震撼外，現在還可以到夜泰美泰式料理，感受中午、黃昏、晚上各種不同的氛圍，尤其夜景更有南洋風格的浪漫感覺哦！

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夜泰美泰式餐廳

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

電話：07-7932223#74

營業時間：週一~週日，10:00~14:00、17:00~22:00

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