一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」 曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59 聯合新聞網 文／陳信儒



圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook 小琉球湛藍的海洋與當地特色觀光行程吸引不少遊客上門，連外國觀光客都讚不絕口。今年下半年新開幕的旅宿「尊順祿藝術民宿」繽紛又充滿異國風情的旅宿裝潢宛如一座西班牙童話城堡，光是視覺就讓旅人印象深刻，極具特色及美感，適合任何人來拍網美照。 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook

尊順祿民宿是小琉球今年暑假新開幕的旅宿，外觀採用充滿熱愛小島感的設計，與其他小琉球民宿相比，更能凸顯獨特性。大廳內部採歐式裝潢，加上獨特的燈飾、良好的採光以及極具藝術感的擺設，彷彿在小琉球也能走進歐洲一般，讓人驚艷。 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook

尊順祿民宿外面設有瀑布戲水池、烤箱以及蒸氣室，適合親子一同遊樂。不僅如此，部分房型還有無邊際的獨立泳池，不想出門的旅人也能泡在私人泳池享受一個人的午後時光，望向遠方的湛藍海洋，所有煩惱都隨風散去。 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook

民宿提供豪華雙人房、四人房及六人房，供各位旅客選擇，每種房型都有自己獨特的裝潢風格，看看圖片就想發懶住上好幾晚。其中還有幾間特別的造型屋，充滿大自然感的石頭屋，以及仿佛置身冰天雪地中的房間，都呈現出強烈的風格及特色。這些精心設計的房間，看了照片後，怎麼能不心動呢。 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook

另外，民宿每天都提供我們精心準備的美味早餐，菜色不只美味，也相當豐富，為房客們開啟美好且充滿活力的一天。

尊順祿藝術旅店

地址：929屏東縣琉球鄉本漁路160巷11號 電話：08－8613506 圖／小琉球尊順祿藝術民宿臉書粉專 分享 facebook