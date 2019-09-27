親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

拍川普馬屁出意外？「烏克蘭門」中的烏克蘭外交災難

日職／左腳背挫傷未癒 王柏融打12強有變數

用心感受蘭嶼的美！ 遊玩「蘭嶼」全攻略 帶你輕鬆玩

2019-09-27 09:02FunTime旅遊比價

蘭嶼素有飛魚故鄉之稱，也是台灣原住民達悟族的所在之地，因此這裡除了有豐富的文化資源外，島上自然風光更是遠近馳名。但是來蘭嶼該如何規劃，有什麼好吃好玩的呢？別擔心，今天小編將為大家介紹蘭嶼的各項交通、景點及美食資訊等，讓你輕鬆玩翻蘭嶼！

蘭嶼交通篇

蘭嶼位在台灣本島東南方的外海上，屬於火山島地形，因此島上以高山地形為主，其他還有丘陵、溪流及曲折的岩岸地形遍布其中，這樣多元的自然景點也讓許多國內外旅客趨之若鶩，但也因高山遍布，所以蘭嶼最熱鬧及主要的景點都集中在沿海地區。蘭嶼亦是全台灣唯一被歸類於熱帶雨林氣候的地區，因此整年氣溫溫和，夏天較台灣本島涼爽，因此相當適合避暑呦！

如何前往蘭嶼

如何前往蘭嶼。 圖／FunTime
如何前往蘭嶼。 圖／FunTime
分享

從台灣本島前往蘭嶼的交通方式主要有海運跟空運兩種，而海運依搭船位置不同又可分為兩條路線，所以想要前進蘭嶼有三種交通路線可以做選擇呦!

✔搭船

搭船。 圖／Pixabay
搭船。 圖／Pixabay
分享

▶路線：

1.台東富岡漁港 蘭嶼開元漁港(最多人選擇的途徑)

2.墾丁後壁湖 蘭嶼 (海上路線是最短的)

▶航行時間：大約2~3小時

▶票價資訊：來回全票約2300；來回半票約1200

▶客輪：恆星號、綠島之星(台東-蘭嶼)；綠島之星三號、金星三號(後壁湖-蘭嶼)

小編說：客船行駛船班及票價會依淡旺季不同會做調整，出發前建議先洽詢客輪公司了解狀況並提早到達港口等候呦!另外，若有購買優惠票務必攜帶證明文件以利船公司檢查!

✔搭飛機

搭飛機。 圖／Wikimedia
搭飛機。 圖／Wikimedia
分享

▶路線：台東豐年機場蘭嶼航空站

▶飛行時間：飛機（德安航空）是19人座機型，航程約30分鐘，機位有限必須提早預約，據說機票相當難搶，要搶要快！

▶票價資訊：來回約台幣3000元

✔搭船v.s.搭飛機

分享

在島上如何移動

✔租機車

在蘭嶼島上租機車移動是最方便的，從漁港下來就有很多車店可租借，公定價一律是500元(台/日)。因為蘭嶼島上沒有紅綠燈，全島也只有一家加油站，所以路況不熟的遊客們請減速慢行呦！基本上環島一圈大概只需90分鐘左右，加上一路走走停停、到各景點拍拍照，安排一天的時間是相當充裕的。

✔騎腳踏車

若你夠熱血的話也很建議騎腳踏車環島，基本上腳踏車是可以帶上輪船的，所以若是體力、時間允許騎腳踏車細細遊玩蘭嶼也是不錯的選擇。

✔公車

若是沒有駕照的朋友們想來蘭嶼玩也不用擔心，蘭嶼也有公車可以搭，而且主要景點都會經過，只是出發前要注意時間表，以免錯過公車在太陽下等很久哦!

蘭嶼公車時刻表>

蘭嶼景點篇

蘭嶼本島上總共有六大部落，分別為椰油、朗島、東清、野銀、紅頭、漁人，而這六個部落都由一條環島公路串起，且六個部落分別有著不同的風情與景觀，都值得細細遊覽哦！以下小編將針對蘭嶼這六個部落主要的著名必玩景點進行介紹。

紅頭部落

位於蘭嶼南端，是蘭嶼島上唯一郵局的所在地，也是唯一可以領錢的地方，所以想寄明信片、錢帶不夠要領錢的各位千萬別錯過啦!

必訪景點：青青草原、大天池、紅頭森林生態步道

☛青青草原

青青草原。 圖／交通部觀光局
青青草原。 圖／交通部觀光局
分享

青青草原位於蘭嶼南端，為一處隆起的珊瑚礁台地，因為土壤營養豐富，所以現在上面長滿了深綠淺綠交錯的廣闊大草原，是欣賞日落的好去處。此外，青青草原四季皆有不同的美景，春可賞野百合與山菊花、夏可遊蓊鬱的翠綠大草原、秋冬草原呈現枯黃色增添一股蕭瑟的美感，所以不管是哪個季節來到這裡都能有不一樣的感受哦!

地點：臺東縣蘭嶼鄉東南海岸線上

開放時間：全天候開放

椰油部落

椰油部落。 圖／交通部觀光局
椰油部落。 圖／交通部觀光局
分享

這是最接近開元漁港的部落，因為地利之便，所以7-11、加油站等都開在這，算是蘭嶼最熱鬧的地方囉!而從椰油部落前往朗島部落的路上自然風光十分美麗，也有不少景點可以遊覽，值得各位停下腳步慢慢欣賞哦!

必訪景點：開元港、椰油國小、舊燈塔、饅頭山等

沿路必訪景點：蘭嶼燈塔、小天池、朗島祈禱山

☛舊燈塔/開元港

舊燈塔/開元港。 圖／Wikimedia
舊燈塔/開元港。 圖／Wikimedia
分享

蘭嶼舊燈塔位於開元港口右手邊，白色建築矗立在小山丘上，十分醒目。現在目前已沒有在使用，所以變成遊客觀日落、看星空最好的所在地囉!而位於隔壁的開元港蔚藍的海水吸引了許多人來這邊跳水，當然安全起見不建議這樣做，但也可以得知這裡的海水是多麼純淨！

地點：臺東縣蘭嶼鄉西岸椰油村海岸

開放時間：全天候開放

朗島部落

蘭嶼著名的奇岩景觀主要集中在這一帶，由於長年受風化與海水侵蝕的關係，使這附近形成了許多奇特的礁岩地形。

必訪景點：雙獅岩、紅頭岩、坦克岩、鱷魚岩等

雙獅岩

雙獅岩。 圖／交通部觀光局
雙獅岩。 圖／交通部觀光局
分享

雙獅岩是許多愛釣魚的朋友們非去不可的夢幻釣場，儘管這裡地形險惡，岩面上布滿鋒利的礁石且面臨深邃的大海，仍阻擋不了大批釣友前去朝聖。此外，由於這塊岩石遠眺像兩隻獅子對臥，後面還跟了一頭小獅子，因而得名，也因此成了蘭嶼最著名的風景區。

地點：臺東縣蘭嶼鄉東清到朗島之間的海濱

開放時間：全天候開放

東清部落

東清部落。 圖／交通部觀光局
東清部落。 圖／交通部觀光局
分享

若想看日出就必須前來東清部落，這裡海面景色迷人且搭配蘭嶼最著名的拼板舟，在這樣醉人的環境下等待太陽升起，絕對是來蘭嶼必做的體驗！

必訪景點：情人洞、東清秘境、東清灣、東清貝殼砂秘境、乳頭山

野銀部落

野銀部落。 圖／Flickr
野銀部落。 圖／Flickr
分享

這裡是將達悟族文化保存最完整的傳統聚落，在這裡可以體驗達悟族的部落傳統建築藝術、觀賞雕刻精緻美麗的拼板舟及半穴居的傳統住屋，最經典的蘭嶼風情都匯聚在此部落中了。所以十分建議來此地進行文化導覽之旅，來場深度蘭嶼文化體驗吧！

必訪景點：野銀冷泉、地下屋、咖希部灣

漁人部落

漁人部落。 圖／Flickr
漁人部落。 圖／Flickr
分享

這裡是最靠近機場的部落並與紅頭部落相鄰近，也是欣賞夕陽的好去處哦!

必訪景點：八代灣

蘭嶼美食篇

蘭嶼雯雯芋頭冰/熱食廚房

蘭嶼雯雯芋頭冰/熱食廚房。 圖／IG, yaoooooooo829
蘭嶼雯雯芋頭冰/熱食廚房。 圖／IG, yaoooooooo829
分享

雯雯芋頭冰是蘭嶼歷史悠久的知名店家，他們家除了招牌芋頭冰很厲害，焦糖綠豆沙、雯雯特調等商品也都相當受遊客歡迎哦!但是最特別的莫過於他們家飛魚特餐，聽說炸飛魚口感相當不錯，賣相也很吸睛，有機會一定要來嘗試看看!

地點：台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號

開放時間：9:00~21:00

蘭嶼無餓不坐The Epicurean Cafe

蘭嶼無餓不坐The Epicurean Cafe。 圖／IG, nomore47...
蘭嶼無餓不坐The Epicurean Cafe。 圖／IG, nomore4718
分享

無餓不坐是蘭嶼相當熱門的餐廳之一，餐點以風味餐為主，可以品嘗到當地蘭嶼的地方特色口味，而且餐廳就坐落在海岸邊，可以一邊品嘗美食一邊欣賞無敵海景，可以徹底放鬆享受度假的味道，是一家環島途中相當值得一訪的餐廳哦!

地點：台東縣蘭嶼鄉漁人77號

開放時間：週一至週日: 11:00 - 13:30 ; 18:00-22:00(周三公休)

蘭嶼漂流木餐廳

蘭嶼漂流木餐廳。 圖／IG, cathychang323
蘭嶼漂流木餐廳。 圖／IG, cathychang323
分享

漂流木餐廳是個裝潢的還不錯的餐廳，有提供午餐、晚餐和飲料等，菜色從中式的鹽烤豬肉飯到西式的義大利麵等都有，強調運用在地食材創作餐食，但主要還是以飲料和調酒為主，是三五好友晚上小酌的好去處哦!

地點：台東縣蘭嶼鄉漁人村24-2號

開放時間：週一至週日 8:30~22:00 (周二公休)

瑟郎の冰沙小舖

瑟郎の冰沙小舖。 圖／IG, 22_2017
瑟郎の冰沙小舖。 圖／IG, 22_2017
分享

在這裡可以喝到台灣本島較少見的林投果(又稱假波蘿)冰沙，是非常清涼又退火的一種水果，據說喝起來十分微妙，因為林投果本身沒什麼味道，所以喝起來就是一股淡淡的甜味，算是十分清爽的果汁，對於沒喝過的遊客們來說一定要來嘗試看看，畢竟出來玩就是要嘗鮮嘛!

地點：台東縣蘭嶼鄉椰油村105號

開放時間：週一至週日 11:30~20:00（周四公休）

看完以上蘭嶼的介紹，是不是覺得蘭嶼的美景令你心動了呢？不妨今年夏天就省下國外旅行的費用、節省飛行時間及體力，來一趟台灣離島之旅吧！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime九月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蘭嶼必訪環島

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

老屋宿舍轉型！屏東版審計新村「職人町」誕生

2019-09-20 09:00

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

來一趟高雄老派約會！精選 3 家超魅力「復古餐廳」

2018-09-06 09:00

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04

抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12

一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 悠閒浪漫發呆亭、大啖美味活蝦料理

2019-06-28 18:10

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

5星級裝潢，火鍋竟只要228元起！　高雄「佛系火鍋餐廳」CP值超高被推爆

2019-02-12 10:55

北漂返鄉青年！邱承漢推薦 高雄鹽埕區必逛必吃3景點

2019-01-30 08:00

高雄「韓氏小吃」夯 營養師教你美食2日遊

2018-12-17 10:20

屏東美食推薦！墾丁、恆春必吃美食大蒐集

2018-11-22 15:55

平地也能種茶！ 他在屏東高樹擁兩公頃有機茶園

2018-11-12 07:30

隱身飯店創「義」料理！不講沒人知的高雄低調美食報你知

2018-11-09 12:01

回憶高雄！5家必訪傳統店舖 走入鹽埕在地生活圈

2018-10-26 15:30

有著特別故事的「高雄」老厝餐廳 樓梯腳

2018-10-03 08:00

三牛(犇)牛肉麵 高雄老店尬網美風

2018-09-18 10:59

高雄國賓中秋池畔烤肉派對 海陸美食吃到飽加送海鮮桶

2018-09-06 11:39

捷運西子灣站吃什麼？哈瑪星街邊隱藏美食特輯

2018-09-04 11:00

墾丁真的蕭條了？大街名店 「迪迪小吃」月底熄燈

2018-09-03 17:00

巷子內才知道的平民美食 高雄5間在地銅板甜點

2018-09-03 09:01

台灣周圍「海島美食」 上島後沒吃絕對會後悔！

2018-08-28 08:01
看更多

熱門文章

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-23 10:22

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53

精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

2019-09-23 15:32

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

2019-09-20 12:00

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

宜蘭「純淨龜山島」401高地攻頂完勝

2019-09-23 09:00

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:57

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

秋冬旅遊補助怎麼玩？ 出發「湖口老街」探索迷人懷舊風情

2019-09-25 08:00

食慾之秋從「早」滿足！IG推北捷周邊3家碳烤吐司排隊店

2019-09-23 16:14

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

楓茶記插旗台中！超犯規的30cm牽絲菠蘿油、港式絲襪奶茶　免機票吃茶餐廳的正宗美味

2019-09-26 13:52

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

私房景點／龍潭湖漫步 宛如水上漂

2019-09-21 06:29

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

信兵衛手作丼飯壽司，爆量超載巨無霸丼飯，視覺味覺雙享受！

2019-09-26 21:00

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

超酷！軍用吉普車開進審計新村 吃冰還可以上車體驗太好拍

2019-09-20 15:09

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top