用心感受蘭嶼的美！ 遊玩「蘭嶼」全攻略 帶你輕鬆玩

蘭嶼素有飛魚故鄉之稱，也是台灣原住民達悟族的所在之地，因此這裡除了有豐富的文化資源外，島上自然風光更是遠近馳名。但是來蘭嶼該如何規劃，有什麼好吃好玩的呢？別擔心，今天小編將為大家介紹蘭嶼的各項交通、景點及美食資訊等，讓你輕鬆玩翻蘭嶼！

蘭嶼交通篇

蘭嶼位在台灣本島東南方的外海上，屬於火山島地形，因此島上以高山地形為主，其他還有丘陵、溪流及曲折的岩岸地形遍布其中，這樣多元的自然景點也讓許多國內外旅客趨之若鶩，但也因高山遍布，所以蘭嶼最熱鬧及主要的景點都集中在沿海地區。蘭嶼亦是全台灣唯一被歸類於熱帶雨林氣候的地區，因此整年氣溫溫和，夏天較台灣本島涼爽，因此相當適合避暑呦！

如何前往蘭嶼

如何前往蘭嶼。 圖／FunTime 分享 facebook

從台灣本島前往蘭嶼的交通方式主要有海運跟空運兩種，而海運依搭船位置不同又可分為兩條路線，所以想要前進蘭嶼有三種交通路線可以做選擇呦!

✔搭船

搭船。 圖／Pixabay 分享 facebook

▶路線：

1.台東富岡漁港 蘭嶼開元漁港(最多人選擇的途徑)

2.墾丁後壁湖 蘭嶼 (海上路線是最短的)

▶航行時間：大約2~3小時

▶票價資訊：來回全票約2300；來回半票約1200

▶客輪：恆星號、綠島之星(台東-蘭嶼)；綠島之星三號、金星三號(後壁湖-蘭嶼)

小編說：客船行駛船班及票價會依淡旺季不同會做調整，出發前建議先洽詢客輪公司了解狀況並提早到達港口等候呦!另外，若有購買優惠票務必攜帶證明文件以利船公司檢查!

✔搭飛機

搭飛機。 圖／Wikimedia 分享 facebook

▶路線：台東豐年機場蘭嶼航空站

▶飛行時間：飛機（德安航空）是19人座機型，航程約30分鐘，機位有限必須提早預約，據說機票相當難搶，要搶要快！

▶票價資訊：來回約台幣3000元

✔搭船v.s.搭飛機

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在島上如何移動

✔租機車

在蘭嶼島上租機車移動是最方便的，從漁港下來就有很多車店可租借，公定價一律是500元(台/日)。因為蘭嶼島上沒有紅綠燈，全島也只有一家加油站，所以路況不熟的遊客們請減速慢行呦！基本上環島一圈大概只需90分鐘左右，加上一路走走停停、到各景點拍拍照，安排一天的時間是相當充裕的。

✔騎腳踏車

若你夠熱血的話也很建議騎腳踏車環島，基本上腳踏車是可以帶上輪船的，所以若是體力、時間允許騎腳踏車細細遊玩蘭嶼也是不錯的選擇。

✔公車

若是沒有駕照的朋友們想來蘭嶼玩也不用擔心，蘭嶼也有公車可以搭，而且主要景點都會經過，只是出發前要注意時間表，以免錯過公車在太陽下等很久哦!

蘭嶼公車時刻表>

蘭嶼景點篇

蘭嶼本島上總共有六大部落，分別為椰油、朗島、東清、野銀、紅頭、漁人，而這六個部落都由一條環島公路串起，且六個部落分別有著不同的風情與景觀，都值得細細遊覽哦！以下小編將針對蘭嶼這六個部落主要的著名必玩景點進行介紹。

紅頭部落

位於蘭嶼南端，是蘭嶼島上唯一郵局的所在地，也是唯一可以領錢的地方，所以想寄明信片、錢帶不夠要領錢的各位千萬別錯過啦!

必訪景點：青青草原、大天池、紅頭森林生態步道

☛青青草原

青青草原。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

青青草原位於蘭嶼南端，為一處隆起的珊瑚礁台地，因為土壤營養豐富，所以現在上面長滿了深綠淺綠交錯的廣闊大草原，是欣賞日落的好去處。此外，青青草原四季皆有不同的美景，春可賞野百合與山菊花、夏可遊蓊鬱的翠綠大草原、秋冬草原呈現枯黃色增添一股蕭瑟的美感，所以不管是哪個季節來到這裡都能有不一樣的感受哦!

地點：臺東縣蘭嶼鄉東南海岸線上

開放時間：全天候開放

椰油部落

椰油部落。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

這是最接近開元漁港的部落，因為地利之便，所以7-11、加油站等都開在這，算是蘭嶼最熱鬧的地方囉!而從椰油部落前往朗島部落的路上自然風光十分美麗，也有不少景點可以遊覽，值得各位停下腳步慢慢欣賞哦!

必訪景點：開元港、椰油國小、舊燈塔、饅頭山等

沿路必訪景點：蘭嶼燈塔、小天池、朗島祈禱山

☛舊燈塔/開元港

舊燈塔/開元港。 圖／Wikimedia 分享 facebook

蘭嶼舊燈塔位於開元港口右手邊，白色建築矗立在小山丘上，十分醒目。現在目前已沒有在使用，所以變成遊客觀日落、看星空最好的所在地囉!而位於隔壁的開元港蔚藍的海水吸引了許多人來這邊跳水，當然安全起見不建議這樣做，但也可以得知這裡的海水是多麼純淨！

地點：臺東縣蘭嶼鄉西岸椰油村海岸

開放時間：全天候開放

朗島部落

蘭嶼著名的奇岩景觀主要集中在這一帶，由於長年受風化與海水侵蝕的關係，使這附近形成了許多奇特的礁岩地形。

必訪景點：雙獅岩、紅頭岩、坦克岩、鱷魚岩等

☛雙獅岩

雙獅岩。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

雙獅岩是許多愛釣魚的朋友們非去不可的夢幻釣場，儘管這裡地形險惡，岩面上布滿鋒利的礁石且面臨深邃的大海，仍阻擋不了大批釣友前去朝聖。此外，由於這塊岩石遠眺像兩隻獅子對臥，後面還跟了一頭小獅子，因而得名，也因此成了蘭嶼最著名的風景區。

地點：臺東縣蘭嶼鄉東清到朗島之間的海濱

開放時間：全天候開放

東清部落

東清部落。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

若想看日出就必須前來東清部落，這裡海面景色迷人且搭配蘭嶼最著名的拼板舟，在這樣醉人的環境下等待太陽升起，絕對是來蘭嶼必做的體驗！

必訪景點：情人洞、東清秘境、東清灣、東清貝殼砂秘境、乳頭山

野銀部落

野銀部落。 圖／Flickr 分享 facebook

這裡是將達悟族文化保存最完整的傳統聚落，在這裡可以體驗達悟族的部落傳統建築藝術、觀賞雕刻精緻美麗的拼板舟及半穴居的傳統住屋，最經典的蘭嶼風情都匯聚在此部落中了。所以十分建議來此地進行文化導覽之旅，來場深度蘭嶼文化體驗吧！

必訪景點：野銀冷泉、地下屋、咖希部灣

漁人部落

漁人部落。 圖／Flickr 分享 facebook

這裡是最靠近機場的部落並與紅頭部落相鄰近，也是欣賞夕陽的好去處哦!

必訪景點：八代灣

蘭嶼美食篇

蘭嶼雯雯芋頭冰/熱食廚房

蘭嶼雯雯芋頭冰/熱食廚房。 圖／IG, yaoooooooo829 分享 facebook

雯雯芋頭冰是蘭嶼歷史悠久的知名店家，他們家除了招牌芋頭冰很厲害，焦糖綠豆沙、雯雯特調等商品也都相當受遊客歡迎哦!但是最特別的莫過於他們家飛魚特餐，聽說炸飛魚口感相當不錯，賣相也很吸睛，有機會一定要來嘗試看看!

地點：台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號

開放時間：9:00~21:00

蘭嶼無餓不坐The Epicurean Cafe

蘭嶼無餓不坐The Epicurean Cafe。 圖／IG, nomore4718 分享 facebook

無餓不坐是蘭嶼相當熱門的餐廳之一，餐點以風味餐為主，可以品嘗到當地蘭嶼的地方特色口味，而且餐廳就坐落在海岸邊，可以一邊品嘗美食一邊欣賞無敵海景，可以徹底放鬆享受度假的味道，是一家環島途中相當值得一訪的餐廳哦!

地點：台東縣蘭嶼鄉漁人77號

開放時間：週一至週日: 11:00 - 13:30 ; 18:00-22:00(周三公休)

蘭嶼漂流木餐廳

蘭嶼漂流木餐廳。 圖／IG, cathychang323 分享 facebook

漂流木餐廳是個裝潢的還不錯的餐廳，有提供午餐、晚餐和飲料等，菜色從中式的鹽烤豬肉飯到西式的義大利麵等都有，強調運用在地食材創作餐食，但主要還是以飲料和調酒為主，是三五好友晚上小酌的好去處哦!

地點：台東縣蘭嶼鄉漁人村24-2號

開放時間：週一至週日 8:30~22:00 (周二公休)

瑟郎の冰沙小舖

瑟郎の冰沙小舖。 圖／IG, 22_2017 分享 facebook

在這裡可以喝到台灣本島較少見的林投果(又稱假波蘿)冰沙，是非常清涼又退火的一種水果，據說喝起來十分微妙，因為林投果本身沒什麼味道，所以喝起來就是一股淡淡的甜味，算是十分清爽的果汁，對於沒喝過的遊客們來說一定要來嘗試看看，畢竟出來玩就是要嘗鮮嘛!

地點：台東縣蘭嶼鄉椰油村105號

開放時間：週一至週日 11:30~20:00（周四公休）

看完以上蘭嶼的介紹，是不是覺得蘭嶼的美景令你心動了呢？不妨今年夏天就省下國外旅行的費用、節省飛行時間及體力，來一趟台灣離島之旅吧！

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