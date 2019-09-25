前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

小琉球位於屏東縣琉球鄉，從東港搭船過去最快不超過30分鐘就會到啦～小琉球土地面積並不大，騎摩托車慢慢環島大概2~3個小時就也能完成一日遊啦～除此之外，小琉球還是台灣離島中唯一一個珊瑚礁島嶼，因此也造就了許多知名景點。因為有海水侵蝕的關係形成了地方獨有的珊瑚礁奇岩，再加上多懸崖、沙灘的造景，使得到處都可以見到石灰岩天然景觀。

說了這麼多，最重要的還是怎麼玩！下面小編整理了小琉球交通、景點懶人包，快跟小編一起來旅遊小琉球吧！

小琉球交通資訊

小琉球。 圖／Flickr 分享 facebook

自行開車這樣走

❶南下前往小琉球的交通：經國道1號(中山高)南下，由小港機場出口沿省道台17線往東港方向行駛，即可抵達東港碼頭，再轉乘交通船即可前往小琉球。

❷北上前往小琉球的交通：於墾丁沿省道台26線至枋寮、水底寮，再沿省道台17線至林邊、東港，抵達東港後於東港碼頭轉乘交通船，即可前往小琉球。

小編建議你☛可以將機車及自行車隨船運至小琉球，汽車則須停放於東港碼頭；交通船航行時間約25至30分。

搭乘大眾運輸工具

❶搭乘國內航線至小港機場(高雄國際航空站)，轉乘台汽、屏東或中南客運至東港，後於東港碼頭轉乘交通船，即可前往小琉球。

❷搭乘國內航線至屏東機場(恆春航空站)，轉乘屏東客運至東港，後於東港碼頭轉乘交通船，即可前往小琉球。

恆春班機查詢>>

❸搭乘高鐵的話，於左營站下車轉乘台汽、屏東或中南客運至東港，後於東港碼頭轉乘交通船，即可前往小琉球。

❹搭乘台鐵列車於潮州車站下車，轉乘台汽、屏東或中南客運至東港，後於東港碼頭轉乘交通船，即可前往小琉球。

❺於舊高雄車站高市願景館對面客運站，搭乘國光、中南、高雄、屏東等客運「高雄─恆春、墾丁」班車前往東港，抵達東港後於東港碼頭轉乘交通船，即可前往小琉球。

❻於屏東車站旁屏東客運總站搭乘「屏東─東港」班車前往東港，後於東港碼頭轉乘交通船，即可前往小琉球。

小編提醒你☛客運抵達東港後，步行約10~15分鐘即可抵達東港碼頭；交通船航行時間約25至40分鐘。

搭船前往小琉球

❶公營交通船

公營交通船。 圖／FunTime 分享 facebook

✔公營交通船票價：全票/200元、半票/110元、軍警票/150元、來回票380元。

✔航行時間：公營交通船約35~40分鐘

❷民營交通船

民營交通船。 圖／FunTime 分享 facebook

資料來源：小琉球旅遊資訊網

✔民營交通船票價：全票/230元、來回全票410元、兒童票/120元、兒童來回票/210元。

✔航行時間：民營交通船約25~30分鐘

小編提醒你☛雖然私營的交通船比較貴一點，但是班次比較多，抵達小琉球的白沙尾港也方便租車唷！

小琉球必去景點

接下來要介紹小琉球景點，到小琉球遊玩通常會在島上租車，小琉球的晚霞特別有名，甚至被列為南台灣八景之一，島上多多珊瑚礁地形、斷崖、銀合歡景觀，內陸公路沿線還有廟宇建築可以欣賞，大家一起往下看吧！

花瓶岩步道

花瓶岩步道。 圖／Flickr 分享 facebook

花瓶岩是小琉球知名景點之一，會形成如此特殊的造型是因為地殼隆起，再加上底座的部分長期受海水侵蝕，形成了頭大身體小的造型，再加上岩頂上長滿了各種植物，整個看起來就像插了花草的花瓶，因此才有了花瓶岩這樣的美名。

美人洞

美人洞。 圖／IG, chouyiting 分享 facebook

美人洞位於琉球嶼西北角，背山面海、奇石陳列，主要由珊瑚礁岩組成，過去因為部落婦女常來美人洞附近的麗池洗衣、挑水而得名，這裡隨處都可以看到渾然天成的礁岩洞穴，一望無際的海洋，邊聽著浪濤聲，彷彿一身疲憊都被治癒了。

13景：曲徑探幽、天外天、蝙蝠洞、情人坪、仙人洞、仙人泉、望海亭、美人洞、怡然園、寧靜亭、迷人陣、一線天、榕岩谷

山豬溝

山豬溝。 圖／Wikimedia 分享 facebook

山豬溝在小琉球的西邊，因斷崖而形成了山溝，在這邊你可以看到許許多多岩洞和林木交錯繚繞的景色，不但完整保留了林區，同時也是珊瑚礁石灰岩植物群的代表區，有機會一定要來看看～就像是熱帶與林一樣呢！

烏鬼洞

烏鬼洞。 圖／Wikimedia 分享 facebook

烏鬼洞位在小琉球西南方，是知名的小琉球石灰岩洞穴景點，關於這個景點的傳說是一場17世紀荷蘭人對小琉球原住民的種族屠殺事件有關，裡面有如迷宮一般，而且入口的百年老樹盤根糾結，景觀特殊，相當值得一探究竟。

碧雲寺

碧雲寺。 圖／IG, alan800627 分享 facebook

接下來是小琉球的寺廟景點，碧雲寺位於琉球嶼的中心，至今已經有200多年歷史，主祀觀音菩薩，小琉球的居民無論婚嫁擇日或吉凶卜卦，都會來尋求觀音的指引，是小琉球島上相當重要的信仰中心。

三隆宮

三隆宮。 圖／Wikimedia 分享 facebook

三隆宮為小琉球每三年一科迎王平安祭典的主廟，早期由於多漁民的關係，大多在出海前來祈求安全與滿載而歸，跟觀音佛祖一樣是島上相當重要的信仰中心，每三年舉辦迎王平安祭典，所有島上的居民都會回鄉裡共襄盛舉，漁船也會返回小琉球，是小琉球相當大的盛會。

好康活動

小琉球三大熱門活動推薦參加

小琉球三大熱門活動推薦參加。 圖／FunTime 分享 facebook

推薦美食

四種小琉球必吃美食看過來

四種小琉球必吃美食看過來。 圖／FunTime 分享 facebook

以上小琉球的交通、景點通通介紹給大家，小琉球蘊含豐富的特殊景觀和天然資源，而且只要兩天一夜就很足夠，建議大家可以趁週休佳節前往，享受一下台灣天然珊瑚礁美景唷！

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