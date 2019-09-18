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湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00聯合新聞網 文／遊妤思

國慶連假怎麼安排？屏東這間泳池俱樂部叫作「Yellow House」，位於南灣北區，從南灣開車只需5分鐘，裡面除了有健身房、酒吧、餐廳、撞球桌、飛標機等等，還有個超惹眼的湛藍色戶外泳池，峇厘島風風滿滿，非常適合多人聚會開趴，搭著比基尼、泳褲熱鬧玩水！

圖／網友elyse.yu授權
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Yellow House於2017年開始正式營運，建築部份則是由貨櫃屋拼搭而成，每一間皆有不同的主題，像是撞球間、重訓設施等，整體空間非常Chill，很有南方度假的風情。而貨櫃中間則圍繞著的大型的泳池，還有深淺區的不同，而湛藍的泳池底色，打卡拍照不僅亮眼又好看。

圖／網友elyse.yu授權
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這邊只要低消200元餐飲，就能享受Yellow House裡的所有設施，對於學生、或小資族們，也不會太有壓力，同時老闆還會不定時舉辦活動，讓音樂陪你隨意搖擺。而泳池的清潔度也不用擔心，店家特地使用大型的過濾系統，搭配水底掃地機器人，加上每天人工清理，為了讓大家能夠安心悠游。

圖／截取自Yellow House粉絲團
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圖／截取自Yellow House粉絲團
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若假期還沒有安排的朋友，可考慮約三五好友來這邊玩，你們可以聚集在泳池畔下水玩耍，或者悠閒地喝喝小酒、吃點心，多人開趴踢也不成問題喔！

圖／截取自野Soul派粉絲團
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圖／截取自Yellow House粉絲團
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Yellow House

地址：946屏東縣恆春鎮南灣路862巷36號

時間：10AM-22PM

*寵物友善、親子友善、有免費停車場

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