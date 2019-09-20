老屋宿舍轉型！屏東版審計新村「職人町」誕生

職人町於今年3月正式開幕，為了讓這處空間成為屏東市區新地標，特別由進駐單位藝展興業發揮創意、進行外牆彩繪，大膽用色與創意寫實的塗鴉讓人眼睛一亮，3棟建物也隨即成為屏東文青新據點！同時，除了宿舍群的活化再利用，露天廣場也作為假日市集、Live音樂表演基地，讓更多青創能量在此迸發。

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★職人町

沿著公園路轉進仁德路，3棟彩繪建築躍於眼前，極具質樸氣味的「職人町」招牌坐落於建築物前，隱約流露出一股工匠氣息。至今約有60年歷史、原為林務局舊宿舍群的老宅空間，在接連幾年作為安置單親媽媽的「彩虹家園」之後，近年來由政府收回，以「帶動屏東品牌的創業公寓」為概念，打造出專為青年創業而生的職人町。職人町現由青年學院主導，主要鎖定青年歸位、島內移民族群，希望藉由這個空間，讓有過創業成功經驗的青年，齊聚在此發光發熱。

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【景點資訊】

地址：屏東縣屏東市仁德路43巷5號

電話：（08）733-6435





▓職人町特色店家

從風格咖啡館、陶藝專賣店到各式手感工作室，職人町匯聚各領域的出色人才，一起來認識他們吧！

★Akau Coffee 猻物咖啡

今年8月新開幕的Akau，由睿桓、培瑋這對高中同學攜手打造，提供自家烘焙咖啡，一人負責咖啡、一人則專職品牌經營。從美國舊金山回歸屏東在地，讓睿桓想為在地人創造一間充滿加州風情的咖啡館，於是以白色基調作為空間主軸，並融入植栽綠意增添自然氣息；同時，店內也融入在地元素，如以屏東舊稱「阿猴」為靈感的店名、以舊城門為意象的Logo設計，皆可見品牌獨特性。

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【店家資訊】

地址：屏東縣屏東市仁德路43巷6號（職人町B棟）

電話：（08）732-1483

營業時間：13：00～20：00

公休：一





★羊陶藝術工作室

原於自家開設的「百煉陶坊」協助陶藝教學課程，為了將從小耳濡目染習得的陶藝拓展到年輕人的世界，兄弟檔昱奇、昱祥繼於青創聚落2年的駐點計畫之後，今年攜手進駐職人町開設工作室，販售生活化的文創陶藝品，現場也提供拓印盤等簡易課程，讓大朋友、小朋友一起體驗陶瓷文化。店內除了陳設用色鮮豔大膽的新創陶瓷商品，也同步展示父親王明榮極具藝術氣息的作品，賞心悅目。

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【店家資訊】

地址：屏東縣屏東市仁德路43巷1號（職人町C棟2F）

電話：0975-478-937

營業時間：平日採預約制，六日13：00～20：00

公休：不定休





★鳩浙恩澇工作室／A.S studio 舊式咻掰文創工作室

分別由得陸．鳩浙恩澇、阿力夫．蘇比力克主理的鳩浙恩澇工作室與A.S studio舊式咻掰文創工作室，共享空間推廣部落文化，得陸主要分享佳平部落的傳統工藝，而阿力夫則專注部落的資源整合，如協助推動部落生態旅遊、引領更多人走進部落，同時著重工藝技術人才培育。

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【店家資訊】

地址：屏東縣屏東市林森路44-2號（職人町A棟3F）

電話：0925-069-786

營業時間：13：00～21：00

公休：一二

刷卡：不可





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