不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／野田咩粉絲團授權提供 (以下同) 分享 facebook

吃火鍋好省力！ 高雄人氣登場的「湯旺麻辣回轉火鍋」，提供了像爭鮮壽司一般的食材迴轉台，共有8種湯底、75種食材可以選，好料一下子就轉來你眼前，而且不分午晚餐，都只要$288元的高CP值吃到飽，實在太殺，想吃手刀快訂位！

圖／野田咩粉絲團授權提供 分享 facebook

圖／野田咩粉絲團授權提供 分享 facebook

圖／野田咩粉絲團授權提供 分享 facebook

這間人氣回轉火鍋位於高雄左營區明誠二路上，效仿迴轉壽司想吃什麼自己選的概念，將肉類、火鍋料、高湯等皆圍繞在中間長條桌上。用餐前先選擇湯底，一共有八種湯底可以選：川蜀鮮香麻辣、東北酸白菜、印式咖哩、養顏番茄、日式壽喜燒、懷古滋補風味、多鈣牛奶、素食番茄鍋…等，其中川蜀鮮香麻辣老鍋裡頭有放麻辣鴨血，而店員說秘製東北酸白菜鍋的酸白菜更是自己醃的，煮愈久湯頭愈佳。全店都採自助式，就連高湯汁也出現在迴轉台上，想加湯自己來唷。

圖／取自湯旺麻辣回轉火鍋-明誠旗艦店粉絲團 分享 facebook

圖／野田咩粉絲團授權提供 分享 facebook

圖／野田咩粉絲團授權提供 分享 facebook

跟爭鮮迴轉壽司最大不同是食材並不是一盤一盤拿上桌，而是直接夾到盤子上，客人打趣說：不但要眼明、手也要快，其實轉速不快啦，不用太擔心會夾不到想吃的。迴轉台上的食材多達75種，店家還會依時節更新，大致區分為三種肉類，提供了牛五花、牛板腱、豬梅花和雞肉，多種火鍋料、菜類、和海鮮食材。還有多種醬料區、飲料無限暢飲和吃飽之後還有冰淇淋！

店內大概40多個座位，長條桌型設計，適合包場或約一群朋友吃，邊聊、邊吃、邊等下一道轉到眼前的食材，完全不會無聊。也適合一個人來吃，想吃什麼就夾什麼，只要288元就能吃通海的迴轉火鍋吃到飽。

圖／野田咩粉絲團授權提供 分享 facebook

圖／野田咩粉絲團授權提供 分享 facebook

湯旺麻辣回轉火鍋

地址：高雄市左營區明誠二路477號

電話：07-5585833

營業：11:00–14:00、17:30–22:30

消費：成人135cm以上288吃到飽、孩童100~135cm（不脫鞋）半價、不滿100cm收共鍋費100元(另收10%服務費)，用餐時間為90分鐘

延伸閱讀：

．蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

．高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」