蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／跟著左豪吃不胖授權 (以下同) 分享 facebook

蛤蜊控吃起來！位於高雄市苓雅區一家新開幕「拾貝鍋物」，現正推出488元食肉食到飽活動，從份量超霸氣的蛤蠣痛風鍋二擇一，再搭上四款主打肉品任選任吃，店家撒海鮮超有魄力且毫不手軟，可以吃到1200g無敵爆炸多的新鮮蛤蠣，要有吃到下巴痠的心理準備，更好康的是不收取任何服務費，想吃只能趕快拿起電話訂位！

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很有特色的「拾貝蛤蠣鍋」是用雞骨、豬骨與甘蔗熬出的高湯，湯頭本身就很清甜，待蛤蠣的湯汁融入在湯水中，還會越煮越香，喝得到又濃又純的蛤蠣海鮮湯。另一款「瑪莎蔓蛤蠣鍋」主打異國風味，使用南洋基底香料加入椰奶、香茅、月桂葉以及南薑等調味，橘黃色湯頭加上滿滿的蛤蠣，喝口湯就能嚐到微辣又帶椰奶香的泰式海鮮湯香氣。不管選哪一種，1200g超狂蛤蠣痛風鍋都能讓海鮮控吃得超滿足！

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吃肉吃到飽活動大人只要488元、小孩只要250元，90cm以下免費，重點是不收服務費用，等於結帳省了10%。提供的兩種鍋物湯底都有高達1200克蛤蠣份量幾乎淹滿了湯鍋，還有四大肉品選擇：1.藥膳花雕雞、2.經典牛五花、3.經典豬五花、4.嚴選梅花豬，上桌呈盤非常有氣氛，讓你在90分鐘內無限吃通海，海鮮肉肉控絕對大呼過癮，再贈送1人1瓶蘋果西打+豬油拌飯。不過需注意的是同行桌若有1人不參加吃到飽，全桌則僅能單點火鍋。

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拾貝鍋物

地址：高雄市苓雅區大順三路222號

營業時間：週一~週五： 16：00~凌晨02:00、週六、日：11：00~凌晨02:00

電話：0955-168-222

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