親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

U18世青賽／陳柏毓好投、李灝宇猛打 中華7：2擊敗南韓

疑公車私用達5個月涉貪瀆 蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32聯合新聞網 文／遊妤思

圖／跟著左豪吃不胖授權 (以下同)
圖／跟著左豪吃不胖授權 (以下同)
分享

蛤蜊控吃起來！位於高雄市苓雅區一家新開幕「拾貝鍋物」，現正推出488元食肉食到飽活動，從份量超霸氣的蛤蠣痛風鍋二擇一，再搭上四款主打肉品任選任吃，店家撒海鮮超有魄力且毫不手軟，可以吃到1200g無敵爆炸多的新鮮蛤蠣，要有吃到下巴痠的心理準備，更好康的是不收取任何服務費，想吃只能趕快拿起電話訂位！

圖／跟著左豪吃不胖授權
圖／跟著左豪吃不胖授權
分享

圖／跟著左豪吃不胖授權
圖／跟著左豪吃不胖授權
分享

很有特色的「拾貝蛤蠣鍋」是用雞骨、豬骨與甘蔗熬出的高湯，湯頭本身就很清甜，待蛤蠣的湯汁融入在湯水中，還會越煮越香，喝得到又濃又純的蛤蠣海鮮湯。另一款「瑪莎蔓蛤蠣鍋」主打異國風味，使用南洋基底香料加入椰奶、香茅、月桂葉以及南薑等調味，橘黃色湯頭加上滿滿的蛤蠣，喝口湯就能嚐到微辣又帶椰奶香的泰式海鮮湯香氣。不管選哪一種，1200g超狂蛤蠣痛風鍋都能讓海鮮控吃得超滿足！

圖／跟著左豪吃不胖授權
圖／跟著左豪吃不胖授權
分享

圖／跟著左豪吃不胖授權
圖／跟著左豪吃不胖授權
分享

圖／跟著左豪吃不胖授權
圖／跟著左豪吃不胖授權
分享

吃肉吃到飽活動大人只要488元、小孩只要250元，90cm以下免費，重點是不收服務費用，等於結帳省了10%。提供的兩種鍋物湯底都有高達1200克蛤蠣份量幾乎淹滿了湯鍋，還有四大肉品選擇：1.藥膳花雕雞、2.經典牛五花、3.經典豬五花、4.嚴選梅花豬，上桌呈盤非常有氣氛，讓你在90分鐘內無限吃通海，海鮮肉肉控絕對大呼過癮，再贈送1人1瓶蘋果西打+豬油拌飯。不過需注意的是同行桌若有1人不參加吃到飽，全桌則僅能單點火鍋

圖／跟著左豪吃不胖授權
圖／跟著左豪吃不胖授權
分享

圖／跟著左豪吃不胖授權
圖／跟著左豪吃不胖授權
分享

拾貝鍋物

地址：高雄市苓雅區大順三路222號

營業時間：週一~週五： 16：00~凌晨02:00、週六、日：11：00~凌晨02:00

電話：0955-168-222

延伸閱讀：

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

吃到飽高雄美食火鍋

相關新聞

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04

抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12

一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 悠閒浪漫發呆亭、大啖美味活蝦料理

2019-06-28 18:10

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

來一趟高雄老派約會！精選 3 家超魅力「復古餐廳」

2018-09-06 09:00

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

5星級裝潢，火鍋竟只要228元起！　高雄「佛系火鍋餐廳」CP值超高被推爆

2019-02-12 10:55

北漂返鄉青年！邱承漢推薦 高雄鹽埕區必逛必吃3景點

2019-01-30 08:00

高雄「韓氏小吃」夯 營養師教你美食2日遊

2018-12-17 10:20

屏東美食推薦！墾丁、恆春必吃美食大蒐集

2018-11-22 15:55

平地也能種茶！ 他在屏東高樹擁兩公頃有機茶園

2018-11-12 07:30

隱身飯店創「義」料理！不講沒人知的高雄低調美食報你知

2018-11-09 12:01

回憶高雄！5家必訪傳統店舖 走入鹽埕在地生活圈

2018-10-26 15:30

有著特別故事的「高雄」老厝餐廳 樓梯腳

2018-10-03 08:00

三牛(犇)牛肉麵 高雄老店尬網美風

2018-09-18 10:59

高雄國賓中秋池畔烤肉派對 海陸美食吃到飽加送海鮮桶

2018-09-06 11:39

捷運西子灣站吃什麼？哈瑪星街邊隱藏美食特輯

2018-09-04 11:00

墾丁真的蕭條了？大街名店 「迪迪小吃」月底熄燈

2018-09-03 17:00

巷子內才知道的平民美食 高雄5間在地銅板甜點

2018-09-03 09:01

台灣周圍「海島美食」 上島後沒吃絕對會後悔！

2018-08-28 08:01

老饕慕名而來 牛排教父為高雄注入米其林星環 Capstone Steakhouse

2018-08-22 12:22

高雄人搶先吃！北海道人氣生乳霜淇淋登台

2018-06-13 17:42

高雄「玉荷包」25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-22 08:34

走吧！去高雄當吃貨一天 吃香腸、鴨肉飯、黑輪

2018-05-20 11:03

必買！高雄「玉荷包」產季來臨 即起開放預購

2018-05-17 08:34

東港琉球10道經典美食 限量百桌想吃動作要快！

2018-05-06 20:33

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

「南漂青年」跳出來相助！ 墾丁其實沒有那麼糟

2019-08-13 10:34

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

高雄眷村美食 達人推薦這16家！

2019-04-16 15:27
看更多

熱門文章

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

天使之翼再升級！多良車站８月新景　３公尺高翅膀後就是絕美太平洋

2019-09-01 18:00

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

睽違一年「擎天崗中央步道」重新開放！採「人、牛分離」管理，週末就上山看牛吃草

2019-09-02 20:05

花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

2019-08-29 18:33

誰說辦桌菜只能一群人吃　嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

2019-08-30 10:06

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35

宜蘭浪漫秘境！湖中央的「永恆水教堂」宛如希臘，搭配透明水晶橋讓人想婚了～

2019-09-04 17:41

外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

2019-08-28 12:04

「全台最美相機店」藏身大稻埕百年建築裡　文青系網美打卡點再+1

2019-08-29 14:40

全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

隱身台中西區的「頹美書店」漫遊書海醉於書鄉

2019-09-01 08:00

台中80年糕餅名店好味道　獨家「菠蘿蛋黃酥」讓人不禁淪陷啦！

2019-08-25 16:02

台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

2019-08-29 11:05

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

造訪山居祕境！ 看見台灣美地、山林魅力

2019-09-03 10:02

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

闖進花海的船隻！苗栗「後埔漁港」天人菊遍地綻放超浪漫

2019-08-24 15:20

一秒闖進沙漠區！桃園「台版撒哈拉」2樓高沙丘，可以看夕陽拍照超美　

2019-08-26 19:54

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01

大人小孩玩打扮！　北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

2019-09-03 11:28

新竹關西根本小歐洲！必去「4大異國風景點」迪士尼古城、愛心池塘美翻

2019-08-14 17:03

大山就在腳下！新竹「宮崎駿系」秘境咖啡館，享受森林包圍還能賞雲海

2019-08-12 23:08

買什麼吃什麼！人氣「超市火鍋」霸王肉盤加蒸蚌系列超過癮

2019-08-29 12:00

雨天好去處！台中「室內約會」景點推薦 美好假日不耍廢

2019-08-25 00:00

2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

2019-08-13 11:30

搭公車也能到！台北秘境「Tiffany藍溪瀑」美翻　夏天踏水、泡腳超療癒

2019-08-11 23:09

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

全台「最美圖書館」在桃園！機場等級的圖書館，還有星空電影院超期待

2019-08-20 16:52

因麻雀禁曬的新竹米粉！稱道的「古早味」可能是浪漫的誤會

2019-08-30 09:00

期間限定！Dali Art親水潮樂園　今夏最佳清涼戲水新選擇

2019-08-31 21:00

台中南區銅板早餐碳飄香 「招牌碳烤饅頭」焦黃外層是關鍵！

2019-08-18 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top