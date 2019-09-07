走進屏東潮州風格老宅 享受日式漫漫時光

來到潮州這個極具在地氣味的小鎮，想不到這裡有著瀰漫日式氣味的老宅，喝一杯抹茶拿鐵、品嚐用心手作的甜點都很美好，這一趟絕對值得專程走訪。

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★三平珈琲

隨著車程轉進鄉間小路，歷經稻田、魚塭等風景，一幢瀰漫東京江戶風格的日式庭園建築躍於眼前，如詩如畫讓人忍不住驚嘆！三平珈琲是由陶藝、插畫家楊文正從無到有一手打造，初心只為撫慰日本籍妻子的思鄉之情。內部空間由欄間、木頭、陶瓷裝飾與鑲嵌玻璃等元素組成，在注重美感之餘，特別設置露天中庭創造透光性與通風性。店內除了咖啡、輕食，也提供預約制午晚餐，主打家常味料理。

由主理人從無到有、一手打造而成的老屋風咖啡館，除了綠意盎然的日式庭園，東京江戶風的建築本體，皆流露出濃濃的懷舊氣息。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：屏東縣潮州鎮育才路86-1號

電話：（08）789-8363

營業時間：11：30～18：00；六日一11：30～20：00





★正老牌潮州冷熱冰

坐落圓環旁的正老牌潮州冷熱冰，是潮州在地老字號冰店，店內無時無刻總是座無虛席。招牌綜合冷熱冰端上桌，在傳統刨冰裡放入芋頭、花生、湯圓、紅豆、糯米粥等材料，具有外冷內溫、外Q內軟的特殊口感，內行吃法是由邊下往上吃，可同時享受冷熱雙重口感。除了綜合冷熱冰，也吃得到紅豆牛奶冰、四果冰等懷舊冰品。

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【店家資訊】

地址：屏東縣潮州鎮新生路120號

電話：（08）788-6117

營業時間：09：30～22：30





★潮州日式歷史建築文化園區

於去年11月開放試營運的潮州日式歷史建築文化園區，原為「原公路總局第三區工程處廳舍及宿舍區舊址」，經修復計畫之後，目前有3棟建物開放遊客走訪，分別作為旅遊資訊中心、微型展覽與沙龍空間及大型展演空間使用。來到這兒，除了欣賞日式老宅，可愛的牆面彩繪點亮了整條街，漫步其中極為愜意。

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【景點資訊】

地址：屏東縣潮州鎮延平路30號

雷話：（08）789-4515

營業時間：09：00～17：00





★Ai Niu

因為本身喜歡老房子，讓老闆施志遠因緣際會進駐這棟前身為中醫診所的老屋開設甜點店。走進店裡，磨石子地板、木造座席區與窗櫺，皆散發出懷舊氣味，讓人不由自主地放慢步調，靜心享受空間裡的美好事物。延續老屋的樸實調性，店內甜點全是手工自製，由老闆一手包辦，不僅成分簡單，就連鮮奶油、卡士達也不假他人，創造出清爽口感；泡芙是鎮店招牌，吸引許多人慕名而來。

泡芙60元（前）／個／店內招牌甜點，包含香草、可可、焦糖、莓果風味。美味秘訣在於自製的卡士達，清爽迷人。抹茶拿鐵130元（後）／老宅與抹茶彷彿是天生一對。 分享 facebook

蜂蜜熱蛋糕180元／偏日式作法，口感鬆軟、入口即化，搭配太妃糖、蜜糖漿增添甜蜜氣息。 分享 facebook

建造於44年的老屋原為中醫診所，4年前由Ai Niu進駐搖身成為潮州少見的老屋甜點店。2層樓建築保留許多老元素，靜待客人入內慢享空間。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：屏東縣潮州鎮長興路45號

雷話：（08）789-0408

營業時間：13：00～18：00





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