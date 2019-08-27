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手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14聯合新聞網 文／遊妤思

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組圖／IG:louise_0515Candit ｜康荻新食粉絲團 https://www.facebook.com/candit.tw/
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手搖飲料競爭得如此激烈，一定要有讓人過目不忘的本事才能駐立長久。高雄一家飲料店品牌「Candit康荻新食」，從一開始就吸引住眾人目光，製作出像精品一般的「時尚珍奶」，從試管、香水瓶、書本瓶到球型瓶，利用了各種不同外型的容器來裝盛飲料，再從茶飲、乳製飲到珍珠、奶酪系列，多元口味組合加上繽紛夢幻色彩，每一項飲料都好可愛，更像時尚配件般神美地讓人捨不得喝！

馬卡龍鮮奶茶。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
馬卡龍鮮奶茶。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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紙張飲品系列。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
紙張飲品系列。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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康荻新食在2017年開業先是從網購起家，幕後3推手是擁有設計背景的組合，從分工設計、包裝行銷、飲品製作都融合了無限設計創意在裡面，店名Candit取名來自「You can do it」，背後有著絕不添加奶精以及人工色素的堅持，更於2018年底在高雄設立了第一家實體門市，在飲料、餐點和店內設計上打造成像是「時尚精品」網美風環境，吸睛的彩色飲料與餐點，讓它再度躍上IG長紅洗版打卡點…

多元組合飲品。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
多元組合飲品。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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選擇你喜歡的口味組合再搭配特殊款瓶身，這裡提供了瓶裝、立袋裝、硬塑材質造型瓶、設計款玻璃杯、不鏽鋼試管飲品等。只要加價10元-80元不等，就能把飲料拿在手上當配件，非常有質感。最新一款「球型瓶」，底下有一層鮮奶酪加配上珍球和各色奶茶，看起來像聖誕燈飾，也具有月球般的神秘美感；較多人喜歡的是「香水瓶」，外型仿造香水的品牌標籤，奶茶和珍珠焦糖在瓶裡交融的痕跡別有一番風情；另外一款「書本奶茶」也被稱為「紙張奶茶」，裝入粉紅、綠、藍、橙、咖啡色的奶茶，拿在手上逛街也顯得整個人很有品味；還有一款嘗試瓶「試管飲料」，多達30種繽紛色彩的馬卡龍色系口味由你搭配！

Pokémon GO。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
Pokémon GO。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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大理石焦糖紋珍珠鮮奶飲品。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
大理石焦糖紋珍珠鮮奶飲品。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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珍奶擴香。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
珍奶擴香。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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馬卡龍試管飲品。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
馬卡龍試管飲品。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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圖／IG:satani815授權
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實體店面除了提供各式花果茶、精選茗茶、奶茶、咖啡等搭配包裝，還有奶酪、乳酪、霜淇淋、套餐、特餐、三明治、麵包類、鬆餅下午茶等，呈現在你眼前的點心都裝入美麗質感設計容器裡，如法式焦糖烤布丁、大理石慕斯蛋糕和義式鮮奶酪等，若不說可能還會讓人以為是粉餅盒，視覺和味蕾一次享受多元選擇，非常物有所值。

更佛心的是店家提供wifi、不限製用餐時間，可以相揪好友來場貴婦下午茶。更接受全台飲料冷藏宅配，只要從官方經營的臉書下單，很快地精美手搖飲就宅配到你手上喔。

圖／IG:yun___92708授權
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圖／IG:louise_0515授權
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大理石慕斯蛋糕 • Ｍousse。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
大理石慕斯蛋糕 • Ｍousse。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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輕食午餐。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
輕食午餐。圖／Candit ｜康荻新食粉絲團
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圖／IG:satani815授權
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Candit康荻新食

地址：高雄市前鎮區二聖二路231號

電話：07-536-2825

時間：11：00～22：00（週二休）

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圖／IG:satani815授權
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