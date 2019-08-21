親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

獨／韓國瑜政見第一槍 明將公布續建核四等能源政策

台灣第一所中學爆減薪爭議 校方哀嚎：私校快活不下去

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：fanny4531121

一說到綠島，鹿肉、海藻冰絕對是綠島的必吃美食，沒吃過別說你去過綠島！除此之外，綠島其實還有很多在地特色小吃，將常見的食物與綠島的特產做結合，創造出綠島獨有的美食，近年來更是新開了許多超好拍的網美風小店，讓你吃好拍滿，這就是我再度造訪綠島的動力啦！

阿嬤ㄟ蔥油餅

雖然叫蔥油餅，但其實吃起來比較像蛋餅，最特別的是章魚和海草口味，章魚口味裡面加了九層塔和柴魚鬆，口感柔軟，有點像在吃包了蛋餅皮、比較乾的章魚燒，很有飽足感；海草口味則是將海草和蛋煎在一起，並加入滿滿的柴魚鬆，口感飽滿扎實，吃起來有一點點乾。

圖/IG@thailovestoeat
圖/IG@thailovestoeat
分享

地址：台東縣綠島鄉中寮140號

電話：089-672103

營業時間：12:00-19:00

See Sea Toast熱壓吐司

今年新開的特色小店，以可愛的小丑魚造型，吸引許多人去拍照打卡嚐鮮，有麻糬巧克力花生以及鮪魚玉米起司兩種口味，還有限量的燻雞皮蛋口味，用料十分豐富，還可客製化訂做特別口味，建議可事先預訂。

圖/IG@seeseatoast
圖/IG@seeseatoast
分享
圖/IG@seeseatoast
圖/IG@seeseatoast
分享

地址：綠島鄉南寮村9鄰120號

電話：0918-793-789

營業時間：09:00-18:00

梅花鹿專賣店-鹿蛋燒

鹿蛋燒是梅花鹿專賣店的招牌點心，堅持現點現做，外皮酥脆內餡也很多，吃起來不會有麵皮的味道，有爆漿卡士達和起司兩種口味，非常適合當點心。二樓有個熱門打卡地標梅花鹿雕像，店內還販賣了許多娃娃、造型迴紋針等。

圖/IG@lyuzrelax
圖/IG@lyuzrelax
分享

圖/IG@chiai_0102
圖/IG@chiai_0102
分享

地址：綠島鄉南寮村205-1號

電話：0960-351-217

營業時間：09:00-23:45

夏天家手作日式料理店

在綠島吃膩了海鮮，想要換個口味的話，來夏天家準沒錯！小小一間店，卻有豐富的菜單料理，清爽招牌冷麵和貓飯套餐很適合炎熱的綠島，外表裝潢也很夏天，店家還會不定時推出隱藏菜單，下次去綠島玩別忘了去吃吃看！

圖/IG@miss9290
圖/IG@miss9290
分享

地址：台東縣綠島鄉122之1號

電話：0987-514-605

營業時間：11:30–15:00、17:30–22:00

⚠️建議事先打電話定位

海邊坐坐

海邊坐坐是綠島極具特色的小店，也是島上少數的飯糰店。海邊坐坐以兩種套餐手捏飯糰與魚粽為主，算是綠島的特產之一，另外還有又Q又有嚼勁的冷麵，清爽又消暑，搭配戶外的木頭桌椅，吹著海風欣賞海景，慵懶愜意的可以待上一個下午。

圖/IG@miss9290
圖/IG@miss9290
分享

圖/IG@ludao_seaside
圖/IG@ludao_seaside
分享

分享

地址：綠島鄉公館村67號

電話：0988-424-420

營業時間：中午11:30-14:00、晚上18:00-21:00(週二公休)

流浪‧綠境 OASIS

流浪綠境是綠島的特色酒吧，以帳篷搭建座位，讓酒吧氛圍更放鬆更有情調。和三五好友到綠島玩，一定要來一杯島國風情的獨特調酒，在這裡談天說地、欣賞那夜空中最亮的星，點綴這美麗的微醺夜晚。

圖/IG@anya.yn
圖/IG@anya.yn
分享

圖/IG@oasis671580
圖/IG@oasis671580
分享

地址：台東縣綠島鄉中寮46號

電話：08-967-1580

營業時間：週二-週四19:00-12:00、週五-周一19:00-01:00

延伸閱讀>>2019綠島怎麼玩？綠島10大必玩行程景點推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

綠島酒吧蛋餅

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團

相關新聞

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04

抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12

一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 悠閒浪漫發呆亭、大啖美味活蝦料理

2019-06-28 18:10

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

來一趟高雄老派約會！精選 3 家超魅力「復古餐廳」

2018-09-06 09:00

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

5星級裝潢，火鍋竟只要228元起！　高雄「佛系火鍋餐廳」CP值超高被推爆

2019-02-12 10:55

北漂返鄉青年！邱承漢推薦 高雄鹽埕區必逛必吃3景點

2019-01-30 08:00

高雄「韓氏小吃」夯 營養師教你美食2日遊

2018-12-17 10:20

屏東美食推薦！墾丁、恆春必吃美食大蒐集

2018-11-22 15:55

平地也能種茶！ 他在屏東高樹擁兩公頃有機茶園

2018-11-12 07:30

隱身飯店創「義」料理！不講沒人知的高雄低調美食報你知

2018-11-09 12:01

回憶高雄！5家必訪傳統店舖 走入鹽埕在地生活圈

2018-10-26 15:30

有著特別故事的「高雄」老厝餐廳 樓梯腳

2018-10-03 08:00

三牛(犇)牛肉麵 高雄老店尬網美風

2018-09-18 10:59

高雄國賓中秋池畔烤肉派對 海陸美食吃到飽加送海鮮桶

2018-09-06 11:39

捷運西子灣站吃什麼？哈瑪星街邊隱藏美食特輯

2018-09-04 11:00

墾丁真的蕭條了？大街名店 「迪迪小吃」月底熄燈

2018-09-03 17:00

巷子內才知道的平民美食 高雄5間在地銅板甜點

2018-09-03 09:01

台灣周圍「海島美食」 上島後沒吃絕對會後悔！

2018-08-28 08:01

老饕慕名而來 牛排教父為高雄注入米其林星環 Capstone Steakhouse

2018-08-22 12:22

高雄人搶先吃！北海道人氣生乳霜淇淋登台

2018-06-13 17:42

高雄「玉荷包」25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-22 08:34

走吧！去高雄當吃貨一天 吃香腸、鴨肉飯、黑輪

2018-05-20 11:03

必買！高雄「玉荷包」產季來臨 即起開放預購

2018-05-17 08:34

東港琉球10道經典美食 限量百桌想吃動作要快！

2018-05-06 20:33

「南漂青年」跳出來相助！ 墾丁其實沒有那麼糟

2019-08-13 10:34

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

高雄眷村美食 達人推薦這16家！

2019-04-16 15:27

超大黃金果亮相！ 居然一顆可達兩斤重

2019-04-09 11:16

由捨而得、安心豐收的蜜棗

2019-02-18 10:10

影／帶你追韓流美食..　韓粉自製高雄美食小吃地圖

2018-12-24 14:52

日光小林老梅餅與薑黃酥上市 顆顆揉入對家鄉的思念

2018-09-10 12:32
看更多

熱門文章

大山就在腳下！新竹「宮崎駿系」秘境咖啡館，享受森林包圍還能賞雲海

2019-08-12 23:08

超夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光 大雨後乍現令人驚艷

2019-08-18 21:11

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

新竹關西根本小歐洲！必去「4大異國風景點」迪士尼古城、愛心池塘美翻

2019-08-14 17:03

來去花蓮當晴天系旅人！ ７處花蓮必訪人氣私房景點懶人包

2019-08-13 16:09

搭公車也能到！台北秘境「Tiffany藍溪瀑」美翻　夏天踏水、泡腳超療癒

2019-08-11 23:09

再不拍就沒機會！基隆夢境長廊「中山陸橋」要拆了，快跟舒淇來場最後的約會

2019-08-19 13:51

情侶約會景點！盤點大台北13個「賞機秘境＆咖啡廳」

2019-08-16 09:00

窗外就是中央山脈！花蓮「薩爾茲堡莊園」被田園綠樹環繞的異國城堡

2019-08-15 10:00

台中南區銅板早餐碳飄香 「招牌碳烤饅頭」焦黃外層是關鍵！

2019-08-18 11:00

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

2019-08-13 11:30

台南12公尺天空步道！坐擁180度絕美山景，8月開放免預約日

2019-08-08 19:01

香酥「炸雞鬆餅」沾它超對味！北屯必訪美式料理大玩創意

2019-08-17 10:00

不漲了！ 清境高空步道票價照舊50元 眾人皆樂她苦惱

2019-08-19 14:18

全台「最美圖書館」在桃園！機場等級的圖書館，還有星空電影院超期待

2019-08-20 16:52

日本控一定要知道的大台北５間日式新開店

2019-08-17 12:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

現代小孩難嚐到的滋味！ 20大「柑仔店」讓人心動的童年零食

2019-08-17 11:02

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03

台灣才不是鬼島呢！十大激推外國觀光客的「美夢系」景點

2019-08-14 13:10

酸酸辣辣「泰開胃」！ 全台十大超人氣泰式餐廳

2019-08-16 12:01

【廢墟美景】盤點全台６處超美廢墟！免濾鏡就超有復古感

2019-08-19 10:00

新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

2019-07-28 11:16

眷村、洋樓、餐酒館！　發現「台中」新舊交融的無限魅力

2019-08-16 03:10

周末逍遙遊／十三層遺址 觀陰陽海 賞金黃夕景

2019-08-10 10:21

誰說公家機關就要死板板？　特搜全台５個特色公家機關

2019-08-13 09:06

木柵路窄巷裡的秘密空間 半戶外藝術咖啡館令人放鬆

2019-08-20 11:02

【2019銀河季】特搜全台11個觀星景點！新手也能完全掌握追星訣竅

2019-08-14 09:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

礁溪新旅店「品文旅」推出鴨賞、金棗口味Pizza

2019-08-15 08:00

暑假就是要出門玩！ 全台10大遊樂園攻略　特色優惠重點整理

2019-08-12 11:04

一進門就卸下疲憊！ ３間隱身於北中南城市的療癒系優質旅宿

2019-08-13 08:02

嘉義花磚博物館／文化見證！「瀕危花磚」的重生故事

2019-08-19 12:00

有種去「凶宅」過七夕嗎？33亡魂陪吃麻辣鍋，地點公開　民眾試膽：滿溫馨⋯

2019-08-07 14:54

台中超夯「外帶手工千層」在這裡！每日限量晚來真的吃不到

2019-08-09 10:00

口味多達30種、XXXL版大泡芙！ 嘉義超人氣「秒殺爆漿泡芙」在貓尾巴 購買秘訣快收下

2019-08-07 15:40

2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

2019-07-29 22:06

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 12:31

肉羹、麵線、魚丸湯... 道道經典！ 台灣在地街頭小吃吃不停

2019-08-12 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top