【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

Shelly@ReadyGo

首圖：fanny4531121

一說到綠島，鹿肉、海藻冰絕對是綠島的必吃美食，沒吃過別說你去過綠島！除此之外，綠島其實還有很多在地特色小吃，將常見的食物與綠島的特產做結合，創造出綠島獨有的美食，近年來更是新開了許多超好拍的網美風小店，讓你吃好拍滿，這就是我再度造訪綠島的動力啦！

阿嬤ㄟ蔥油餅

雖然叫蔥油餅，但其實吃起來比較像蛋餅，最特別的是章魚和海草口味，章魚口味裡面加了九層塔和柴魚鬆，口感柔軟，有點像在吃包了蛋餅皮、比較乾的章魚燒，很有飽足感；海草口味則是將海草和蛋煎在一起，並加入滿滿的柴魚鬆，口感飽滿扎實，吃起來有一點點乾。

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地址：台東縣綠島鄉中寮140號

電話：089-672103

營業時間：12:00-19:00

See Sea Toast熱壓吐司

今年新開的特色小店，以可愛的小丑魚造型，吸引許多人去拍照打卡嚐鮮，有麻糬巧克力花生以及鮪魚玉米起司兩種口味，還有限量的燻雞皮蛋口味，用料十分豐富，還可客製化訂做特別口味，建議可事先預訂。

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地址：綠島鄉南寮村9鄰120號

電話：0918-793-789

營業時間：09:00-18:00

梅花鹿專賣店-鹿蛋燒

鹿蛋燒是梅花鹿專賣店的招牌點心，堅持現點現做，外皮酥脆內餡也很多，吃起來不會有麵皮的味道，有爆漿卡士達和起司兩種口味，非常適合當點心。二樓有個熱門打卡地標梅花鹿雕像，店內還販賣了許多娃娃、造型迴紋針等。

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地址：綠島鄉南寮村205-1號

電話：0960-351-217

營業時間：09:00-23:45

夏天家手作日式料理店

在綠島吃膩了海鮮，想要換個口味的話，來夏天家準沒錯！小小一間店，卻有豐富的菜單料理，清爽招牌冷麵和貓飯套餐很適合炎熱的綠島，外表裝潢也很夏天，店家還會不定時推出隱藏菜單，下次去綠島玩別忘了去吃吃看！

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地址：台東縣綠島鄉122之1號

電話：0987-514-605

營業時間：11:30–15:00、17:30–22:00

⚠️建議事先打電話定位

海邊坐坐

海邊坐坐是綠島極具特色的小店，也是島上少數的飯糰店。海邊坐坐以兩種套餐手捏飯糰與魚粽為主，算是綠島的特產之一，另外還有又Q又有嚼勁的冷麵，清爽又消暑，搭配戶外的木頭桌椅，吹著海風欣賞海景，慵懶愜意的可以待上一個下午。

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地址：綠島鄉公館村67號

電話：0988-424-420

營業時間：中午11:30-14:00、晚上18:00-21:00(週二公休)

流浪‧綠境 OASIS

流浪綠境是綠島的特色酒吧，以帳篷搭建座位，讓酒吧氛圍更放鬆更有情調。和三五好友到綠島玩，一定要來一杯島國風情的獨特調酒，在這裡談天說地、欣賞那夜空中最亮的星，點綴這美麗的微醺夜晚。

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地址：台東縣綠島鄉中寮46號

電話：08-967-1580

營業時間：週二-週四19:00-12:00、週五-周一19:00-01:00

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