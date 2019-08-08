清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00 聯合新聞網 文／遊妤思



夏天就是要去海邊才過癮阿！來到澎湖除了必看地質奇觀玄武岩以外，沒有拍個碧綠大海就說不過去了。在這邊推薦一個夢幻景點，可以讓你一次享受兩個美景，不僅可以與玄武岩打卡，感受大自然的奇觀，與還可以踏上清澈見底的海水上，在乾潮前夕拍下讓人驚豔的夏日美照！

圖／澎湖的石滬秘境，一條條交錯的步道，讓清澈又平靜的海水，有非現實的意境。網友gominkin授權 分享 facebook

海水怎麼能如此清澈與湛藍！這邊是澎湖「池西柱狀玄武岩」旁的石滬秘境，魚塭雖然已沒再使用，卻留下一條條交錯的步道，而清澈卻又平靜的海水，與外面的波濤大海形成一動一靜的特殊畫面，頗有非現實的意境。另外海底有超多漂亮的貝殼、海參、小魚等豐富的生態，退潮時候甚至可以看到螃蟹出來跟你打招呼，非常適合全家大小和朋友一起來玩。

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池西柱狀玄武岩，位於西嶼鄉海岸線中段部分。此段的玄武岩特別的壯觀，形態多樣且岩色較深，雖然不同於大菓葉柱狀玄武岩壯闊，但是岩石彎曲的構造，如瀑布般傾瀉而下也是頗有特色。需要注意的是，魚塭石路有幾處損壞，玄武岩壁更是有風化的問題，若來訪的朋友可要挑雙好走的鞋走，一切注意安全喔！

在 Instagram 查看這則貼文 🐶狗狗(Rex)的攝影紀錄（@rexdog_photo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 29 日 下午 7:21 張貼

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池西岩瀑（九孔瀑布）

地址：澎湖縣西嶼鄉池東村

服務電話：06-9216521

*若想要拍張踏在海水上的照片，網友推薦可以在乾潮前三小時前往