澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26 聯合新聞網 文／遊妤思



組圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活、IG:______kkkkkkk______授權提供 分享 facebook

澎湖這款造型雞蛋糕超萌超可愛！ 呼應著澎湖生態保育，這家「澎湖龜」攤車將雞蛋糕做成海龜(綠蠵龜)造型，每日現點現做只賣4小時，已成了遊客一定要來排隊朝聖的2019澎湖必吃必買美食。熱騰騰出爐後讓民眾邊散步邊吃，IG也開始流行帶著海龜出遊到澎湖景點打卡！

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「澎湖龜」一份50元，共六枚，剛出爐的外皮表層微酥脆，冷掉後還是頗有彈性，結合當地特色「海龜」圖樣線條紋路很細緻，腹部那一面設計了「澎湖」兩個字，完全大受歡迎。店家提供紙袋上有透氣孔，並壓印海龜造型圖樣，瞬間成了很文青的雞蛋糕，在澎湖的街道上邊走邊吃，海味十足！遊客還會將雞蛋糕帶到海邊拍照，彷彿有種跟海龜在海邊悠遊散步的感覺，真的很可愛有趣！

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為了讓消費者吃得安心，標榜純鮮奶手作，不加膨脹劑、防腐劑的澎湖龜，無任何餡料，吃得到是單純的雞蛋香，而且完全現場製作，並需要耐心等候出爐。店家歡迎民眾先打電話預定，就不用現場苦等排隊，一天只賣了四個小時，假日如果生意太好，有可能會提早打烊唷！

圖／取自澎湖龜粉絲團 分享 facebook

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澎湖龜、澎湖龜鮮奶雞蛋糕

位置：澎湖縣馬公市陽明路51號

電話：0983-889117

營業時間：15：00~19：00(售完為止)

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