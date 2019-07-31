高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦
說到高雄美食，除了種類多元、價格實在，更吸引人的是獨具特色的高雄美食！地域廣大的高雄，每區都有相當具代表性的高雄美食，無論是鹹食或是傳統的古早味甜點，許多都是在其他地方吃不到的在地高雄美食，在琳瑯滿目的美食中，小編特別精選7項在地人推薦度超高的高雄美食，來看看都是哪些讓人流口水的美味吧！
高雄美食－許記蒸餃
每天手工現做！高雄美食中的蒸餃翹楚
1986年開始飄香的許記蒸餃，位在高雄火車站附近一個不起眼的轉角，樸實簡單的招牌下，經營的是老闆多年的堅持與品質。許記蒸餃的麵食皆為手工現做，現切、現擀的麵團，考驗老闆的技巧、速度，而這些用心都反映在Q彈的麵皮，還有顧客滿足的臉上。
來到許記蒸餃必點招牌蒸餃，皮薄、餡多，韭黃的清甜提升了內餡層次，調味細膩，不管單吃或沾醬都十分對味，還有蒜頭可以自行添加。如果稍微看過菜單，應該會對「麵團濃湯」感到困惑，其實這就是「麵疙瘩」，同樣現場製作的疙瘩又Q又有嚼勁，伴著酸辣的羹湯下肚，熱呼呼的就算夏天吃也超爽快！
價格：
蒸餃90元/籠
麵團濃湯 40元/小碗
大滷麵 50元
地址：高雄市三民區林森一路306號
營業時間：11：30-21：00(週日公休)
電話： 07 235-3624
高雄美食－七賢鴨肉飯
一致公認！必吃高雄美食
「重量級美食」絕對是七賢鴨肉飯擔得起的名聲，多年老店從第1代做到第2代，人氣居高不下，雖然每到用餐時間必排隊，但鴨肉彈嫩的口感、撲鼻的香氣和超親切的價格，還是吸引舊雨新知前來朝聖。
爽口的鴨肉飯一碗只要30元，清香的鴨肉條淋上鴨油，滲進熟度剛好的米飯裡，伴著嫩薑片，吃完馬上想再來一碗。再切幾盤鹽水鴨、煙燻鴨，一份也只要50元的銅板價，配上南部獨特的甜甜醬料，最後再喝一碗當歸鴨湯，才可以心滿意足的離開啊！
小編偷偷說☛鴨肉飯外帶的價錢不一樣，一份50元，但是分量比較大喔！
價格：
鴨肉飯 30元
鴨肉 50元/一份
地址：高雄市前金區七賢二路210號
營業時間：11：30-19：30/10：30-19：30(二、四)
電話：07 287-4562
高雄美食－米糕城
懷舊好味道，鹽埕米糕老店
米糕是高雄有名的在地小吃之一，這家位在鹽埕的米糕城，是家位置相對好找的老字號，如果想避開人潮，建議可以在平日中午剛營業時來喔！進到米糕城的店面，可別傻傻地等老闆給你菜單，直接點菜就好了~
米糕城賣的品項很簡單，招牌米糕、四神湯，再來份滷魚肚、肉筋，這間老店的精華就可以完整吸取了。招牌米糕乍看有點像肉燥飯，但這才是傳統的高雄米糕啊！香Q的糯米飯淋上肥嫩滷汁，灑滿綿密魚鬆，搭配脆口的小黃瓜，可以先舀著糯米搭配滷汁、吃一口沾著魚鬆的黃瓜，再豪邁的將剩下的攪拌均勻，慢慢品嘗，細細咀嚼懷舊又迷人的味道。
價格：
米糕35元
四神湯 35元
綜合肉筋 50元/小份，100元/大份
滷魚肚 90元
地址：高雄市鹽埕區大仁路107號
營業時間：09：00-22：30
電話：07 533-3168
高雄美食－鳳邑麵線
俗又大碗，飽足感滿滿高雄美食
從鳳山區起家，赫赫有名的鳳邑麵線，以超豐富用料、超划算價格收服高雄民眾，份量大、絕對不怕吃不飽！麵線、肉圓、米糕這些傳統小吃基本款就是鳳邑麵線的主打，其中麵線糊更是讓人讚嘆不已，新鮮脆彈大腸、炸過的肉塊、古早調味的麵線糊，在香菜的點綴下完美調和，雖然比較偏重口味，想中和的話也可以點一份四神湯，裡頭滿滿的薏仁完全能看出店家的誠意！
小編偷偷說☛盛名遠播的鳳邑麵線也從原本的總店，拓展到左營區的二店，不管是南高雄、北高雄都能聞香啦~
價格：
麵線糊 40元/小碗，50元/大碗
肉圓 35元
米糕 35元
四神湯 35元
分店資訊：
鳳山總店
地址：鳳山區安寧街二巷八號
營業時間：13：30-19：30
電話：07 7100-067
自由二店
地址：左營區自由二路37號
營業時間：11：30 -20：00
電話：07 5577-000
高雄美食－正牌白糖粿
懷念好滋味，60年必吃高雄美食
南部特色小吃—白糖粿，也稱作糯米炸，在這家60年老店得到淋漓盡致的發揮！招牌上霸氣的寫著「正牌白糖粿」，販賣超多種類的小點心，除了必點的花生、芝麻口味白糖粿，還有芝麻球、炸番薯、蘿蔔糕、番薯碰等等，正餐前後的解饞小點就是它了！酥脆的白糖粿起鍋後，澎澎的外皮炸得十分金黃，咬下去清脆的響聲交織香Q的軟甜口感，熱量什麼的當然是先放到一邊啊！
價格：
白糖粿10元
芝麻球10元
地址：高雄市苓雅區興中二路106號
營業時間：13：30-22：00
電話：0958-226-729
高雄美食－老江紅茶牛奶
早餐、點心、宵夜好朋友，高人氣高雄美食
名號叮噹響亮的老江就在高雄最熱鬧的六合夜市裡，無論是早餐、宵夜都是年輕人最愛的選擇，長紅60年的老店魅力無法擋，24小時營業更是逼人，傳出的陣陣香氣，住在附近的居民可真是羨煞眾人！
來到老江，必定人手一杯招牌紅茶牛奶，使用高大鮮乳、微苦古早味紅茶，濃郁而厚實的口感十分順口，堅持不加任何配料，以完整原味呈現，是經典不敗的好味道。色澤誘人的碳烤土司乍看下沒什麼特別，然而它的精髓就在於自製的乳瑪琳抹醬，融合半熟蛋的蛋汁，幸福的味道就是這麼簡單！
小編偷偷說☛老江的碳烤土司會加胡椒粉、半熟蛋，如需調整記得點餐時提出來喔！另外台式西點蛋塔、巧克力餅乾也相當值得一試！
價格：
紅茶牛奶 55元/杯
火腿蛋吐司 50元
地址：(總店)高雄市新興區南台路51號
營業時間：24hr
電話：07 287-7317
高雄美食－旗山梨大蛋中蛋
半熟蛋、牽絲、雞蛋糕！高雄特色美食
位在旗山老街，有間清新的手作甜點：旗山小山丘甜點手作坊，販賣散發不可思議香氣的雞蛋糕，融合韓式一顆蛋雞蛋糕跟自家研發特色，看起來相當無害、卻是能命中你心的致命療癒甜點！
店家對食材的挑選相當堅持，強調細緻、天然、健康、美味，使用法國認證奶油、日本麵粉、履歷雞蛋，內餡也十分講究，含有莫札拉瑞和切達兩種起司，在濕潤蓬鬆的蛋糕體內迸發時，鹹甜的滋味也迅速竄上舌尖，熱騰騰的吃超幸福的！
價格：一顆35元，3顆100元
地址：高雄市旗山區永安街1號
營業時間：13：00-18：00
電話：07 662-6977
高雄一日遊這樣排
大魯閣草衙道-駁二藝術特區-愛河-六合夜市
大魯閣草衙道結合了商場、電影院、遊樂場等設施，是一個應有盡有的大園區，在這邊幾乎可以待上一整天。玩完後，可以趁天黑前去駁二藝術特區走走，那邊集結許多有趣的藝文展覽。傍晚時則可以到愛河邊看夕陽，等到天黑時的夜景又是另一番景緻。最後再去六合夜市填飽肚子，結束完美的一天。
如果以上的美食你都沒吃過、甚至連聽都沒聽過，代表你真的該去實地探訪、惡補一下美食地圖進度了！當然，高雄美食的世界無邊無盡，還有很多人氣美味等待你去親身品味，只怕胃太小，裝不下所有熱情的食物啊~
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