高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

說到高雄美食，除了種類多元、價格實在，更吸引人的是獨具特色的高雄美食！地域廣大的高雄，每區都有相當具代表性的高雄美食，無論是鹹食或是傳統的古早味甜點，許多都是在其他地方吃不到的在地高雄美食，在琳瑯滿目的美食中，小編特別精選7項在地人推薦度超高的高雄美食，來看看都是哪些讓人流口水的美味吧！

高雄美食－許記蒸餃

每天手工現做！高雄美食中的蒸餃翹楚

1986年開始飄香的許記蒸餃，位在高雄火車站附近一個不起眼的轉角，樸實簡單的招牌下，經營的是老闆多年的堅持與品質。許記蒸餃的麵食皆為手工現做，現切、現擀的麵團，考驗老闆的技巧、速度，而這些用心都反映在Q彈的麵皮，還有顧客滿足的臉上。

來到許記蒸餃必點招牌蒸餃，皮薄、餡多，韭黃的清甜提升了內餡層次，調味細膩，不管單吃或沾醬都十分對味，還有蒜頭可以自行添加。如果稍微看過菜單，應該會對「麵團濃湯」感到困惑，其實這就是「麵疙瘩」，同樣現場製作的疙瘩又Q又有嚼勁，伴著酸辣的羹湯下肚，熱呼呼的就算夏天吃也超爽快！

價格：

蒸餃90元/籠

麵團濃湯 40元/小碗

大滷麵 50元

地址：高雄市三民區林森一路306號

營業時間：11：30-21：00(週日公休)

電話： 07 235-3624

高雄美食－七賢鴨肉飯

一致公認！必吃高雄美食

「重量級美食」絕對是七賢鴨肉飯擔得起的名聲，多年老店從第1代做到第2代，人氣居高不下，雖然每到用餐時間必排隊，但鴨肉彈嫩的口感、撲鼻的香氣和超親切的價格，還是吸引舊雨新知前來朝聖。

爽口的鴨肉飯一碗只要30元，清香的鴨肉條淋上鴨油，滲進熟度剛好的米飯裡，伴著嫩薑片，吃完馬上想再來一碗。再切幾盤鹽水鴨、煙燻鴨，一份也只要50元的銅板價，配上南部獨特的甜甜醬料，最後再喝一碗當歸鴨湯，才可以心滿意足的離開啊！

小編偷偷說☛鴨肉飯外帶的價錢不一樣，一份50元，但是分量比較大喔！

價格：

鴨肉飯 30元

鴨肉 50元/一份

地址：高雄市前金區七賢二路210號

營業時間：11：30-19：30/10：30-19：30(二、四)

電話：07 287-4562

高雄美食－米糕城

懷舊好味道，鹽埕米糕老店

米糕是高雄有名的在地小吃之一，這家位在鹽埕的米糕城，是家位置相對好找的老字號，如果想避開人潮，建議可以在平日中午剛營業時來喔！進到米糕城的店面，可別傻傻地等老闆給你菜單，直接點菜就好了~

米糕城賣的品項很簡單，招牌米糕、四神湯，再來份滷魚肚、肉筋，這間老店的精華就可以完整吸取了。招牌米糕乍看有點像肉燥飯，但這才是傳統的高雄米糕啊！香Q的糯米飯淋上肥嫩滷汁，灑滿綿密魚鬆，搭配脆口的小黃瓜，可以先舀著糯米搭配滷汁、吃一口沾著魚鬆的黃瓜，再豪邁的將剩下的攪拌均勻，慢慢品嘗，細細咀嚼懷舊又迷人的味道。

價格：

米糕35元

四神湯 35元

綜合肉筋 50元/小份，100元/大份

滷魚肚 90元

地址：高雄市鹽埕區大仁路107號

營業時間：09：00-22：30

電話：07 533-3168

高雄美食－鳳邑麵線

俗又大碗，飽足感滿滿高雄美食

從鳳山區起家，赫赫有名的鳳邑麵線，以超豐富用料、超划算價格收服高雄民眾，份量大、絕對不怕吃不飽！麵線、肉圓、米糕這些傳統小吃基本款就是鳳邑麵線的主打，其中麵線糊更是讓人讚嘆不已，新鮮脆彈大腸、炸過的肉塊、古早調味的麵線糊，在香菜的點綴下完美調和，雖然比較偏重口味，想中和的話也可以點一份四神湯，裡頭滿滿的薏仁完全能看出店家的誠意！

小編偷偷說☛盛名遠播的鳳邑麵線也從原本的總店，拓展到左營區的二店，不管是南高雄、北高雄都能聞香啦~

價格：

麵線糊 40元/小碗，50元/大碗

肉圓 35元

米糕 35元

四神湯 35元

分店資訊：

鳳山總店

地址：鳳山區安寧街二巷八號

營業時間：13：30-19：30

電話：07 7100-067

自由二店

地址：左營區自由二路37號

營業時間：11：30 -20：00

電話：07 5577-000

高雄美食－正牌白糖粿

懷念好滋味，60年必吃高雄美食

正牌白糖粿。 圖/IG, chnicely 分享 facebook

南部特色小吃—白糖粿，也稱作糯米炸，在這家60年老店得到淋漓盡致的發揮！招牌上霸氣的寫著「正牌白糖粿」，販賣超多種類的小點心，除了必點的花生、芝麻口味白糖粿，還有芝麻球、炸番薯、蘿蔔糕、番薯碰等等，正餐前後的解饞小點就是它了！酥脆的白糖粿起鍋後，澎澎的外皮炸得十分金黃，咬下去清脆的響聲交織香Q的軟甜口感，熱量什麼的當然是先放到一邊啊！

價格：

白糖粿10元

芝麻球10元

地址：高雄市苓雅區興中二路106號

營業時間：13：30-22：00

電話：0958-226-729

高雄美食－老江紅茶牛奶

早餐、點心、宵夜好朋友，高人氣高雄美食

老江紅茶牛奶。 圖/IG, janicekoh_ 分享 facebook

名號叮噹響亮的老江就在高雄最熱鬧的六合夜市裡，無論是早餐、宵夜都是年輕人最愛的選擇，長紅60年的老店魅力無法擋，24小時營業更是逼人，傳出的陣陣香氣，住在附近的居民可真是羨煞眾人！

來到老江，必定人手一杯招牌紅茶牛奶，使用高大鮮乳、微苦古早味紅茶，濃郁而厚實的口感十分順口，堅持不加任何配料，以完整原味呈現，是經典不敗的好味道。色澤誘人的碳烤土司乍看下沒什麼特別，然而它的精髓就在於自製的乳瑪琳抹醬，融合半熟蛋的蛋汁，幸福的味道就是這麼簡單！

小編偷偷說☛老江的碳烤土司會加胡椒粉、半熟蛋，如需調整記得點餐時提出來喔！另外台式西點蛋塔、巧克力餅乾也相當值得一試！

價格：

紅茶牛奶 55元/杯

火腿蛋吐司 50元

地址：(總店)高雄市新興區南台路51號

營業時間：24hr

電話：07 287-7317

高雄美食－旗山梨大蛋中蛋

半熟蛋、牽絲、雞蛋糕！高雄特色美食

位在旗山老街，有間清新的手作甜點：旗山小山丘甜點手作坊，販賣散發不可思議香氣的雞蛋糕，融合韓式一顆蛋雞蛋糕跟自家研發特色，看起來相當無害、卻是能命中你心的致命療癒甜點！

店家對食材的挑選相當堅持，強調細緻、天然、健康、美味，使用法國認證奶油、日本麵粉、履歷雞蛋，內餡也十分講究，含有莫札拉瑞和切達兩種起司，在濕潤蓬鬆的蛋糕體內迸發時，鹹甜的滋味也迅速竄上舌尖，熱騰騰的吃超幸福的！

價格：一顆35元，3顆100元

地址：高雄市旗山區永安街1號

營業時間：13：00-18：00

電話：07 662-6977

高雄一日遊這樣排

大魯閣草衙道-駁二藝術特區-愛河-六合夜市

大魯閣草衙道結合了商場、電影院、遊樂場等設施，是一個應有盡有的大園區，在這邊幾乎可以待上一整天。玩完後，可以趁天黑前去駁二藝術特區走走，那邊集結許多有趣的藝文展覽。傍晚時則可以到愛河邊看夕陽，等到天黑時的夜景又是另一番景緻。最後再去六合夜市填飽肚子，結束完美的一天。

如果以上的美食你都沒吃過、甚至連聽都沒聽過，代表你真的該去實地探訪、惡補一下美食地圖進度了！當然，高雄美食的世界無邊無盡，還有很多人氣美味等待你去親身品味，只怕胃太小，裝不下所有熱情的食物啊~

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