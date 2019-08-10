快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

【作者:Irisspace】

沒想過自己會就這麼來到了金門，而且一待就是一個月。

金門究竟有什麼？這個問題我從來就答不出來。

戰地、風師爺、菜刀、高粱酒，這是或許是大多數人對於金門的普遍印象，也概括了我對金門的認知。台灣離島之多，去過澎湖、去過蘭嶼，金門卻不曾出現在我造訪清單上。

真正來到金門以後，發現這些物質的標籤去定義金門都太淺薄、太無知，也太可惜。

這裡的歷史太深遠、這裡的人們太和善、這裡的故事太深刻。

金門究竟有什麼？走向金門的人吧，他們會告訴你。

【一碗思念的湯圓】

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「我當初買下這塊地蓋店的時候，只要一百八十二塊餒！那時候這條街上什麼都沒有阿，就我一間店。」老闆娘說起這段話時笑得好開心，有一點驕傲的樣子。

金湖鎮新市里街上的「談天樓」，開業已有超過六十年的歷史，店裡的手工湯圓是許多金湖人都是從小吃到大的好味道，也是許多外地人來到金門指定必吃的美食。

老闆娘從年輕一直賣到現在已年過八旬（真的很扯，完全看不出來），看上去還是很有活力，一句：「有在動就不會老啦！每天忙著做生意，怎麼來得及變老？」解釋了她樂觀可愛的性格。

聊起為什麼會賣湯圓，老闆娘的兒子說，父親是上海人，來到金門後一直念著家鄉的味道，才開始搓起一顆又一顆的湯圓，包裹的不僅是飽滿的內餡，更是滿溢的思念。後來老婆嫁進來，店內也開始賣起了鹹麵食，陪伴當年十萬大軍走過那段砲戰年代。

「有一次對岸砲彈打過來，店裡的窗戶全破了，吃湯圓的阿兵們全都躲在木桌底下，緊張死了！」那段動盪年代，老闆娘如今說來都像是有趣事聞。

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記得那天店要打烊前，突然有一位男子慌慌張張地走進來，問：「老闆，湯圓還有嗎？」

「沒了啦！今天賣完了，你明天……阿，我們明天店休，你後天再來。」老闆回。

「啊！？老闆，可是我明天就要回台灣了，我兒子說一定要吃你們家的湯圓啊……」男子看起來著急不已。

「不行啦，我現在只剩一顆湯圓了（通常一份有四顆），沒辦法賣你啦！」老闆雙手一攤。

「咦？還有一顆嗎！那你就賣我這一顆吧！只有一顆也沒關係！拜託了老闆……」

最後在男子的苦苦哀求下，老闆終於同意：「好啦，你要什麼口味？」

「紅豆的！」

「好吧，既然只有一顆湯圓，料就給你兩倍。」老闆一邊說一邊挖起兩大匙的蜜紅豆。

「謝謝老闆、謝謝老闆。」男子露出了大大的笑容，接過湯圓，心滿意足的走了。

我在一旁看了覺得萬分有趣，這樣的討價還價實在很有金門風情，一來一往之間是濃濃的人情味。

【細細車縫的掛念】

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「三言兩語」是新市里街上有名的餐飲店，無論是在菜單還是裝潢都置入了濃濃的戰地色彩，來到金門的第一餐就是在這兒吃的（我吃的那份餐叫做八二三砲彈，哈）。然而店裡最吸引人的還是門口那一面牆上的各式軍徽臂章，以及一旁的台老舊的裁縫機。直接和飲料吧台擺在一塊兒，看上去有一點突兀卻又增添了店家的特色。

聊起店面歷史，老闆娘說，最早以前家裡開的其實是間雜貨店，後來改成冰果室，接著又換成連鎖飲料店，最後才成了獨立餐飲店。

「店是一直換啦，唯一沒變的就是那一面牆、和我媽那台裁縫機，她說她捨不得啦。」...

原文出處：金門究竟有什麼？來聽金門人說故事！

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