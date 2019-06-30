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抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12聯合新聞網 文／遊妤思

這家位在高雄的人氣小店，主要販售蛋餅為主的早餐店，其中最受歡迎人氣招牌就是抹茶髒髒蛋餅，抹茶口味的餅皮包裹著花生醬和濃郁到不行的起司，最後灑上滿滿的抹茶粉，視覺滿分！

圖／抹茶髒髒蛋餅內餡滿滿，濃郁花生醬+起司+煉乳，還有滿滿抹茶粉，鹹甜口感超驚豔...
圖／抹茶髒髒蛋餅內餡滿滿，濃郁花生醬+起司+煉乳，還有滿滿抹茶粉，鹹甜口感超驚豔！網友a69906授權
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在口感上表現也很好，第一口咬下後，口中被滿滿的花生味以及起司味佔據，讓人小意外的是，一開始抹茶味道並沒有非常明顯，但多嚼幾次後，抹茶味就會從尾韻浮現出來，搭配重本灑下的抹茶粉，鹹甜鹹甜的搭配，讓人很驚豔！蛋餅則是經過多次改良，餅皮很軟Q又厚實，有點像是河粉般的口感，但咀嚼起來更帶勁，而且不會像一般麵糊蛋餅吃起來很油膩。

圖／濃郁的起司還牽絲，餅皮很軟Q又厚實，口感極佳。網友foodiefoodieg...
圖／濃郁的起司還牽絲，餅皮很軟Q又厚實，口感極佳。網友foodiefoodiego授權
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圖／網友a69906授權
圖／網友a69906授權
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點餐流程分成三個步驟，先選擇餅皮，再來選擇內餡，最後可以搭配煉乳或起司，而且每天都會有隱藏版菜單，非常神秘但是也給人驚喜。雖然餅皮跟內餡都可以自由搭配，但是為了口感需要，抹茶髒髒蛋餅的內餡是固定的，搭配的是福源花生醬、切達起司、馬芝瑞拉起司、初鹿煉乳，以及灑上兩種口味的抹茶粉，包含小山園和森半抹茶粉，讓視覺美感大大提升。

圖／老闆喜歡研發各種特別的口味。擷取自快‧慢拍小姐粉絲團。
圖／老闆喜歡研發各種特別的口味。擷取自快‧慢拍小姐粉絲團。
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圖／網友rurubylovefood授權
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圖／網友foodiefoodiego授權
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店內外都有用餐區，平日人潮大概會出現在9點的時候，若想吃到抹茶口味的髒髒蛋餅，得要早點出門，才不會賣完。最後有個小好康報給大家知道，內用搭配飲料折10元，外帶折5元唷。

圖／網友a69906授權
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圖／網友foodiefoodiego授權
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快慢拍小姐

地點：高雄市苓雅區興中ㄧ路40號

電話：0909-616 479

營業時間：07:00-13:00（週二公休）

抹茶蛋餅早餐

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