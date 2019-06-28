一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 超悠閒發呆亭、創意活蝦料理夠美味

2019-06-28 18:10 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供(以下同) 分享 facebook

哇～一秒來到印尼峇里島了嗎！？ 向大家推薦一處不用飛出國也能盡情享受南洋慵懶渡假風情的餐廳，這是位於屏東里港的「明漾活蝦景觀餐廳」，景觀上重現了峇里島的發呆亭、優美鏡射倒影的荷花池、冬季戀歌翻版的落羽松小徑等等，無一處不是美得讓人拍不停，餐點上更提供現撈烹調的特色泰國蝦、結合屏東在地食材美味料理，讓人讚不絕口，想要沈醉在美好放鬆發呆時光，來屏東水明漾就對啦！

發呆亭用餐空間。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

發呆亭用餐空間。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

「水明漾」是峇里島著名的觀光景點，老闆原汁原味重現了10幾座戶外峇里島發呆亭，他最喜歡在早晨時光坐在發呆亭泡茶，享受這南國悠哉緩慢的步調，更直接取名為水明漾，讓大家有種來到峇里島的氛圍。水明漾活蝦景觀餐廳有發呆亭用餐空間，也有一座提供室內冷氣的水上玻璃屋用餐空間，整體的異國情調，讓人真心覺得正在峇里島悠閒地渡假中！

在發呆亭用餐空間，享受南國悠哉步調。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook 提供室內冷氣的水上玻璃屋。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

優美鏡射倒影的荷花池。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook 優美鏡射倒影的荷花池，夜晚十分靜謐。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

餐廳主要販售餐點為泰國蝦料理，採用屏東里港每日現撈的泰國蝦，也使用了許多屏東在地食材，創意出各式各樣的特色小炒，像是萬巒豬腳、檸檬、蘆筍、白甘蔗、鹹鴨蛋等，以及每日推出主廚推薦料理，一道道都是老闆創意之作，更進一步地推廣屏東在地特色。

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水明漾每日現撈的泰國蝦料理，堅持選用母的泰國蝦，白飯則是選用台南後壁鄉崑濱伯的稻米，搭配各式各樣的特色料理，讓人好吃得停不下來。

檸檬蝦跟胡椒蝦是超受歡迎的招牌必點，更推薦三道讓人驚豔又銷魂的創意活蝦料理：紫蘇梅蝦，酸甜滋味帶著紫蘇清香，紫蘇梅醬汁也好下飯；XO醬爆蝦，是一道不在菜單上的主廚推薦，特調的XO醬與泰國蝦一起拌炒，好吃得讓人一直吸允手指；南洋紅咖哩蝦，沒有使用任何咖哩粉，而是用香茅等植物調製而成，紅咖哩自然香氣十分入味。

紫蘇梅蝦。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

XO醬爆蝦。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

南洋紅咖哩蝦。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

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坐在優雅舒服的峇里島發呆亭中，延伸出去的平台讓雙腳自然伸展，整個人立即陷入身心放鬆狀態，而夜幕低垂的天空色溫和靜謐荷花池鏡射優美倒影最為吸引人。開幕近一年的水明漾活蝦景觀餐廳，已成了IG網紅最愛的打卡勝地，想要來水明漾享用活蝦美食建議一定要事先訂位，才能悠哉從容的在發呆亭徜徉美好時光！

明水漾重現了峇里島的發呆亭。圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界 授權提供 分享 facebook

水明漾活蝦景觀餐廳

地址：屏東縣里港鄉鄉里嶺路277號

電話：0917-159088

時間：週一至週五：1100-1400、1600-2100，週六日：1100-2100(中間不休息)，每週二公休