高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

想大吃大喝一頓，大啖海鮮牛排，但是荷包扁扁預算卻不足怎麼辦？這時候就要去吃吃到飽餐廳最划算！buffet可以選擇各種料理一次滿足！高雄是個海港城，來到高雄麼能不大吃海鮮呢～就讓我們為你介紹高雄有什麼buffet值得去吃！

漢來海港

漢來海港 圖／IG, howard_foodie 分享 facebook

在高雄說到吃到飽的buffet餐廳，許多人第一個想到的一定是漢來海港，高雄的漢來海港是全台創始店，不管是平日還是假日排隊人潮總是不間斷。來到漢來海港，澎湃的海鮮讓你吃到滿足，新鮮又美味，此外漢來海港總共有九大主題餐區，可以在吃到異國美食！平常捨不得吃桂桑桑的海鮮大餐的話，選漢來海港讓你海鮮吃到回本！

（漢來店）

電話：07-213-5762

地址：高雄市前金區成功一路266號43F

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麗尊酒店－艾可柏菲自助料理

麗尊酒店－艾可柏菲自助料理 圖／IG,nigiwu 分享 facebook

想要不被時間所限制的享受美食，與朋友家人悠閒自在的吃飯聊天的話，麗尊酒店－艾可柏菲自助料理推薦給你，因為他的用餐時間沒有限制，晚餐跟午餐都可以吃到四個小時喔！麗尊酒店的冷盤料理相當精緻，此外，莎朗牛排切片是必吃！烤得不會過老過熟，吃起來軟嫩順口，絕對讓你回味。

電話：07- 229-6030#3522

地址：高雄市苓雅區五福一路105號2樓

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大八TOP自助餐

大八TOP自助餐 圖／IG, lasamiya77 分享 facebook

想要一次海陸雙響一次滿足的話，就來大八！海鮮區滿滿的海鮮映入眼簾，看得眼花撩亂，不管是想吃日式生魚片、現蒸螃蟹或者龍蝦鍋，這裡通通有。除了海鮮以外，現切牛排肉汁乍現，飽滿的口感卻不柴，吃了好滿足。

電話：07-556-9791

地址：高雄市左營區裕誠路486號1F

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國賓飯店－iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳

國賓飯店－iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳 圖／IG, jimmy_fu1029 分享 facebook

位於愛河旁邊，有多種海鮮、牛排、川菜、粵菜、甜點料理，滿足大家各種喜好，還有絕不容錯過的招牌菜色－沙朗牛排、海鮮高檔料理，光聞香味就忍不住口水直流！鐵板區的料理也是國賓飯店的特色之一，不管是煎烤牛排的油花分布均勻還是香煎鱸魚的鮮嫩細緻，都值得嘗試。天氣好時，吃飽還可以到旁邊的愛河小散步一下，享受傍晚的風景。

電話：07-211-5243

地址：高雄市民生二路202號1F

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高雄林皇宮森林百匯

高雄林皇宮森林百匯 圖／IG, ellisonliang 分享 facebook

主打食材新鮮又有多樣化的料理可以選擇，各國義式料理皆能品嘗到，來到林皇宮最不容錯過的是來碗波士頓龍蝦湯，肥美的龍蝦以及海鮮味十足的湯頭，非常美味。（推薦給你：吃飽喝足玩高雄，高雄熱門景點）此外，高雄林皇宮還有提供現打果汁飲品以及紅、白酒、啤酒無限暢飲，喜歡喝一杯的朋友不妨來這吃吃看！

電話：07-555-1111

地址：高雄市博愛二路99號

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營業時間：午餐 11:30-14:00；晚餐18:00-21:00

電話：07-975-6677

地址：高雄市前鎮區中山二路260號30F

君鴻酒店栢麗廳

君鴻酒店栢麗廳 圖／IG, dm0520com 分享 facebook

不僅中、西、日式料理品項多元，還特別邀請了印度主廚來製作印度料理，現烤的印度烤餅搭配著咖哩以及烤肉，正宗的印度風味彷彿到印度度假一樣。除了各國風味的料理外，現場烹調的肋眼牛排也是讓人直呼好好吃，新鮮食材，鮮嫩多汁讓人一口接一口，吃個兩份就回本！不吃牛的也有天使紅蝦、現煎鮭魚等等料理，週五晚上及周六、周日的午晚餐時段，還加碼推出印度小龍蝦吃到飽！

電話：07-566-1160

地址：高雄市自強三路1號39樓

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高雄有許多吃到飽Buffet坐落於愛河旁或者飯店高樓層，可以一邊吃飯一邊欣賞美麗的高雄市景，不論是在地人或是觀光客，想要在高雄吃吃到飽Buffet，FunTime都幫你整理好，一起到美麗的高雄吃Buffet配美景吧！

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