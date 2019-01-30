北漂返鄉青年！邱承漢推薦 高雄鹽埕區必逛必吃3景點

出生高雄的邱承漢，在20年華青春正盛時，和許多南國的孩子一樣，經歷著北上念書、討生活的異鄉生活。就在2010年的一波老屋改造潮中，他受到了啟發，頓時心中被拋下了一枚引信，點燃了遙遠的鄉愁。

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承漢表示：「記得小時全家都愛吃虱目魚米粉，一直以為到哪都吃得到，出外生活多年後才發現竟然只有鹽埕有！」

應地而生的飲食習慣反映當地的碼頭文化，展現高雄豪邁風格，一如寬闊馬路、又急又大午後雷雨；越是觀察，越能體會獨特生活美感。





重溫傳統市場繁華與濃濃在地人情味

位於鹽埕第一公有零售市場裡的叁捌菜攤仔。 分享 facebook

位於鹽埕第一公有零售市場裡，出現了一個特別的小攤位「叁捌菜攤仔」，這裡是叁捌地方生活的新據點。想要認識一個地方，體驗真實庶民生活最好的方式莫過於走趟當地的傳統市場。隨著現代化連鎖超市發展，傳統市場卻漸漸式微，而鹽埕第一公有零售市場也難以避免逐步凋零的窘境。叁捌菜攤仔試圖透市場攤販、店家的田調紀錄，喚醒大家對於過去熱鬧傳統市場的回憶。再透過各種影展、市集、電音派對等實驗性的活動，吸引大家走進市場裡，產生更多的交流、分享與人情味。

以二手物品交換為主的叁捌菜攤仔。 分享 facebook

以二手物品交換為主的叁捌菜攤仔，回到市場最根本「以物易物」的樣態。這個菜攤仔現場無人顧攤，商品也沒定價。因為希望交換的不只是物品，還有人與人之間相處的根本，信任、交流，更希望喚起大家對物品的珍惜。有機會來到鹽埕，別忘了走進鹽埕第一公有市場，除了品嚐市場有名的沙茶乾麵、八寶冰、圓仔湯，還可以來逛逛叁捌菜攤仔，留下想分享的，拿走所需要的，體驗傳統市場濃濃在地人情味。

體驗真實庶民生活最好的方式莫過於走趟當地的傳統市場。 分享 facebook





景點介紹

叁捌菜攤仔

地址｜高雄市鹽埕區瀨南街139-4號

電話｜07-521-5938

營業｜8:00∼18:00





在打開五感的傳統市場品味當地獨到飲食文化

創立於民國48年，至今已有60年歷史的大溝頂虱目魚。 分享 facebook

早期鹽埕當地多以藍領階級為主，最少不了的就是一頓豐盛飽足的早餐，將虱目魚皮、魚肚裹魚漿，搭配清湯、米粉這種令人飽足的傳統小吃就成為了當地獨道的飲食特色。每家口感及湯頭都不大相同，而這間位於傳統市場裡的大溝頂虱目魚特色之一就是可以讓人打開五感，體驗台灣老傳統市場的特有氛圍，也是高雄人早餐必吃老店之一。創立於民國48年，至今已有60年歷史。清甜的湯頭令人驚豔，份量豐富的魚肚漿更是讓人滿足到極點。

份量豐富的魚肚漿讓人滿足到極點。 分享 facebook





景點介紹

大溝頂虱目魚

地址｜高雄市鹽埕區新樂街198之38號

電話｜07-521-4919

網址｜大溝頂虱目魚米粉湯

營業｜5:30∼13:30(賣完為止)

價位｜魚皮45元、魚肚漿65元、加米粉10元





挖掘稀奇商品時光旅行感受老時代新魅力

高雄市最早的百貨商場，西服、布莊、百貨、精品等一應俱全。 分享 facebook

鹽埕直至80年代都是高雄最繁華興盛的地區，當年銀座、崛江商場，在高雄經濟發展扮演了重要角色。隨政商重心北移，鹽埕商圈盛況不再，但舊時歡騰華美的氣息仍保留於那些巷弄裡的老字號店家裡。

政商重心北移，鹽埕商圈盛況不再，但舊時歡騰華美的氣息仍保留於那些巷弄裡的老字號店家裡。 分享 facebook

位在五福跟七賢路交叉口這一帶的崛江商場，是高雄早期舶來品集散地，即使今日繁華不再，但透過在地小吃、小店、小旅行，依舊能感受到老時代的新魅力。服飾精品、骨董、金飾、茶葉、百貨、南北貨⋯來一趟挖掘各式各樣稀奇古怪商品的時光旅行。

承漢在新舊交替的空間中尋覓鹽埕的世代傳承與展望。 分享 facebook





景點介紹

崛江商場

地址｜高雄市鹽埕區五福四路229巷2-69號

營業｜10:00∼22:00(每月20公休)

備註｜所有資訊以現場或其官網公告為主





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