5星級裝潢，火鍋竟只要228元起！ 高雄「佛系火鍋餐廳」CP值超高被推爆

現在其實走質感路線、裝潢氣派的火鍋餐廳還蠻多的，比如說大家都知道的「無老鍋」、古色古香的「老四川」、這幾年好像突然竄起的「這一鍋」…等等，每家都是除了讓客人可以在味覺上獲得享受之外，視覺上也是有被照顧到，但…通常這類的餐廳價格也會比較偏高就是了，通常一個人沒有砸個六、七、八百元可能是吃不飽的…

不過上次下高雄玩，我發現那裡有一間叫「天水玥秘境鍋物殿」的火鍋餐廳，裝潢實在屌到不行，它不只是用餐環境營造出一種高檔跟古雅的氣氛而已，最屌的是直接把超大型的釋迦摩尼佛「佛頭」以及巨大的「佛手」都放在餐廳裡面，我第一次看到相關的照片時就整個被震撼到，想說這種風格的餐廳有機會一定要吃吃看，後來查了一下價格，什麼！！？？裝潢這麼厲害、看起來這麼高檔的火鍋餐廳，一份火鍋竟然只要228元起跳而已！！！也太便宜了一點吧？所以二話不說，馬上請高雄的朋友訂了位（他自己主動說要幫忙訂的，不是我逼他的），這間天水玥不吃一下真的不行！

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這就是餐廳的外觀啦～旁邊還有那種人工溝渠和有點類似日式庭園的造景，頗有禪意，本來可以站遠一點再完整一點的外觀，不過那天下雨，所以隨便拍拍就好…

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門口算是設計得蠻大氣的，門上刻了好幾朵祥雲，然後左右兩旁有石獅子坐鎮，真的是有來到什麼宮殿或廟宇之類的感覺耶～

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一進到裡頭以後，我心中一整個是小鹿撞個不停，而且一面撞還一直「Wow！Wow！Wow！」叫不停，整個環境也太美了一點吧！？

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雖然某些部份會讓我聯想到「無老鍋」，不過一些古裝劇或者神話劇裡頭的場景就是宮殿內的水池上會點燈然後飄乾冰（有些國外的五星級飯店或渡假村也有這種造景），所以也不能完全說他們是抄襲無老鍋啦！

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池中的燈一朵朵都是蓮花的造型，雖然我平常不是很愛去廟裡拜拜之人，家中也沒特別的信仰，不過看到此般神聖的景象還是會產生一種心靈平靜下來的感覺（你們不覺得來到這種地方很不適合說髒話嗎？），嘴巴不自覺想念一些什麼「南無阿彌陀佛」之類的梵文佛號…

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菜單上有一些餐廳的簡介，還有解釋店名「天水玥」的由來，以及他們為什麼會想賣鍋物跟壽司。沒錯！你沒有看錯～這裡跟其他火鍋餐廳非常不同的一點除了裝潢以外，還有一點就是他們有在兼賣壽司，不過我們這一次沒有點就是了…

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這個是菜單的一部份，大家可以清楚看到火鍋真的是228元起，然後壽司品項也不只以上這幾種，基本上你想吃比較平價的也有，想吃一些比較奢侈也有，但不知道一下吃熱騰騰的火鍋、一下子又吃非熱食的壽司會不會感覺怪怪的？（不過業者敢這樣賣，應該是客人接受度還蠻高的吧！？）

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除了個人套餐以外也有推出一些更為豐盛的雙人套餐，比如說那種類似痛風鍋、有一大堆海鮮的套餐，或者一次可以吃到海鮮跟肉類的海陸套餐，吃起來應該都是蠻痛快的～

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點完餐以後，趁餐點上桌以前，我趕緊拿著相機到處去拍照，當初會想來這裡用餐就是因為它的環境，不多參觀、拍照一下就太可惜了！

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雖然之前去泰國旅遊，在有些知名的寺廟會看到類似「佛是應該虔誠信仰而非拿來當擺飾用的」的標語，批評把佛像、佛頭作為裝飾品的行為，不過本來有時A國的習俗就會是B國的禁忌…有些事情真的從不同角度切入就會有不同的見解，我相信天水玥的業者對佛應該也沒有不敬的意思啦…

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看到這雙「巨手」就讓我想到孫悟空難逃如來手掌心的故事情節。

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用餐人數比較多的話，餐廳內有許多這樣類似包廂區的座位，感覺可以盡興地跟自己的家人們、朋友們用餐與聊天。

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逛一圈以後發現這裡的座位數有超級多，而且從兩人、四人、六人、八人到五人、七人的奇數座位都有，一樓坐滿的話還有二樓可以坐…不過我去的那天感覺一樓的座位才坐了1/3不到，基本上我想應該很難客滿才對…

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醬料區也美得太誇張了一點！！！邊裝醬料根本就可以邊請朋友幫自己拍寫真集（一邊裝沙茶醬一邊耍性感之類的），那個燈光跟背景都好有氣氛說！

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調味料的種類基本上都是很常見的那幾種，比如說醬油、日式柑橘醬、蔥花、蘿蔔泥、沙茶醬、辣椒、蒜頭之類的。

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不過拍來拍去我覺得最震撼的還是這一個景，拍個幾十張也不會覺得太多。（我大概拍了有五十張吧！？）

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池子裡面有固定頻率會噴發乾冰的設施，每次噴起來都有不同的風情，千變萬化姿態令人著迷。

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再來一張特寫的，不許說看膩我po那麼多張類似的照片，否則就是對佛的不敬。

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我這一次點的是「澳洲低脂牛板腱的壽喜燒（370元）」，而會選擇壽喜燒是因為他們的壽喜燒有個搶眼的花招，就是上桌時鍋子內會放進一大坨棉花糖，等會兒會成為壽喜燒甜味的來源。

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淋上他們特調的壽喜燒湯汁以後，棉花糖會迅速溶解，轉眼間就消失不見，還蠻酷的說～

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他們的壽喜燒我覺得跟我以往吃過的別家比起來，口味算清淡一些些，用餐過程基本上不太需要一直加水稀釋（不過也沒淡到需要沾醬的地步，火鍋食材丟下去涮一涮就很有滋味了），然後也吃得出有棉花糖的甜味，算是不錯吃。

我跟朋友這次都只是點個三百元出頭的套餐而已，沒有再另外單點其他東西，整桌食物看起來就感覺還蠻豐盛的了。

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朋友這次點的是「厚脂豬肉的老火湯鍋（308元）」，那個湯頭聽說是用老母雞加上雞架骨、豬大骨為主要食材所熬煮而成，色澤看起來非常濃郁，感覺喝起來好像富含膠質、嘴巴會黏黏的。

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不過我實際喝過以後，覺得比想像中清爽，有雞汁的甘甜但不會說過於黏膩，感覺多喝幾碗也不會熱量破表。（不過那只是喝起來的「感覺」而已，實際熱量高不高我不曉得）

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我們的主菜「澳洲低脂牛板腱」與「厚脂豬肉」份量給得我覺得算是蠻多的，吃完以後很有滿足感，而且肉片都切得蠻完整的，不是那種夾起來就很容易分裂的劣等肉。

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如果你喜歡帶點嚼勁的牛肉的話，這個澳洲低脂牛板腱是不錯的選擇，它幾乎沒有帶什麼油花。（高檔肉都是強調油花多豐富、多漂亮，但我覺得瘦肉也有瘦肉的美味）

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稍微涮一下、不用太久，夾起來就是QQ軟軟的口感，我自己是還蠻喜歡的～

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朋友的厚脂豬肉雖然是因為比較便宜他才點的…不過我試吃兩塊以後發現其實吃起來並沒有想像中的肥膩，咀嚼起來是帶有QQ脆脆的口感，有的肉片還吃得到軟骨，想省錢的話點這個其實也不難吃。

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再來看到的是不管你點哪種火鍋或者壽喜燒都會附的菜盤，我覺得整個擺盤的視覺效果看起來就還蠻有氣勢的，有飄散出一種高級感～（擺盤跟選擇裝盛的容器真的是一件很重要的事情啊！）

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有些火鍋餐廳的基本菜盤真的全都是菜（也沒什麼不好啦～），不過這裡的菜盤食材算很多元，還可以吃得到蛤蠣、鮮蝦以及小魷魚等海鮮，算是誠意十足。

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蔬菜也是吃到你開心，各種顏色的都有，不但可以吃得很飽足而且也算蠻健康的。

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白飯不是自己去抓的那種，服務人員會送來，第一碗免費，第二碗以後就一碗10元，但我覺得一碗飯配那些火鍋料就已經很夠了啦～（如果不想吃白飯也可以加價換成烏龍麵之類的副食）

然後免費送的一顆蛋是土雞蛋，雖然丟進火鍋裡面吃起來味道是差不多的，營養價值也跟普通雞蛋類似，不過看到這蛋殼的顏色，心理上就會覺得好像有高檔一點點…（在市場上的售價，大多土雞蛋好像也比一般的雞蛋貴一些？）

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這裡雖然沒有自助飲料吧…不過有提供「古早味紅茶」可以讓客人暢飲，想續杯時只要跟服務生說一聲即可。（甜度無法調整，都是有糖的喔！但我覺得沒有說很甜啦～）

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接下來終於拍得差不多，我就跟朋友盡情在大啖火鍋跟壽喜燒了。（前面拍照已經花掉不少時間…還要邊吃邊拍的話太痛苦了一點…）

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啊～對了！這裡還有貼心的設施，就是用餐的桌子邊有提供USB的插孔，如果有帶相關的3C產品需要充電的話可以直接插上去喔～

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現在有不少好一點的火鍋餐廳都會隨餐附送冰沙，天水玥也不例外，這天附了一杯爽口解膩的檸檬冰沙。（有時候會附烏梅或養樂多口味的）

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最後這杯是幫他們Google評價打五顆星會送的「北海道抹茶牛奶冰淇淋」…其實當時我跟朋友都已經飽到吃不太下這冰淇淋了，不過後來我為了讓食記的照片看起來豐富些，所以還是入手了…味道還不錯，珍珠口感超軟。

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謝謝這位以前一起在資策會念多媒體設計班的好朋友在我下高雄的這三天都冒雨載我去各地吃吃喝喝，拍照時的配合度也很高，後來我有一件衣服忘在飯店，他還去幫我拿然後寄回來給我，真的是一位人帥、心腸又好的朋友啊～

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以上就是這次的分享啦～真心覺得這是一間很用心經營的餐廳，除了整個用餐環境讓人視覺震撼以外，餐點的內容也不馬虎，我們光是點個三百出頭的火鍋就吃得超級滿足而且真的有得到賓至如歸的感受，我強力推薦給各大網美、網帥還有其他喜歡在餐廳拍美美照片的朋友們～

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天水玥秘境鍋物殿

地址：高雄市左營區曾子路105號

電話：(07)343-8188

營業時間：11:00 ~ 凌晨00:00

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文章來源：老錢的老巢

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