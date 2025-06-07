22年影城走入歷史！ 台南國賓影城二館6／30結束營業 在地人不捨：時代眼淚

22年老字號影城畫下句點！ 繼全美戲院於今年3月熄燈後，台南另一座老字號影城「國賓影城」也宣布將在6月30日結束營業。消息一出，不少在地網友紛紛湧入留言哀悼：「又一個時代的眼淚」。

國賓影城官方於6日晚間在官網及臉書公告「因租約到期，台南國賓影城二館將於6月30日正式熄燈，感謝台南鄉親22年來的支持與肯定」，突然無預警宣布結束自2002起服務地方長達22年的歷史。

圖／取自台南國賓影城官網

台南首間連鎖國賓影城於2002年設立在東區與永康交界，成為當地首座複合式主題電影院，擁有高規格的音響設備與舒適座椅，深受觀眾喜愛。2003年更擴建二館，當時以463席次成為全台南最大的影廳，讓影城成為學生族群與家庭觀影首選。

據《NOWnews》報導，受新冠疫情衝擊，觀影人數長期不振，雖然疫情趨緩，但人潮難以完全恢復。台南國賓影城於去年底不再續租一館場地，今年也因房東另有規劃，確定二館租約僅至6月底，確定正式結束營業。

歇業消息一曝光後，網友紛紛留言指出，「時代的回憶」、「學生時代都去那看電影」、「可惜了，學生時代都去那看電影」、「承載青春的記憶，真的要走入歷史了」、「該來的還是來了」、「國賓的爆米花永遠是我心裡的No.1」、「國賓座椅寬敞舒適、價格也便宜，怎麼會～」。

圖／取自台南國賓影城官網

而官方也公告，可持身分證至影城一樓櫃台辦理退費或退會，至7月15日前皆可現場辦理，也可至全台其他國賓據點協助處理，電影優待票則可選擇跨店使用或退費。