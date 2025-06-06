麵食控會Ｎ訪！台南老字號「綠色刀切麵版牛肉麵」超經典　探店必點「神級古早味」大片又多汁

隱藏在刀切麵店的超強炸排骨！台南這間「蔬菜刀切麵」店在地飄香逾40年，累積了大批忠實顧客，不論是「綠色刀切麵版牛肉麵」還是「炸水餃」都深受饕客喜愛，這道「神級古早味」更是一吃就愛上。

圖／IG@rose__foodlife授權

台南「余家蔬菜刀切麵」由賣湯圓起家轉為麵食專賣，以綠色麵條作為店家標誌，麵條粗厚有嚼勁，不論是搭配牛肉湯還是乾拌都十分開胃。超熱賣「牛肉麵」湯頭甘醇，肉質軟嫩不乾柴，是許多人每每到訪都會點上一碗的經典餐品，不光有紅燒湯頭，茄汁口味也同樣擁有一批支持者。網友點評「湯頭濃郁 不死鹹」、「蔬菜麵很有口感」、「麵體真的很有嚼勁」。

圖／余家蔬菜刀切麵-長榮店粉專

圖／余家蔬菜刀切麵-長榮店粉專

圖／余家蔬菜刀切麵-長榮店粉專

而在各式麵點背後，還有超強的「炸排骨」及「炸水餃」，古早味「炸排骨」麵衣酥脆，肉大片且多汁，絕對是到店必點；而顆顆飽滿的「炸水餃」同樣皮薄香酥，豬肉內餡清甜不膩。喜愛麵食的朋友一定要加入口袋名單。

余家蔬菜刀切麵 林森店

地址：台南市東區林森路二段77號

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00（週日公休）

余家蔬菜刀切麵 長榮店

地址：台南市東區長榮路三段9號

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00（週五公休）