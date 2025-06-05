台南抹茶控等到了！「辻利茶舗」快閃台南 首四日「夯品買1送1」 還有強強聯手「限定巴斯克、雙茶布丁」台南才吃得到

台南抹茶控等到了！日本抹茶名家「辻利茶舗」即日起登陸台南快閃，首四日祭出「夯品買一送一」邀請在地人共襄盛舉，還有與老宅咖啡廳聯手推出限定甜點，也只在台南吃得到！

圖／TSUJIRI Taiwan粉專

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南台灣的朋友衝！抹茶名家「辻利茶舗」除與法朋聯名打造夢幻抹茶甜點外，即日起至6/24，快閃台南新光西門新天地6F，於開幕首四日6/5至6/8祭出「買一送一」，買「辻利濃茶卷」切片即贈「辻利拿鐵」乙杯，每日限量20組，開店即開賣，抹茶控踩點開吃。

而在快閃櫃現場也販售多款經典商品，像是「辻利抹茶麻糬巴斯克、辻利抹茶冰心大福」等人氣甜點，還有高顏值「辻利霜淇淋」沁涼濃郁，喜愛抹茶的你絕對不容錯過。

圖／TSUJIRI Taiwan粉專

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不僅如此，辻利茶舗還與質感咖啡廳「Tella Tella Cafe」聯手新推限定甜點，有首度登場的「辻利抹茶/宇治焙茶巴斯克」和聯名回歸的「辻利抹茶/宇治焙茶布丁」只在台南店吃得到，聯名飲品「辻利莓煩惱抹茶歐蕾、辻利抹茶凍紅豆歐蕾、辻利丸香抹茶歐蕾、宇治焙茶歐蕾」則同步在台北店、台南店開賣。

辻利茶舗 台南新光快閃店

快閃期間：2025/6/5～6/24

地址：新光三越 台南西門新天地6F（台南市中西區西門路一段658號）

營業時間：11:00-22:00

Tella Tella Cafe 台南新店

地址：台南市中西區新美街215號3樓

電話：(02)2550-3077