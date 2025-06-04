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限時「晚餐吃到飽」只要399！嘉義101「福容voco」Buffet「惜食專案」超激省 暢吃「高CP值自助吧」先訂位
惜食「晚餐吃到飽」只要399！有嘉義101美稱的「嘉義福容voco酒店」新推出「惜食晚餐專案」，平日指定時段享用自助吧吃到飽僅需399+10%元，以實惠價格開吃飯店Buffet還兼珍惜食物，一舉兩得。
位於嘉義福容voco酒店2F的「田園西餐廳」即日起推出「惜食晚餐專案」，每週一至週四20:00-21:00，即可以399+10%元暢享美味自助吧，各式開胃涼菜、沙拉、海鮮、可口熟食，以及水果、甜點、飲品等看得到的餐檯佳餚均能無限續拿，省荷包撿漏用百元價格開吃飯店Buffet！
值得注意的是，由於是惜食專案以不浪費為原則，餐檯食物取盡不補餐，限當日17:30前電話訂位，另不與其他優惠併用，用餐時間為1小時。專案詳情依官方公告為準。
嘉義福容voco酒店 田園西餐廳
地址：嘉義市西區世賢路一段789號2F
惜食晚餐專案
適用時段：每週一至週四 20:00-21:00
價格：每位399+10％元
訂位專線：05-232-3399 分機8920
備註：使用本專案者餐檯不補餐；僅限當日17:30前電話訂位
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