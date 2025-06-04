鳳凰花開城隍前！中寮安溪廟宇風景美如畫 紅花入鏡白橋入詩

古廟紅花齊爭艷，這樣的景象就在嘉義中寮安溪城隍廟！當火紅鳳凰花灑落於白橋與牌坊之間，整座園區彷彿走進一幅盛夏的水墨畫。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





每年5至6月，是鳳凰木最熱情綻放的季節。而在嘉義中寮的安溪城隍廟前，火紅花瓣悄悄披上枝頭，與白橋、涼亭、石碑相映成趣，讓整個園區化為一幅色彩飽和的詩畫。這裡不是觀光大景區，卻因為那份文化與自然並存的沉靜美感，成了在地人與攝影迷心中的小秘境。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





白橋與鳳凰木的完美構圖：錯過倒影，不減風采

過去的賞花季節，池水倒映著紅花與亭台樓閣，是拍攝嘉義鳳凰花景的夢幻首選之一。然而今年因環境調整，池水暫時抽乾，雖無鏡面倒影相襯，但花影依舊可人。紅花搭配白橋的構圖，在藍天下別有一番明朗氣息，讓人即便少了水色陪襯，也仍願靜靜逗留，只為捕捉這夏季限定的畫面。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





▲圖片來源：陳秀芬攝影





鳳凰木雖未全數爆開，依舊風情萬種

安溪城隍廟內鳳凰木數量不少，但今年花況略為稀疏，並未如往年那般爆炸式綻放。然而這樣的「適度綻放」反倒讓畫面層次更豐富：有的樹枝繁花簇擁，有的則僅點綴幾抹紅，像是在一場夏日畫布上輕描淡寫，留下空間讓人想像。尤其配上廟宇牆面上的彩繪浮雕，更顯畫面活潑靈動。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





在這座廟宇裡，有人為信仰而來，有人為紅花而來，也有人為美照而來。拍照時，只需放慢腳步、留心角度，便能發現許多小巧精緻的拍攝點。鳳凰花落於涼亭屋頂、枝影勾勒出橋面線條，每一處都值得駐足取景。這裡不需要過多人潮喧囂，反倒適合靜靜與風、與樹、與歷史對話，留下一張張有溫度的盛夏記憶。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【安溪城隍廟鳳凰花開】

賞花地點：嘉義縣鹿草鄉村中寮96號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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