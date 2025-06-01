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全台最美「歐風莊園」免費入園！不光秀證件 加碼「秀車票」也同享 一路免門票到7月底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

免費入園！嘉義最美歐風「蓋婭莊園」6月秀證件免門票入園來了，再加碼出示車票享免費入園到7月底，夢幻「日月鏡池、希臘式建築」美拍到飽。

圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

全台首座皇宮式保養品生技觀光莊園「蓋婭莊園」每月推出地區限定免費入園活動，即日起至6/30，凡設籍雲林、台南地區或身分證件英文字母開頭為D、R、P者出示有效證件即可免費入園。此外，6/30前，於蓋婭莊園單筆消費滿2,000元即贈莊園限定女神代幣乙枚，可在專屬機台獲取紀念好禮。

圖／嘉義縣政府提供
圖／嘉義縣政府提供

而除了以上活動外，「蓋婭莊園」再加碼秀車票免門票入園，即日起至7/31，可憑出發日期為2025年5月至7月間的台鐵/高鐵終點站-嘉義地區任何一站之票根或前往澎湖船票/機票之票根享有免費入園，須於入園購票時出示符合條件之票根或購票證明。

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

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