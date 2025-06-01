全台最美「歐風莊園」免費入園！不光秀證件 加碼「秀車票」也同享 一路免門票到7月底

【FunTime小編群】台南住宿選擇多到眼花撩亂，其中當然不乏符合學生、小資族預算的住宿，但若是選擇便宜飯店又擔心踩到雷，這篇就來介紹8間超平價又廣受好評的住宿，雖然住宿價格根據淡旺季而浮動，但搭配各訂房網優惠後經常每人一晚不到一千即可入住唷！另外，這裡還有小編貼心整理的台南旅遊總攻略，吃喝玩樂通通免煩惱！

2025-06-01 11:00