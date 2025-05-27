快訊

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

朝聖「逾2米衝浪史迪奇」！KHTOY絨毛玩偶旗艦館「星際寶貝展區」來了 獨家「太空船曬娃包」必收藏 學生「不限金額75折」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

史迪奇熱潮來襲！電影《星際寶貝：史迪奇》上映掀起話題，除進影院支持外，嘉義「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」更打造了「星際寶貝主題展區」，不僅能朝聖逾2米高的巨型史迪奇，還有超多正版周邊商品，鐵粉可要把握端午連假衝一波。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

光有影城聯名周邊還不夠！嘉義「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」配合電影熱映，特別打造「星際寶貝主題展區」，有「220公分超巨衝浪史迪奇」坐鎮，以及各式主題造景都超好拍，還有史迪奇抱枕、飲料提袋、史迪奇錢包等多款正版商品，就連專屬寵物窩統統都有，更有獨家「電影版限量太空船曬娃包」超級值得收藏，數量有限、售完為止。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

活動部分，購買20吋坐姿電影版史迪奇即贈「限量史迪奇海報」，贈完為止。除了史迪奇曬娃包外，KHTOY還推出了端午限定「曬娃粽意包」，立體粽子設計顏值超高。5/30起，凡消費即可以79元加購粽意包；端午連假再加碼，5/30至6/1，到館前20名消費滿3000元即贈隨機粽意包乙個。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供
圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

此外，學生還有限定優惠，6/24前，憑學生證或在學證明享消費不限金額75折，療癒周邊統統買爆。

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

營運時間：9:30-17:00 (週三公休)

編輯推薦

電影 連假 粽子 端午節 嘉義旅遊 史迪奇

相關新聞

朝聖「逾2米衝浪史迪奇」！KHTOY絨毛玩偶旗艦館「星際寶貝展區」來了 獨家「太空船曬娃包」必收藏 學生「不限金額75折」

史迪奇熱潮來襲！電影《星際寶貝：史迪奇》上映掀起話題，嘉義「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」更打造了「星際寶貝主題展區」，不僅能朝聖逾2米高的巨型史迪奇，...

端午連假好精彩！台南多項活動「龍粽登場」龍舟、美食、賞花趣 全家出遊大滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節連假即將到來，準備好吃粽子、立雞蛋和掛香包了嗎？台南市長黃偉哲表示，為了慶祝端午節，台南各地都有活動「龍粽登場」，到台南不僅可以觀賞最對味的國際龍舟錦標賽、享受最合味的古

吃貨必收TOP8台南高評價、鄰近國華街飯店＆民宿清單，好吃好住一站搞定，吃爆台南美食超方便！

來台南旅遊，最重要的當然就是吃爆美食啦～那怎麼能錯過國華街這個美食一級戰區！不只好吃、好逛，去哪裡都方便，根本台南旅遊的最佳據點✨住宿選擇也超多，從有故事的台南老宅民宿到服務到位的台南星級飯店通通有🤩這次 AsiaYo 精選8間國華街周邊高CP值台南住宿，無論是情侶約會、家庭出遊還是商務差旅，都能找到適合的選擇～週末就出發，用旅行療癒身心，擁抱這座迷人小城💖

端午連假帶長輩這樣玩台南！龍舟嘉年華、四草小亞馬遜、《俗女養成記》玻璃天空步道

台南是著名的美食之都，也是歷史文化古都，在這裡除了有美味的小吃以外，更有著許多美不勝收的廟宇和古老建築。因為悠閒的生活步調、農特產業興盛、自然生態豐富，是許多長輩們規劃樂齡旅行時很喜歡的地點。近年致力於發展觀光文創產業和生態環境保育，其中濱海地區的自然美景和潟湖濕地生態深受遊客們喜愛，端午龍舟競賽、古早的鹽業如今也成了台南特有的人文景觀。端午連假將至，是否正在規劃帶家中老小來場旅行呢？台南端午連假踏青推薦，充滿人文與美景的台南等你探索。

2025台南3大住宿推薦！ 市中心、安平、台南火車站附近統統有

台南貴為美食之都，不只吸引許多國外觀光客，連台灣人都超愛去，可以說是國旅最熱門的地點，也因此台南的住宿選擇多到不可數，是不是每次都為了挑選台南住宿而苦惱呢？這就來幫大家縮小範圍，精選台南超讚、評價又好的3間住宿！

比旅遊補助更划算！精選「7間台南住宿」，不分平假日都有超殺優惠價

台南補助開跑啦🔥不論你是想揪朋友逛古蹟、打卡小吃，還是帶小孩放風暢完飯店設施，現在統統都能省一波！AsiaYo 為了響應台南旅遊補助，同步推出超佛台南住宿連住優惠，不分平假日都能使用，比補助還給力💪還有獨家合作飯店！想住得好又不傷荷包，就不能錯過這一次的訂房折扣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。