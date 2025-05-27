朝聖「逾2米衝浪史迪奇」！KHTOY絨毛玩偶旗艦館「星際寶貝展區」來了 獨家「太空船曬娃包」必收藏 學生「不限金額75折」

台南是著名的美食之都，也是歷史文化古都，在這裡除了有美味的小吃以外，更有著許多美不勝收的廟宇和古老建築。因為悠閒的生活步調、農特產業興盛、自然生態豐富，是許多長輩們規劃樂齡旅行時很喜歡的地點。近年致力於發展觀光文創產業和生態環境保育，其中濱海地區的自然美景和潟湖濕地生態深受遊客們喜愛，端午龍舟競賽、古早的鹽業如今也成了台南特有的人文景觀。端午連假將至，是否正在規劃帶家中老小來場旅行呢？台南端午連假踏青推薦，充滿人文與美景的台南等你探索。

2025-05-26 11:01