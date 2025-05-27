朝聖「逾2米衝浪史迪奇」！KHTOY絨毛玩偶旗艦館「星際寶貝展區」來了 獨家「太空船曬娃包」必收藏 學生「不限金額75折」
史迪奇熱潮來襲！電影《星際寶貝：史迪奇》上映掀起話題，除進影院支持外，嘉義「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」更打造了「星際寶貝主題展區」，不僅能朝聖逾2米高的巨型史迪奇，還有超多正版周邊商品，鐵粉可要把握端午連假衝一波。
光有影城聯名周邊還不夠！嘉義「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」配合電影熱映，特別打造「星際寶貝主題展區」，有「220公分超巨衝浪史迪奇」坐鎮，以及各式主題造景都超好拍，還有史迪奇抱枕、飲料提袋、史迪奇錢包等多款正版商品，就連專屬寵物窩統統都有，更有獨家「電影版限量太空船曬娃包」超級值得收藏，數量有限、售完為止。
活動部分，購買20吋坐姿電影版史迪奇即贈「限量史迪奇海報」，贈完為止。除了史迪奇曬娃包外，KHTOY還推出了端午限定「曬娃粽意包」，立體粽子設計顏值超高。5/30起，凡消費即可以79元加購粽意包；端午連假再加碼，5/30至6/1，到館前20名消費滿3000元即贈隨機粽意包乙個。
此外，學生還有限定優惠，6/24前，憑學生證或在學證明享消費不限金額75折，療癒周邊統統買爆。
KHTOY絨毛玩偶旗艦館
地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號
營運時間：9:30-17:00 (週三公休)
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