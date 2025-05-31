快訊

反罷藍白合／台中藍白反罷免 會成2028「政治預演」？

前女友拒復合！泰男怒丟手榴彈報復 「意外反彈」炸死自己

林郁婷也受影響？世界拳擊聯盟新規 通過基因性別篩檢才能參賽

聽新聞
0:00 / 0:00

台南再掀藝術熱潮！「三老爺宮花神孔蓋」讓藝術走入巷弄

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府

漫遊台南，有了新風景。這回你不用抬頭看廟宇壁畫，只要低頭賞孔蓋，「三老爺宮－十二花神」主題孔蓋悄悄綻放，讓藝術從廟宇走進巷弄，讓每條街道都說起故事。

為讓在地文化深入市民日常，台南市政府水利局攜手北區區公所，以北區信仰中心三老爺宮為主軸，推出以「十二花神」為主題的特色污水孔蓋。三老爺宮為鎮北坊重要信仰據點，宮內「十二花神」壁畫由藝術家薛明勳創作，富含宗教與藝術雙重意義。本次設計團隊將正月梅花－柳夢梅、二月杏花－楊貴妃、三月桃花－楊六郎、四月薔薇－張麗華等花神元素轉化為孔蓋圖騰，展現台南獨有的文化風貌與細緻美學。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


藝術走出廟埕，走進日常

目前已設置四款特色孔蓋，共計40處，分布於北區的北華街、裕民街、長北街及周邊小巷，不僅為街區注入美學亮點，也讓巷弄成為故事的延伸畫布。每一款孔蓋，都是一段廟宇記憶的延續，也是一場巷弄裡的文化展演，民眾不妨在假日慢步其中，感受每月一花、一神一故事的奇幻旅程。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


文化與環保同行，污水建設結合美感推進

污水建設是市府重要基礎工程，雖不顯眼，卻直接關係居家生活與環境永續。市長黃偉哲指出，藉由結合文化與美學的特色孔蓋設計，能提升市容質感，同時讓更多人關注基礎建設的重要性。市府未來三年將持續推出完整的十二花神系列孔蓋，讓環境整建與文化保存並行不悖。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


用雙腳走讀城市，開啟文化尋寶遊戲

自109年起，台南市已於普濟殿、永樂市場、蝸牛巷等地設置13款特色孔蓋，將傳統意象轉化為當代表現，為民眾創造一場「走在街上就能欣賞展覽」的體驗。此次「三老爺宮－十二花神」孔蓋的推出，再度彰顯府城「文化城市」的定位，也為民眾創造了與信仰、歷史、藝術交會的全新場域。歡迎民眾在假期安排一場「文化尋孔」之旅，從腳下開始，開啟台南另一種風景的探索。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


【「三老爺宮－十二花神」污水特色孔蓋】

分布地點：台南北區的北華街、裕民街、長北街及周邊巷弄

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台南這週末太狂！藝術、火舞、市集、千人活動一次打包！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

廟宇 市集 展覽

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

世壯運閉幕式5/30新美館登場 Energy、煙火壓軸演出

國美館典藏常設展開幕「時代印記」展出臺灣美術百年脈絡

點子農場／設立國家藝術主權收藏基金

林清鏡水墨創作展港區藝術中心開展 「風輕雲淡」退休後從容

相關新聞

台南再掀藝術熱潮！「三老爺宮花神孔蓋」讓藝術走入巷弄

漫遊台南，有了新風景。這回你不用抬頭看廟宇壁畫，只要低頭賞孔蓋，「三老爺宮－十二花神」主題孔蓋悄悄綻放，讓藝術從廟宇走進巷弄，讓每條街道都說起故事。

台南也能喝到京都味！here Kyoto海外首店美翻 6/1開幕

經過700多天的漫長等待，京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店正式落腳台南，命名為「here Kyoto台南｜開...

「黑毛屋×姆明主題店」插旗台南！扭蛋、提袋帶回家

繼於Lalaport南港開設首間「黑毛屋×姆明主題店」後，乾杯自即日起再於南紡購物中心開設第二間「黑毛屋X姆明主題店」，...

朝聖「逾2米衝浪史迪奇」！KHTOY絨毛玩偶旗艦館「星際寶貝展區」來了 獨家「太空船曬娃包」必收藏 學生「不限金額75折」

史迪奇熱潮來襲！電影《星際寶貝：史迪奇》上映掀起話題，嘉義「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」更打造了「星際寶貝主題展區」，不僅能朝聖逾2米高的巨型史迪奇，...

端午連假好精彩！台南多項活動「龍粽登場」龍舟、美食、賞花趣 全家出遊大滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節連假即將到來，準備好吃粽子、立雞蛋和掛香包了嗎？台南市長黃偉哲表示，為了慶祝端午節，台南各地都有活動「龍粽登場」，到台南不僅可以觀賞最對味的國際龍舟錦標賽、享受最合味的古

吃貨必收TOP8台南高評價、鄰近國華街飯店＆民宿清單，好吃好住一站搞定，吃爆台南美食超方便！

來台南旅遊，最重要的當然就是吃爆美食啦～那怎麼能錯過國華街這個美食一級戰區！不只好吃、好逛，去哪裡都方便，根本台南旅遊的最佳據點✨住宿選擇也超多，從有故事的台南老宅民宿到服務到位的台南星級飯店通通有🤩這次 AsiaYo 精選8間國華街周邊高CP值台南住宿，無論是情侶約會、家庭出遊還是商務差旅，都能找到適合的選擇～週末就出發，用旅行療癒身心，擁抱這座迷人小城💖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。