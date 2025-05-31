台南再掀藝術熱潮！「三老爺宮花神孔蓋」讓藝術走入巷弄

漫遊台南，有了新風景。這回你不用抬頭看廟宇壁畫，只要低頭賞孔蓋，「三老爺宮－十二花神」主題孔蓋悄悄綻放，讓藝術從廟宇走進巷弄，讓每條街道都說起故事。

為讓在地文化深入市民日常，台南市政府水利局攜手北區區公所，以北區信仰中心三老爺宮為主軸，推出以「十二花神」為主題的特色污水孔蓋。三老爺宮為鎮北坊重要信仰據點，宮內「十二花神」壁畫由藝術家薛明勳創作，富含宗教與藝術雙重意義。本次設計團隊將正月梅花－柳夢梅、二月杏花－楊貴妃、三月桃花－楊六郎、四月薔薇－張麗華等花神元素轉化為孔蓋圖騰，展現台南獨有的文化風貌與細緻美學。





▲圖片來源：台南市政府





藝術走出廟埕，走進日常

目前已設置四款特色孔蓋，共計40處，分布於北區的北華街、裕民街、長北街及周邊小巷，不僅為街區注入美學亮點，也讓巷弄成為故事的延伸畫布。每一款孔蓋，都是一段廟宇記憶的延續，也是一場巷弄裡的文化展演，民眾不妨在假日慢步其中，感受每月一花、一神一故事的奇幻旅程。





▲圖片來源：台南市政府





文化與環保同行，污水建設結合美感推進

污水建設是市府重要基礎工程，雖不顯眼，卻直接關係居家生活與環境永續。市長黃偉哲指出，藉由結合文化與美學的特色孔蓋設計，能提升市容質感，同時讓更多人關注基礎建設的重要性。市府未來三年將持續推出完整的十二花神系列孔蓋，讓環境整建與文化保存並行不悖。





▲圖片來源：台南市政府





用雙腳走讀城市，開啟文化尋寶遊戲

自109年起，台南市已於普濟殿、永樂市場、蝸牛巷等地設置13款特色孔蓋，將傳統意象轉化為當代表現，為民眾創造一場「走在街上就能欣賞展覽」的體驗。此次「三老爺宮－十二花神」孔蓋的推出，再度彰顯府城「文化城市」的定位，也為民眾創造了與信仰、歷史、藝術交會的全新場域。歡迎民眾在假期安排一場「文化尋孔」之旅，從腳下開始，開啟台南另一種風景的探索。





▲圖片來源：台南市政府





【「三老爺宮－十二花神」污水特色孔蓋】

分布地點：台南北區的北華街、裕民街、長北街及周邊巷弄

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>台南這週末太狂！藝術、火舞、市集、千人活動一次打包！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」