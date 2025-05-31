台南隱藏版甜點！「德式蛋塔」冰冰吃更香濃，多種口味超驚豔，鹹蛋黃口味必試

走進台南的巷弄裡，總有驚喜藏在轉角。這次要來分享給大家的是，Vicky已經品嘗了好幾年的塔妞蛋塔工坊！這家店主打的是冰冰吃的蛋塔口感，絕對顛覆大家對傳統蛋塔的想像！塔妞家的蛋塔不只外皮酥脆、內餡綿密，最迷人的是那多達將近十種創意口味，像是、蔓越莓、檸檬、鹹蛋黃，每一口都讓人意猶未盡。不過我最愛的還是鹹蛋黃口味，鹹香濃郁，冰冰吃更能帶出層次風味，真的超級涮嘴！

塔妞德式蛋塔必吃！隱藏在巷弄裡的甜點小天地

塔妞蛋塔工坊的位置不算顯眼，藏在台南市區一條靜靜的小巷裡，如果知道煙波大飯店的朋友應該會比較容易找到。地點就在煙波大飯店和其旁邊停車場的後端。小巧的店面布置得溫馨可愛，充滿童趣的風格是老闆娘的創作，光是外觀就讓人忍不住拍個幾張照。老闆和老闆娘親切又熱情，很客氣地對待每一位前往的客人，即便是首次造訪的客人也能感受到溫暖。

塔妞德式蛋塔必吃！冰冰吃的德式蛋塔，真的不一樣！

傳統蛋塔大多是熱熱吃，但塔妞家的德式蛋塔主打「冰冰吃」的口感，還記得第一次吃的時候還有點半信半疑，沒想到入口的那一瞬間真的被驚豔到！蛋塔內餡綿密細緻，冰過之後反而更像在吃奶酪與慕斯的結合體，濃郁卻不膩口，外皮仍保有酥脆感，層次感十足。

塔妞德式蛋塔必吃！多種口味選擇，甜鹹通通有

不論你是甜點派還是鹹食派，都能在這裡找到喜歡的口味，而且一次買多顆還有盒裝優惠，超適合當伴手禮！光是選口味就讓人猶豫超久！人氣款像是：經典原味：最能吃出蛋奶香的原始感動，還有鹹蛋黃：我的最愛！鹹甜交錯，越吃越上癮。

塔妞德式蛋塔必吃！多種口味選擇，甜鹹通通有-檸檬

檸檬的清香與輕盈酸度，為濃郁蛋塔增添一絲亮眼的清爽感。餡料柔滑細緻、不膩口，冰過後更像檸檬卡士達，吃起來清新又開胃，是夏季最涼感的療癒系口味。

塔妞德式蛋塔必吃！多種口味選擇，甜鹹通通有-蔓越莓

酸酸甜甜的蔓越莓果粒藏在濃郁滑順的奶蛋餡中，每一口都能咬到果香與奶香的完美平衡。

塔妞德式蛋塔必吃！多種口味選擇，甜鹹通通有-巧克力

口感絲滑濃郁，帶有淡淡苦甜的大人系風味。每一口都是滑順與香氣的交織，冰冰吃更像巧克力布蕾，冷藏後的紮實感更突顯可可的深沉魅力，是巧克力愛好者的心頭好，文青哥好這一款。

塔妞德式蛋塔必吃！多種口味選擇，甜鹹通通有-鹹蛋黃

濃濃蛋香融合細緻的鹹蛋黃泥，入口綿密、鹹香不膩，帶點鹹甜交織的層次感，一口咬下超驚艷！冰過後風味更突出，是鹹蛋控絕對不能錯過的經典口味。鹹香濃郁，回味無窮，好想來一顆。

塔妞德式蛋塔必吃！台南散步美食的完美Ending

塔妞的蛋塔每天新鮮現做，冷藏後風味更佳。想吃的時候只要從冰箱拿出來，外皮酥香、內餡濃郁，馬上讓你幸福感爆棚！也很推薦配上一杯熱茶或咖啡，療癒指數100分！這間藏在巷弄裡的塔妞德式蛋塔，不只讓人味蕾驚艷，也讓人感受到老闆對甜點的用心。如果你下次來台南旅行，記得安排個甜點散步行程，把這家納入口袋名單，肯定不會後悔！下面這張圖是妮妮妹小時候吃塔妞的照片，現在都國小六年級了，還是很愛啊！

塔妞蛋塔工坊

電話：0906-938-119（LINE ID：@wij0220j）

地址：台南市府前路轉永福路一段後第一條巷子底（隱糧與嘟嘟房停車站場入口這條巷子底）

營業時間：14:00-19:00，周一二日公休

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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