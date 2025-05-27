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吃貨必收TOP8台南高評價、鄰近國華街飯店＆民宿清單，好吃好住一站搞定，吃爆台南美食超方便！

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

台南旅遊，最重要的當然就是吃爆美食啦～那怎麼能錯過國華街這個美食一級戰區！不只好吃、好逛，去哪裡都方便，根本台南旅遊的最佳據點✨住宿選擇也超多，從有故事的台南老宅民宿到服務到位的台南星級飯店通通有🤩這次 AsiaYo 精選8間國華街周邊高CP值台南住宿，無論是情侶約會、家庭出遊還是商務差旅，都能找到適合的選擇～週末就出發，用旅行療癒身心，擁抱這座迷人小城💖

圖:AsiaYo提供
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｜台南國華街住宿懶人包｜

📍台南國華街優點

📍地點超方便：國華街位中西區熱區，騎車10分鐘到台南車站，15分鐘到漁光島🏖️

📸文青打卡多：藍晒圖、保安路老宅、美術館都在附近，好拍又好逛！

🍜美食超密集：國華街本身＋海安路、神農街，美食多到吃不完啦～😋

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｜🏨台南星級飯店推薦｜

想要舒適又省心，選星級飯店準沒錯～設備齊全、服務貼心，住起來超安心✨想要美美來一趟台南之旅就選這！

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｜🏡 台南老宅民宿推薦｜

台南必住就數老宅民宿！各有各的特色風味，如果你喜歡慢步調和老屋故事感？那肯定就選老宅民宿啦！拍照也超有氛圍感📸

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｜🎉台南包棟推薦｜

朋友家人揪團玩就選包棟！空間大、超自在，打麻將、烤肉都沒問題🧡台南的包棟都不會需要幾十人才能包棟，小家庭也能享有私人空間喔！

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｜👶台南親子友善飯店推薦｜

台南古蹟多，很適合帶孩子來寓教於樂～住宿方面有小孩的家庭也別煩惱，推薦選擇有齊全備品、孩子遊戲區的親子飯店，爸媽輕鬆、小孩也玩翻天👨‍👩‍👧‍👦

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台南不只是國旅最夯城市，現在連韓國、日本旅客都愛上這座充滿老派情懷的小城市🇰🇷🇯🇵從歷史古蹟到巷弄小吃，真的會讓人一來就愛上！如果你也準備安排一趟台南小旅行，記得拿好台南景點攻略、空出胃口，吃遍在地人推薦的特色小吃😋台南住宿選擇也超多元，不管是文青老宅、台南親子飯店還是寵物友善民宿，這些台灣飯店AsiaYo 上通通找得到！不管你是情侶出遊、親子旅行，還是想來趟獨旅放空，現在就是最好的時機，快來台南感受最暖的旅行時光吧💖


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