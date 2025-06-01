小資族必看！ 台南旅遊「平價住宿」推薦 這幾間CP值超高

【FunTime小編群】台南住宿選擇多到眼花撩亂，其中當然不乏符合學生、小資族預算的住宿，但若是選擇便宜飯店又擔心踩到雷，這篇就來介紹8間超平價又廣受好評的住宿，雖然住宿價格根據淡旺季而浮動，但搭配各訂房網優惠後經常每人一晚不到一千即可入住唷！另外，這裡還有小編貼心整理的台南旅遊總攻略，吃喝玩樂通通免煩惱！

台南平價住宿怎麼選？快速分類導覽＋選擇技巧

小資族看過來！來到台南旅遊，想要省荷包，也想住得有質感且安心嗎？本篇文章就幫你整理了三種熱門的平價住宿類型，快來找找你理想中的旅宿吧～

若你熱愛拍照、喜歡設計感強烈的空間，推薦你入住質感設計旅店，讓你一走進大廳就像是進到攝影棚；喜歡懷舊氛圍的旅人，則可選擇老宅文青風民宿，這些民宿多隱身在巷弄中，經翻新過後的老屋，讓人彷彿有回家的感覺；如果是一個人來到台南旅遊，這裡也有很多將男女性分開的住宿空間，像是女性友善住宿，讓你住起來安心又自在！

台南平價住宿快速分類。

台南質感設計旅店｜美到以為走進攝影棚！

如果是喜歡拍照的旅客，來到台南千萬別錯過這裡的設計旅店！從復古典雅風到現代工業風，都讓人從進到大廳開始就以為走進了攝影棚～無論是情侶約會或是好友出遊，入住這類型的旅店不僅舒適，還能拍出超多好看的照片，IG打卡絕對超適合！

天下南隅。 圖／agoda

天下南隅。

天下南隅的裝潢完全是時下年輕人的最愛，以古銅、木材，搭配墨綠磚，整個環境充滿復古溫暖的氛圍。除了外表吸引人，內部提供的空間也很完善，包括公用廚房、復古遊戲區、圖書區等等，入住還會提供迎賓飲料，從踏進旅館開始就能感受到飯店的用心。另外，天下南隅除了是平價住宿外，還是嬰兒友善住宿，有需要嬰兒洗沐品、嬰兒床、澡盆、消毒鍋，記得提前告知飯店人員喔！

每晚均價：雙人房$1,566起

地址：台南市北區成功路202號

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

附近美食：阿杰溫體牛肉湯、麵屋壓軸、双生綠豆沙牛奶

台南行旅

台南行旅。 圖／agoda

台南行旅。 圖／agoda

台南行旅提供的住宿選擇超特別，宿舍除了單人床位外，居然還有雙人床位，超級酷，而且床位頗為寬敞。另外也有雙人房、四人房，還有樓中樓房型！住宿方面有特殊需求的話，選這間就對了～公共空間有戶外泳池、公共廚房、空中影院等，每層樓都有規劃休息空間，超多網友推薦頂樓的共享空間，非常舒服。入住皆附早餐券，這個便宜的價位加上網路上的滿滿好評，看了真的超心動～（推薦給你：台南青年旅館）

每晚均價：雙人房$804起

地址：台南市中西區文和街29號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

附近美食：阿興虱目魚、阿堯師雞蛋糕、武聖夜市

台南老宅文青風民宿｜老屋復古ｘ日系文青風

台南的老屋民宿，主打的就是讓你入住後有種回家的感覺～這些民宿經過細膩的翻修後，有些保留了復古的紅磚元素，有些則翻修成日式文青等各式特色風格，如果喜歡漫步調生活，那你一定要來體驗隱身在台南巷弄內的老宅民宿！

玩家小西門

玩家小西門。 圖／agoda

玩家小西門。 圖／agoda

玩家小西門走的是老宅溫馨風，有多種房型可以選擇，從適合學生的雅房、適合情侶的日式禪意套房到適合家庭的莊園套房通通有，人很多的話還有包層客房喔～除了房價超甜外，從旅店出發，隔壁就是國華街，走約5分鐘就能看到一堆台南人氣名店，完全就是美食聚集地，愛吃美食的朋友絕對要把這間住宿筆記起來！（推薦給你：台南民宿）

每晚均價：雙人房$1,292起

地址：台南市中西區西門路一段703巷10號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

附近美食：鼎富發豬油拌飯、集品蝦仁飯、阿堂鹹粥

延伸閱讀／台南全攻略： 美食、景點、住宿、門票分類總整理

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