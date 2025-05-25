2025台南3大住宿推薦！ 市中心、安平、台南火車站附近統統有

【FunTime小編群】台南貴為美食之都，不只吸引許多國外觀光客，連台灣人都超愛去，可以說是國旅最熱門的地點，也因此台南的住宿選擇多到不可數，是不是每次都為了挑選台南住宿而苦惱呢？這就來幫大家縮小範圍，精選台南超讚、評價又好的3間住宿！

台南住宿怎麼挑？住宿地圖＆熱門區域分析

大家在選擇台南住宿時，最在意的無非就是交通的便利性、周邊景點多寡以及美食選擇，以下就幫大家整理台南四大熱門住宿區的特色，讓你輕鬆找到最適合的住宿地點～

中西區聚集了多個著名景點、美食小吃與文創小店；如果比較重視交通便利性的話，建議選擇住在台南火車站附近；喜歡歷史古蹟或是海景夕陽的旅者，安平區絕對非常適合；而仁德區有多個親子景點和文創園區，推薦給親子出遊的家庭～

台南住宿地圖。 圖／agoda

台南中西區住宿｜景點、美食、文創小店

位於台南市中心的精華地段，集結了多個熱門景點和特色美食，例如：赤崁樓、台南孔廟、國華街，非常適合所有旅客住在這，特別是初訪台南以及美食愛好者！

康橋慢旅

愛吃愛喝來這裡，讓你吃到來不及餓

康橋慢旅。 圖／agoda

康橋慢旅。 圖／agoda

康橋慢旅光從外觀就看得出來走文青質感風，走進大廳是溫暖的淺木色系裝潢，房間設計的也很溫馨舒適～飯店最有特色的是絕不讓住戶餓到肚子，除了24小時免費供應冰淇淋、茶、氣泡水、咖啡之外，還有規劃在地知名零嘴免費吃到飽的點心時段及提供烤時蔬、小菜、關東煮或限定餐點的宵夜時段，早餐雖需另外加購，但從7點持續供應到11點，時間長、菜色多樣，讓客人一路從入住飽到退房！

地址：台南市中西區民生路二段416號

訂房網評價：9/10(Agoda)

附近景點：武聖夜市、安平商圈

和逸飯店-台南西門館

台南親子友善旅館第一選擇

和逸飯店-台南西門館。 圖／agoda

和逸飯店-台南西門館。 圖／agoda

和逸飯店-台南西門館主打親子友善，飯店內隨處可見小孩會喜歡的元素。客房除了一般房型外，有提供卡通頻道主題的房間、歡樂廚房、室內休憩區，還有配備小火車、兒童電動車、戲沙池、噴泉池的奇趣操場，既吸引小孩的注意力，又可以讓小孩開心放電～房型及配套服務多樣，無論親子出遊、商務出差或是朋友、情侶入住都很適合！

地址：台南市中西區西門路一段658之2號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

附近景點：藍晒圖文創園區、水萍塭公園

台南火車站住宿｜火車、公車、租車超方便

如果你是搭乘大眾運輸工具來到台南的旅客，那住在火車站附近絕對是你的最佳選擇！這裡是台南的交通樞紐，無論是坐火車、高鐵接駁、公車皆十分便利，且一出車站就有多間租車行，交通真的超方便！（推薦給你：台南火車站住宿推薦）

天下南隅

不只外觀滿分，設施跟服務也是一級棒

天下南隅。 圖／agoda

天下南隅 圖／agoda

天下南隅由老飯店重新裝潢，環境使用許多深色木頭、金銅材質、墨綠配色，呈現懷舊復古又不失質感的氛圍。飯店入住提供迎賓飲料及小點心，設有酒吧、餐廳、圖書室、復古遊戲機台區、健身區、公共廚房區及自助洗衣室。若有需要可以跟飯店借用Dyson吹風機、瑜珈墊、硬度不同的枕頭、手機充電線、電風扇等等，另外也提供很多嬰兒用品，包含嬰兒洗沐品、嬰兒床、澡盆、消毒鍋，甚至還有台南火車站定時接送（須事前一天洽詢服務中心及預約），設施及服務可以說是面面俱到！早餐須加價購，有提供日式、中式、西式，其中最知名的早餐九宮格須提前最少一天告知喔～

地址：台南市北區成功路202號

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

附近景點：赤崁樓、永樂市場

台南全攻略： 美食、景點、住宿、門票分類總整理

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