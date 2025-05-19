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來這裡看小水豚不用錢！玩台南必排 新夯點「安平出張所」免門票 打卡「日式老建築+水豚氣偶」超療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權
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免門票看可愛水豚！台南「安平出張所」見證百年鹽業歷史，不僅能打卡日式老建築、體驗懷舊氛圍，還有療癒水豚君，超佛心免費開放，不論是半日遊還是一日遊都一定要排進行程。

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台南「安平出張所」源自日治時期的鹽務管理機構，於1927年建成，甫於4月初起試營運。漫步其間能夠細品日式建築特色，透過展覽深入了解安平的發展和變遷。而話題新亮點就是，所內有可愛小水豚能近距離互動超療癒，還有屋簷上的水豚氣偶都值得駐足留影。

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此外，現場還販售特色商品與伴手禮，像是12花神の誕生鹽御守、魔法水晶瓶DIY、五行搖搖蝦餅等，也有提供鹹甜輕食、飲品及霜淇淋，吃喝玩樂一站式滿足。

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安平出張所

地址：台南市安平區古堡街196號

營業時間：10:00-18:00

門票資訊：免費參觀

停車資訊：園區停車場

粉絲專頁：https://reurl.cc/xN4lyV

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霜淇淋 輕食 親子旅遊 新景點 台南旅遊 免費入園 伴手禮 一日遊 DIY

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