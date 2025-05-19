來這裡看小水豚不用錢！玩台南必排 新夯點「安平出張所」免門票 打卡「日式老建築+水豚氣偶」超療癒
免門票看可愛水豚！台南「安平出張所」見證百年鹽業歷史，不僅能打卡日式老建築、體驗懷舊氛圍，還有療癒水豚君，超佛心免費開放，不論是半日遊還是一日遊都一定要排進行程。
台南「安平出張所」源自日治時期的鹽務管理機構，於1927年建成，甫於4月初起試營運。漫步其間能夠細品日式建築特色，透過展覽深入了解安平的發展和變遷。而話題新亮點就是，所內有可愛小水豚能近距離互動超療癒，還有屋簷上的水豚氣偶都值得駐足留影。
此外，現場還販售特色商品與伴手禮，像是12花神の誕生鹽御守、魔法水晶瓶DIY、五行搖搖蝦餅等，也有提供鹹甜輕食、飲品及霜淇淋，吃喝玩樂一站式滿足。
安平出張所
地址：台南市安平區古堡街196號
營業時間：10:00-18:00
門票資訊：免費參觀
停車資訊：園區停車場
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