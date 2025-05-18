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不收服務費「披薩吃到飽」360元起！台南高人氣「披薩餐廳」復出　爽嗑「8種披薩+超強炸雞」、義大利麵還能加焗烤

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／凱吉思粉專
圖／凱吉思粉專

台南人氣「披薩吃到飽」復出！鄰近台南車站的披薩餐廳「凱吉思」經過沉澱後強勢回歸，推出吃到飽模式360元起，多種口味披薩、義大利麵炸雞、玉米濃湯統統任你點，令不少在地人嗨「終於回歸了！」、「一定要衝一波」。

圖／凱吉思粉專
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圖／凱吉思粉專
圖／凱吉思粉專

台南披薩餐廳「凱吉思」強勢復出，自5/8起試營運，採吃到飽模式，平日中午360元、平日晚餐及假日380元，且不另收服務費，即可爽吃8種口味披薩，還能選擇7吋或9吋大小，以及2款義大利麵可加焗烤、香脆炸雞和玉米濃湯，飲品部分除汽水外，梅子醋及桂花烏龍茶也是特色必喝。

圖／凱吉思粉專
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圖／凱吉思粉專
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圖／凱吉思粉專
圖／凱吉思粉專

此外，還有甜不辣、麥克雞塊、炸餃子等人氣炸物能以30元銅板價加購。值得注意的是，用餐時間90分鐘，雖為吃到飽但請適量點用，剩食過多會採秤重計費，切勿浪費食物喔。

圖／凱吉思粉專
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凱吉斯

地址：台南市東區民族路一段70號

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:00

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台南美食 吃到飽 披薩 炸物 炸雞 義大利麵

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