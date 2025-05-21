比旅遊補助更划算！精選「7間台南住宿」，不分平假日都有超殺優惠價

台南補助開跑啦🔥不論你是想揪朋友逛古蹟、打卡小吃，還是帶小孩放風暢玩飯店設施，現在統統都能省一波！AsiaYo 為了響應台南旅遊補助，同步推出超佛台南住宿連住優惠，不分平假日都能使用，比補助還給力，還有獨家合作飯店！想住得好又不傷荷包，就不能錯過這一次的訂房折扣！





｜⭐2025台南旅遊補助攻略⭐｜

準備衝台南的朋友快看這篇👀2025台南旅遊補助 &「來臺南住一晚送一晚」正式上路，自由行和團體遊都有機會省住宿費～AsiaYo也同步推出「不分平假日」的台南連住優惠，加碼超殺折扣🔥住台南住宿 or 包台南民宿都更便宜，小資旅人快點收藏+分享！

圖:AsiaYo提供

🎀2025台南旅遊補助一次看🎀

🚌旅遊團

👉補助並鼓勵旅行社，由業者進行申請

📌台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫（3/3～8/31）：15人以上旅行團，於平日入住台南旅宿至少1晚，可享指定行程交通、餐飲、車資補助。

📌台南市民旅遊補助計畫（已用罄）：15人以上旅遊團，且團員須具臺南市籍，得享指定交通、指定住宿、雙層巴士補助。

📌吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫：旅行團內非本國籍團員至少4人，需入住台南旅宿至少1晚、旅遊台南景點1處，每人得享補助最高800元。





🎒自由行

👉向旅宿直接訂房享優惠價，數量有限、期間限定

📌4-5月來臺南住一晚送一晚（4/1～5/31）：指定台南住宿 & 指定房型，平日住一晚送一晚，名額有限。





AsiaYo 獨家優惠 🌟激推🌟

👉線上訂房享超殺折扣，資訊透明、一站比價

📌AsiaYo台南住宿連住優惠（即日起～）：指定台南住宿全房型，不限平假日入住，連住最低53折起。

➡️可選2~3日折扣方案！加碼獨家合作飯店，週末也能使用，預訂即享折扣!





｜⭐台南住宿區域推薦⭐｜

台南景點超級多、交通方便，住哪裡真的差很多！想吃美食、打卡古蹟、逛老街，選對台南住宿想不開車玩一整天也沒問題🌇這裡幫你整理5大熱門住宿點，直接截圖存起來👇

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📍台南國華街｜美食控＆步行派

🍽️美食天堂、小吃一級戰區，排隊名店走路就到。

📍台南海安路｜夜生活＆情侶出遊

🎨處處是藝術裝置，露天酒吧適合吃消夜、喝一杯。

📍台南神農街｜文青系＆拍照控

🏮咖啡店、老屋、文創市集的基地，探索老屋新生的祕密。

📍安平老街、安平古堡｜親子遊＆長輩同行

🏰古蹟巡禮、老街伴手禮、港邊風景，適合慢步調旅行。

💰庶民美食、親民價格，選夜市旁住宿最省事！

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｜響應台南旅遊補助：台南飯店連住優惠🪄｜

國旅也能超享受✨使用AsiaYo的連住優惠入住台南飯店，小資族和學生也能輕鬆負擔星級假期～超便利的地點搭配超美內裝，這才是真正能好好休息、好好充電的假日時光！

🎐宅．夏都｜赤崁樓

✅連住兩天58折，除國定假日外，不分平假日

不管是獨旅背包客或是家庭出遊，都能輕鬆找到專屬的房型！超推薦有寬敞大客廳的北歐家庭房，選擇一泊一食方案，不但贈送一位5歲以下兒童免費入住，還可以使用輕食吧、賽車遊戲機等設備，超級划算🏎️

✨附近地標：大觀音亭興濟宮、赤崁樓

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府城商旅文創新館｜大東夜市

✅連住三天9折，不分平假日✅獨家優惠

附近有早市，走路到大東夜市也只要10分鐘🚶‍♂️早餐晚餐都能輕鬆解決！每間的裝潢和陳設都不相同，雙人房可以選擇雙人床或是兩張單人床的房型，很適合想一起出遊也希望能好好休息的旅伴組合。

✨附近地標：大東夜市、台南市立體育場

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｜響應台南旅遊補助：台南包棟連住優惠🪄｜

想揪朋友或家人一起感受南台灣的陽光？那一定要試試包棟民宿🏡不只空間大、超有隱私，還能打麻將、烤肉、看電影，住一次就回不去啦✨

🎐台南安平海潮、光州民宿｜安平區

✅連住兩天9折，不分平假日

光州館是獨棟的電梯別墅，可以烤肉、吃鍋、打麻將，推薦給家庭團體；海潮館則擁有年輕人最愛的酒吧風格大廳，超適合拍照打卡，很推薦朋友一起揪團來玩，兩館都可住10~22人喔！

✨附近地標：台江國家公園、安平漁港

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安平胡桃民宿｜安平區

✅連住三天9折，不分平假日

有景觀泡腳池的民宿真的太酷了！可以一邊放鬆一邊眺望安平美景，不管是藍天白雲還是夕陽西下都超級漂亮～接受8~20人包棟，而且配備電梯，很適合安排一場放鬆身心的孝親旅行🛁👣

✨附近地標：台江國家公園、觀夕平台

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台南老古石渡｜神農街、國華街

✅連住兩天95折、三天9折，不分平假日 ✅獨家優惠

由老宅改建而成的包棟民宿，只要2~4人就能輕鬆入住，很適合小家庭 or 小團體！屋主精心設計的細節，獨特的窗花細節和質感家具，讓每個角落都像是復古電影中的場景📽️。

✨附近地標：永樂市場、水仙宮市場

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｜響應台南旅遊補助：台南親子飯店/特色民宿連住優惠｜

帶小朋友出門最怕行李多又睡不好？別擔心～這裡精選超有口碑的親子飯店和特色民宿👨‍👩‍👧備品齊全、遊戲空間超好玩，讓小孩可以盡情放電， AsiaYo 連住折扣假日也能用👛快用週休二日快衝一波台南家庭旅行！

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夏都城旅安平館｜漁光島、鯤鯓胡

✅連住兩天62折，不分平假日

室內有超大兒童遊戲區，球池、滑梯、玩具車應有盡有，超豐富！每天下午還會開放兒童戲水池，沁涼又消暑🤽爸爸媽媽也可以在一旁享受日光浴～

✨附近地標：鹽埕圖書館、黑橋牌香腸博物館

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凱撒趣淘漫旅-台南｜曾文水庫、梅嶺風景區

✅連住兩天85折，不分平假日 ✅獨家優惠

不知道怎麼安排台南行程的話，這裡有一個超強台南旅遊撇步，就是入住凱撒趣淘漫旅然後選擇「活動方案」～可以體驗高空漫步、攀岩、光速槍戰🔫還有解謎任務！超適合喜歡跑跑跳跳和刺激遊戲的大朋友！

✨附近地標：曾文水庫、永興吊橋

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AsiaYo台南住宿連住優惠超划算，不用搶補助、不限平假日就能享折扣💥活動期間內直接訂房最安心，選擇多、折扣實在，還有許多 AsiaYo 獨家合作的飯店與民宿，一站比價超方便





💡本文資訊為 AsiaYo 與各住宿合作優惠方案，實際價格及詳細資訊以官方網站為準。優惠內容可能與政府補助不同或更優惠，系統下單即享折扣，無須申請、免等撥款喔！

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看完 AsiaYo 精選的台南飯店，已經想好要在哪天出發，兌換連住折扣了嗎？想要全家大小一起出遊，就找台南寵物友善住宿&親子住宿，超多貼心設備讓旅遊玩得更盡興～如果想要遊山玩水，台灣露營也超級夯，揪朋友一起烤肉小酌真的超過癮！心動不如行動，馬上出發吧！





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