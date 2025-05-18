到「嘉」出遊！小孩Fun電、大人Fun鬆 親子遊程大公開

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圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

與大白熊、爽爽貓氣偶合照、打卡，有機會參加抽獎。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
與大白熊、爽爽貓氣偶合照、打卡，有機會參加抽獎。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假即將到來，嘉義市政府為親子旅客精心策劃了一系列精彩的「放電行程」，將鐵道文化體驗、特色親子公園市集活動等緊密結合，並配合便利的 YouBike 2.0 和低底盤電動公車，邀請大小朋友出門踏青，一同留下美好回憶。

▲星光滑草場深受小朋友喜愛。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲星光滑草場深受小朋友喜愛。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市擁有多座親子友善公園，爸媽與孩子可以一同放下手中的3C，親近自然，來趟大人 Fun 鬆、小孩放電的小旅行。在眾多公園中，不可錯過的當然是每個嘉義人的共同回憶「嘉義公園」。近年在市府持續優化下，不僅是散步遊憩的好去處，也更加的適合全齡。公園中的樹屋尋寶場戲場座中的7間樹屋以繩索串連，小朋友可以體驗攀繩冒險的樂趣。鄰近棒球場的星光滑草場提供滑草體驗，讓親子共享戶外樂趣，緊鄰滑草場旁的噴泉更是每到假日，就能聽見孩子們戲水的歡快笑語，啟用以來深受大小朋友喜愛。

▲綠豆仁遊戲場讓孩子們體驗攀爬樂趣。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲綠豆仁遊戲場讓孩子們體驗攀爬樂趣。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

此外，北香湖公園的「綠豆仁遊戲場」融合在地特色，結合平台地形變化，規畫不同高度的攀爬木塊、攀爬網及繩網等多元的攀爬設施，讓孩子遊玩同時刺激手眼協調發展。3公尺高的滑梯滿足喜愛刺激孩子們挑戰的心。

近日，全新升級開放、鄰近嘉大新民校區的「穿城之水 水綠廊道」，則提供一處讓人親近百年古圳「道將圳」、綠蔭環抱的好去處，公園平坦好行，開放以來同樣獲大人小孩的喜愛。

▲檜意森活村適合全家同遊。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲檜意森活村適合全家同遊。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市是「木都」，也是「林鐵」起點。車庫園區正是感受木都氛圍，又能讓孩子近距離感受鐵道歷史的好去處。園區中展示多輛退役火車，還可搭乘懷舊的檜木小火車，體驗獨特的鐵道魅力，鄰近車庫園區的「檜意森活村」，保留日式木屋建築群，好逛又好拍，適合全家同遊。散落城市中6千多棟的木屋，不僅是珍貴的文化資產。近年更在市府政策支持下，華麗轉身成為民宿、咖啡廳和選物店等深受年輕人喜愛的潮選店，展現這座城市新舊共融的魅力，也都是適合親子共遊的景點。

▲星光滑草場旁的噴水設施，到了夏季成為小朋友的最愛。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲星光滑草場旁的噴水設施，到了夏季成為小朋友的最愛。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長則分享，現在拍下美美出遊照還有機會抽中好禮！即日起至05/25（日）17:00，遊客們只要來到 KANO 遊客中心前廣場，與3公尺高的「大白熊ｘ爽爽貓」氣偶合照，並於「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁置頂文章底下打卡，即可享有嘉義之森與本活動串連推出的超值優惠，更有機會抽中紀念 T-shirt、毛巾以及住宿優惠券等好禮！05/25（諧音我愛我）當天在蘭潭更將舉辦「來嘉 BIKE 訪 騎出好交情」環潭自行車騎乘活動，當天除了熱血單車騎乘，還有40攤特色市集，從冰品、美食到自行車用品一應俱全，還有拍貼機、互動設施等等著大家一起來體驗。

▲市府提供便捷的低底盤電動公車，搭配 YouBike 2.0，讓旅客串聯市區景點。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供
▲市府提供便捷的低底盤電動公車，搭配 YouBike 2.0，讓旅客串聯市區景點。　圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

為方便遊客暢遊，市府提供便捷的低底盤電動公車，搭配 YouBike 2.0，讓旅客更便利地串聯市區景點。此外，嘉義市也有多間親子友善飯店，提供兒童遊樂設施與家庭房型，滿足親子族群需求。想來趟「大大小小攏佮意」的旅程，來嘉義市就對了！

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