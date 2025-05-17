端午連假／台南「ROAR！小恐龍過端午」沉浸式親子派對熱鬧登場！

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午親子出遊去哪裡？南良集團及小森活攜手於風景優美的德元埤荷蘭村推出一系列活動，打造「ROAR！小恐龍過端午」親子派對活動，05/23~05/25期間限定登場，歡迎各地朋友大手牽小手一起來場穿越侏羅紀的奇幻旅程！

▲親子互動遊戲。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

本次活動以恐龍為主題，結合端午節慶元素，規劃一系列沉浸式體驗區，讓孩子在遊戲中學習，在互動中體驗傳統節慶與自然環境的美好。現場還有療癒系「恐龍島小市集」、超人氣「恐龍星光伸展台」與「湖畔微風音樂會」，打造融合創意與親子互動的節慶遊園會。活動期間加碼開放「搶救恐龍蛋大作戰」，讓大家在優美的內河道划獨木舟營救恐龍蛋，感受不同以往的端午龍舟氣息。

▲德元埤荷蘭村野餐。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，德元埤荷蘭村占地廣闊，綠意盎然，是台南柳營區的生態旅遊亮點。端午節特別設計沉浸式冒險體驗，參與親子將展開一場穿越時空的探險旅程。誠摯邀請全國朋友踴躍參與，一同見證恐龍島的奇幻魅力，共同創造一段充滿探險、學習與歡笑的美好假期！

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，此次活動不僅具有高度教育性與娛樂性，更積極推動社會共融。特別邀請逾偏鄉、弱勢及身心障礙兒童參與，期望透過企業與市政協力，讓每位孩子都能擁有難忘的節慶回憶。

▲孩子拿起夜光顏料，盡情潑灑及塗鴉。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

本次活動採付費報名制，提供一日體驗與三日暢玩兩種方案，每位孩童報名即可獲得闖關地圖與恐龍島探險資格，不限制大人陪同人數，前100位報名者再享限量快手禮。歡迎遊客來「德元埤荷蘭村」過端午節。欲了解更多活動訊息，可參閱「荷蘭村去露營」活動網頁。

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