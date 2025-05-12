夜貓族不孤單！嘉義晚上好去處，3 間必吃嘉義宵夜

你是不是也常在深夜肚子咕嚕叫，卻不知道嘉義哪裡還有好吃的？身為夜貓一族的小編，這次親自踩點三家嘉義的宵夜名店，從微醺酒館、貓咪咖啡廳到人氣居酒屋，每一間都超有特色，讓夜晚不再孤單，也為一天畫下完美句點。如果你在找「嘉義宵夜」、「嘉義深夜美食」或「嘉義貓咪咖啡廳」，這篇請務必收藏！

嘉義美食推薦｜一點酒意·小酒家 1.91Barhood

微醺夜晚的理想落腳點，還有專屬生日調酒！

嘉義的夜晚，從這間氛圍感十足的【一點酒意·小酒家】開始。不只調酒多又好喝，下酒菜更是道道有驚喜！像是「香椿蘋果煎干貝」，干貝煎到金黃酥香，配上蘋果清甜超有層次；還有「茴香蒜爆蝦麵疙瘩」，蒜香濃郁、蝦子鮮甜，麵疙瘩Q彈到不行。重點是還有生日特調讓你喝到開心，氣氛直接拉滿，是嘉義宵夜微醺的完美選擇！

圖/ReadyGo

地址：嘉義市西區民權路364-1號

電話：05 227 2791

營業時間：每日 18:00–02:30

嘉義美食推薦｜IN COFFEE

有貓、有甜點、有療癒，夜生活也能超放鬆！

你有體驗過深夜被一堆貓咪包圍是什麼感覺嗎？來【IN COFFEE】就知道了！這是一間藏身嘉義巷弄裡的貓咪咖啡廳，開到半夜一點，是小編最愛的放鬆基地。這裡的貓咪都超親人，會在你腳邊磨蹭、甚至直接跳上桌陪你喝咖啡（真的會捨不得離開）。

圖/ReadyGo

小編點了他們家的冰滴咖啡和焦糖鮮奶茶，搭配一份巴斯克乳酪蛋糕，甜度剛剛好，讓人瞬間充滿幸福感。店裡還有扭蛋機、小書區，很適合一個人帶電腦工作或和朋友一起來閒聊放鬆。

地址：嘉義市西區忠義街50號

營業時間：週一～三：13:00–00:00、週四～日：13:00–01:00

嘉義美食推薦｜龍太串燒居酒屋

明太子雞肉串、日式炒烏龍，每一道都下酒又下飯！

如果你跟小編一樣熱愛日式料理，那你絕對會愛上這家【龍太串燒居酒屋】！這裡氣氛超像在日本街頭的小酒館，不但有刺身、拉麵，還有超多下酒菜。大推「明太子雞肉串」，上面鋪滿厚厚明太子醬，一口咬下爆汁又香濃，超幸福！

圖/ReadyGo

還有「宮保辣皮蛋」和「日式炒烏龍」也是我每次來都必點，鹹香帶勁、炒得很入味，搭配一杯清酒或生啤，簡直是宵夜的最高享受～

圖/ReadyGo

地址：嘉義市西區民生北路67號

電話：05 228 2988

營業時間：每日 17:00–01:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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