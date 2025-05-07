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雲林秘境花海大爆發！中湖百合花園開放 怎麼拍都超夢幻

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▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

網美們快集合！「中湖百合花園」的純白鐵炮百合盛開啦！站在紅磚古厝前隨手一拍就是濾鏡級畫面，只要50元就能盡情賞花，快衝一波拍出春末最強花系美照！



每年春末夏初，正是百合花盛開的季節，而雲林四湖鄉此刻也悄悄進入花季高峰！其中最吸引人的賞花秘境之一，便是「中湖百合花園」。不僅百合盛開、花香撲鼻，園區今年更改為一人50元即可入園參觀，讓民眾能在百花搖曳中，盡情捕捉自然與人文交織的畫面。週末或母親節，正是帶著家人一起踏青賞花的最佳時機！


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


純白百合遇上紅磚古厝，美景如畫好療癒

花園由園主親手栽種，園內一整片純白色的鐵炮百合隨風搖曳，配上周邊的紅磚三合院背景，營造出濃厚的鄉村懷舊氛圍。這樣的場景不只賞心悅目，更是絕佳的拍照素材，從花田走進百年古厝的氛圍感，讓每一張照片都充滿故事感與詩意。雖然園區不大，但整體花況極佳，是個值得專程造訪的私房花景。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


50元就能盡情參觀，賞花順拍超香行程

過往園主會在園區入口處販售自家栽種的百合花束，一束約80元，非常平價。但今年為了讓遊客能欣賞到更美更勝的花況，決定今年不再剪掉百合花作為拍攝道具，改收入場費50元，讓遊客們能更有沉浸式的體會到滿園百合花的撲鼻香氣，畫面也格外浪漫療癒。這裡的百合今年不進行剪花販售，意味著整體花況會比往年更加壯觀與持久，是喜歡拍照、賞花的你千萬不能錯過的打卡好去處！


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


百合花的花期有限，如今正是「中湖百合花園」花開最盛、最美的時節。不論是想替媽媽準備一場溫馨的母親節小旅行，還是想為自己的相機收藏一幅春末限定的花景，這裡都能給你滿滿驚喜與美好。花季稍縱即逝，快趁天氣晴朗時，來趟雲林中湖，收進這一片白色花海的浪漫回憶吧！


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【中湖百合花園】

賞花地點：雲林縣四湖鄉中山西路中湖巷12號

收費方式：50元/人


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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