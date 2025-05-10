台南北門熱門景點半日遊！ 錢來也雜貨店×水晶教堂×北門洗滌鹽觀光工場 體驗全台唯一專人洗頭服務

台南北門是熱門的旅遊景點，有偶像劇王子變青蛙的場景之一的錢來也雜貨店，有以極簡純白風格的白色水上水晶教堂絕美必拍，有日治時期創立的北門洗滌鹽工場轉型成台南北門免費觀光工廠，最特別的是還有全台唯一的專人洗頭服務的塩萃YANCUI賣場，最後可以結合附近的井仔腳瓦盤鹽田、七股鹽山、青鯤鯓扇形鹽田等景點，變成一趟豐富的鹽鄉一日遊。

北門遊客中心

北門遊客中心和周遭的婚紗廣場，由北門洗滌鹽工廠舊建物群中的西南側倉庫群所改建，外牆除了有當地畫家「洪通」的畫作牆外，還有各樣適合婚紗拍攝場景，北門遊客中心裡有免費旅遊資料和志工可以詢問。

一進來就看到一隻抹香鯨的骨頭標本，這頭抹香鯨是2005年底在北門王爺港沙洲擱淺，就地掩埋2年後挖出骨骼製作標本，北門遊客中心在民國99年7月開館時，全台第2大、全球第4大的抹香鯨骨骼標本成為鎮館之寶。

北門鹽場廠房為木構建築，是臺灣日治時期由總督府專賣局所建的四大洗滌鹽廠中唯一僅存者，曾經是臺灣食鹽的主要供應地，也是臺灣產製的加碘鹽之原始工廠。目前轉型為北門遊客中心和北門洗滌鹽觀光工場。

在遊客中心旁有固定行駛路線的北門拉拉車，有需要的遊客可以買票搭乘，也可以聽到更深入的導覽。

錢來也雜貨店

錢來也雜貨店，是早期鹽工的合作社，如今變成古早零食的商店，吸引很多遊客來拍照。

錢來也雜貨店也是偶像劇王子變青蛙的場景之一。

錢來也雜貨店外面有彩色的桌椅、復古的機車都很好拍。

走進雜貨店裡就看到縮小版偉士牌機車，超可愛。

這些冰箱貼磁鐵也很可愛。

還有明星花露水和茄芷袋，很多一般商店都買不到的商品，在這裡可以買到。

錢來也雜貨店

地址：臺南市北門區北門區舊埕187號

電話：06-7861515

遊園小火車

搭乘遊園小火車往水晶教堂路上會經過一段綠色廊道，二旁是防風的木麻黃。

還會經過地景裝置藝術〈彈塗魚籠竹隧道〉，是以北門早年的彈塗魚產業歷史為靈感，依早期竹編彈塗魚籠的六角孔編織法打造而成。

水晶教堂

現在水晶教堂已開放免費可以進入，歡迎大家進來拍美照。

以極簡純白風格的白色水晶教堂非常吸睛，以鹽堆之大堆連結小堆為造形意象，外觀兼具雪梨歌劇院的流暢線條、關島婚禮教堂，搭配環繞的水池還可以拍攝倒影。

水晶教堂完成於西元2014年，是拍攝婚紗的熱門景點。

旁邊的圍牆上也有奇可奇卡的彩繪作品。

開放時間

(一)夏令(3月1日至9月30日)：平日營業時間為9時30分至17時30分、假日為9時30分至18時30分，假日18時至18時30分點燈。

(二)冬令(10月1日至2月28/29日)：平日營業時間為9時至17時、假日為9時至18時，假日17時30分至18時點燈。

洗滌鹽觀光工場

日治時期由台灣總督府專賣局所建的4 大粉碎洗滌鹽場之一的「北門洗滌鹽工場」，是歷經二次世界大戰唯一 僅存的鹽業遺跡，經由特別有趣有限公司善用古蹟活化與結合在地精緻農業，轉型成為洗滌鹽觀光工場。

洗滌鹽觀光工場保留原木構屋頂結構，裡面放置日治時期保留至今的洗滌鹽器具，如果是團客來，會安排導覽解說，讓大家更認識台灣的製鹽歷史。

機器雖然已經斑駁無法再使用，但是見證了過去百年以來的鹽業風光，將原本沒落的北門洗滌鹽工廠轉變爲觀光工廠。

參觀完洗滌鹽觀光工場旁邊就是塩萃YANCUI的販賣部。

秉持「塩之有物，純萃生活」的理念，結合在地元素持續開發生產鹽的相關製品，包含保養品、漱口水、沐浴用品等。

最特別的是，現場還有全台唯一的專人洗頭服務，有興趣都可以試洗。

塩萃YANCUI

地址：臺南市北門區北門里舊埕194號

電話：06-7861515

營業時間：08:30–17:30

烏腳病醫療紀念園區

從洗滌鹽工場走路約5分鐘的距離，可以來到位於永龍橋旁的烏腳病醫療紀念園區。

烏腳病醫療紀念園區包含北門嶼基督教會、北門嶼免費診所紀念館、烏腳病紀念館。

北門嶼免費診所紀念館，裡面展示許多當時的醫療器材，是台灣第一座以醫療為主題的文化展館。

烏腳病是一種盛行在台灣西南沿海的疾病，從前王金河醫師在這個地方救治了無數病患，提供免費醫療協助，更是患者精神上的支柱，這裡保留過去王金河診所與鄰近的北門嶼診所舊址，陳列當時使用的治療用品和相片記錄。

這是一幢全台唯一以儲存愛、疾病、醫療記事及台灣精神為主體的紀念館。它翔實保存了1957年間當殘忍的烏腳病蔓延南台灣學甲、北門、嘉義縣布袋、義竹等地之際，基督教芥菜種會和王金河醫師如何通力合作「憐憫之門」，作為免費義診病患的醫療之所。

如果想用餐，推薦北門遊客中心附近的北門嶼輕食料理。

北門婚紗美地

除了上面的景點，還利用戶外廣場打造了北門婚紗美地，佈置了很多好拍的場景。

幸福鐘樓

黑面琵鷺

在北門遊客中心外牆還有各種漂亮彩繪和北門素人畫家洪通先生的畫作。

另外，可以結合附近的井仔腳瓦盤鹽田、七股鹽山、青鯤鯓扇形鹽田等景點，變成一趟豐富的鹽鄉一日遊。

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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