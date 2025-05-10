台南宵夜火鍋必嚐！ 自助吧升級吃到飽「十色鍋物」 50種食材+飲料+冰淇淋，還不收服務費、開到晚上12點

台南美食｜台南東區美食「十色鍋物」台南火鍋又發現一間厲害的實力店，自助吧升級upup，直接提供50種食材蔬菜/麵食/咖哩飯/飲料/冰沙/咖啡無限量供應，最愛桌邊爆炒麻辣/蛤蠣鍋，湯頭超級好喝有夠香！重點這間不用服務費，開到晚上12點太加分。

「十色鍋物」位於裕農路上，靠近後甲圓環附近，店內一半是內用座位區一半是自助吧，座位以四人跟六人為主，蠻適合多人聚餐的，有需要記得提前訂位呦～

改成自助吧後，提供的食材品項也不馬虎，小白算一算大約50幾種不同的蔬菜、火鍋料及麵食，像是花枝漿、排骨酥來十色鍋物吃得到。

本來就有的自助吧直接大升級，增添了吃到飽的蔬菜吧、明果冰淇淋及更多樣的飲料區，有咖啡、可樂機等配鍋剛剛好。

自助吧還有提供咖喱醬，可以淋在飯上，是大人小孩都愛的咖喱飯。

主打石頭個人鍋，消費模式為一人一鍋一套餐就享有自助吧吃到飽，一樣是先選鍋底再選肉品，最後再依個人需求單點肉品、海鮮及小點，目前用餐時間為90分鐘，且不用額外收取服務費！

三個人點了這些再加上自助吧的各種蔬菜吃起來真的超飽，當天品嘗到的湯頭、肉品、海鮮及熟食都不馬虎，再加上澎湃的自助吧很可以欸！

他們家的肉質表現都很不錯，牛肉油花分佈均勻，吃起來不會太硬不好咬，推薦涮進麻辣鍋更上一層樓。

對於選擇困難的小白來說，這盤豬肉雙拼可以一次滿足兩種口感，一半是油花漂亮的培根豬及口感紮實的梅花豬，推薦給肉肉控的朋友們。

小白個人蠻喜歡的搭配組合就是爆炒石頭鍋+蛤蠣20顆，上桌後先把鍋底的蒜頭、洋蔥先炒香炒軟後再倒入20顆蛤蠣拌炒，最後加入高湯煮滾，湯頭喝起來不只有蛤蠣的鮮甜還有誘人的蒜香，感覺再點一份雞腿肉煮一煮就變蒜頭蛤蠣雞湯了。

許多常客最愛的麻辣鍋也有桌邊拌炒秀，把特調辣醬、乾辣椒、蒜頭及洋蔥大火爆炒，濃郁的麻辣香氣馬上撲鼻而來讓人胃口大開，裡面還有香嫩的麻辣鴨血對於嗜辣者很可以，香麻過癮的湯頭很適合涮肉及煮海鮮。

喜歡蝦子也有提供單點，一份有8隻只要89元，鮮甜彈牙的肉質是好吃的。

酸菜魚鍋的湯底喝起來酸酸辣辣的很開胃，不管是冬天還是夏天都很適合，再單點鯛魚片一起煮更鮮更好吃。

炸的外酥內嫩的自製小脆雞也是蠻好吃的，而且偷偷說，小脆雞稍微泡進麻辣鍋內吃起來香辣過癮更唰嘴。

現在評論打卡送雞蛋，還有壽星/集點活動！！

地址：台南市東區裕農路582號

營業時間：平日：17:30~00:00；假日 : 11:30-14:30| 17:30-00:00

電話：06 – 289063

文章來源：台南小白 FB：台南小白

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