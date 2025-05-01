《The Outlaw Doctor 化外之醫》取景地豐富 展現嘉義的城市風采

【旅奇傳媒/編輯部報導】由公共電視、中華電信和瀚草文創攜手出品的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》自播出以來，好評不斷！該劇於嘉義市多處知名景點、店家拍攝，引發民眾熱烈討論。嘉義市黃敏惠市長表示：「嘉義市這座小城雖然幅員不大，但卻充滿著許多故事，適合各種影視題材拍攝，且嘉義市不僅有豐富的場景，還有影視補助及協拍服務，歡迎各大劇組前來嘉義市拍攝！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇照——蘭潭後山步道。 圖：公視、中華電信、瀚草文創／提供

黃敏惠市長表示，嘉義市政府積極推動「十大旗艦影視新協力計畫」，並於2023年12月18日成立嘉義市影視協拍中心，透過全模式影視協拍服務，整合各項協拍計畫與資源，力求打造影視拍攝友善環境，吸引更多優質的劇組來嘉義市拍攝，並藉此帶動城市觀光與影視產業發展。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》拍攝場景——城隍廟。 圖：嘉義市政府／提供

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長指出，影視作品是在地文化的重要載體，透過國際影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，向國際觀眾展現嘉義市的城市風采，劇中有多處場景在嘉義市取景拍攝，包含嘉義城隍廟、嘉義公園及蘭潭等地皆有入鏡，在地小吃店、餐廳及咖啡店亦有出現在劇中，熟悉場景引發在地劇迷討論，也邀請各地觀眾一起跟著劇中鏡頭探索嘉義市的特色景點，感受這座城市的獨特魅力。市府未來將持續協助劇組拍攝，推動嘉義市成為影視業者取景的有力選擇，讓更多故事在嘉義市發生，讓更多人看見嘉義市。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇照－金門滷肉飯。 圖：公視、中華電信、瀚草文創／提供

嘉義市政府觀光新聞處說明，《The Outlaw Doctor 化外之醫》以真實社會議題為背景，結合了醫療、移工、身分認定等重要議題，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，呈現出引人深思的故事。該劇由台灣知名女演員張鈞甯及越南影帝連炳發主演，集結了台灣、香港、馬來西亞及越南各地的實力派演員共同演出，再加上金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，寫實的風格、精湛的演出及深刻的議題皆廣受觀眾好評。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇照－美好咖啡店。 圖：公視、中華電信、瀚草文創／提供

《The Outlaw Doctor 化外之醫》不僅在 Hami Video、愛奇藝國際版持續衛冕台劇第一寶座，亦為公視＋第一季台灣新製戲劇類節目收視冠軍，表現相當亮眼。此外，在印尼 CATCHPLAY+、越南 K+ 的播出也獲得海外觀眾熱烈討論。該劇日前正在進行第二輪播出，每週日晚間8點在八大戲劇台播出，每次播出兩集。中華電信 MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南 K+和印尼 CATCHPLAY+已全數上線，邀請大家一同來追劇！

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